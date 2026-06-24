＜伊藤園お～いお茶杯　第67期王位戦　七番勝負　第3局＞前夜祭・大盤解説会の″ふるさと納税限定プラン″を受付開始！【北海道登別市】

北海道登別市プランは３種類。7/28（火）前夜祭＋日帰り入浴券、7/30（木）大盤解説会Ａ指定席orＢ指定席＋日帰り入浴券。いずれも１名様分です。

この度、登別市は＜伊藤園お～いお茶杯 第67期王位戦 七番勝負 第3局＞の開催に際し、前夜祭や大盤解説会に参加でき、会場である登別グランドホテルの日帰り入浴を楽しめる"ふるさと納税限定プラン"の受付を、令和８年６月２４日（水）から開始しました！

■タイトル戦「王位戦」とは

王位戦は将棋界を代表する八大タイトル戦の一つであり、今年の七番勝負は同世代棋士による注目の対決として、多くの将棋ファンから熱い関心を集めています。

対局前日に開催される前夜祭では、対局者を迎えた華やかな交流のひとときをお楽しみいただけます。また、対局当日に開催される大盤解説会では、棋士によるわかりやすい解説とともに、タイトル戦ならではの緊迫した熱戦を間近で体感いただけます。

■対局概要

【伊藤園お～いお茶杯第67期王位戦七番勝負 第3局】

会場：祝いの宿 登別グランドホテル

日程：2026年7月29日（水）・30日（木）

対局者 王位：藤井聡太王位

挑戦者：伊藤匠 二冠

主催：北海道新聞社、日本将棋連盟

■前夜祭

・開催日：2026年7月28日（火）

・形式：テーブル 着席／バイキング形式

対局者を迎え、タイトル戦開幕前の特別なひとときをお楽しみいただけます。

※対局者の登壇は冒頭の30分間になります。

■大盤解説会

・開催日：2026年7月30日（木）

・座席：A席（指定席）または、B席(指定席)

棋士によるわかりやすい解説とともに、王位戦の熱戦を臨場感たっぷりにお楽しみいただけます。

■ふるさと納税限定プラン

寄附受付期間：令和８年６月２４日（水）～令和８年７月１２日（日）

※各プラン、数量限定で受付しておりますので、上記期間前に受付終了となることがあります。

○王位戦前夜祭 指定席券＋日帰り入浴券

《寄附金額》

６０，０００円

《寄附受付ページ（ふるさとチョイス）》

https://www.furusato-tax.jp/product/detail/01230/7091005

《受付数》

１０枚

○王位戦大盤解説会 Ａ指定席券＋日帰り入浴券

《寄附金額》

２２，０００円

《寄附受付ページ（ふるさとチョイス）》

https://www.furusato-tax.jp/product/detail/01230/7091006

《受付数》

１０枚

○王位戦大盤解説会 Ｂ指定席券＋日帰り入浴券

《寄附金額》

２０，０００円

《寄附受付ページ（ふるさとチョイス）》

https://www.furusato-tax.jp/product/detail/01230/7091007

《受付数》

１０枚

登別市ふるさと納税の旅行系返礼品の紹介

《ふるさとチョイス》

https://www.furusato-tax.jp/feature/detail/01230/25229?city-product_original

《楽天ふるさと納税》

https://item.rakuten.co.jp/f012301-noboribetsu/c/0000000159/

登別市は、北海道南西部の太平洋岸に位置し、約44,000人が暮らす豊かな自然環境と都市機能が調和したまちです。四季折々の美しい景観が広がり、春の桜、夏の新緑、秋の紅葉、冬の雪景色と、訪れる方々が季節ごとの魅力を感じることができます。

新千歳空港からは鉄道、バス、乗用車ともに約1時間で移動が可能。また、北海道最大の都市・札幌までは鉄路で約1時間と主要都市へのアクセスにも優れているため観光の拠点としても人気があります。

日本を代表する温泉郷で、国内外から毎年約400万人もの観光客を迎えています。9種類もの泉質を楽しめる「温泉のデパート」とも呼ばれる登別温泉や、北海道初の「国民保養温泉地」として知られるカルルス温泉、さらに地獄谷や大湯沼といった自然の造形美も多くの方に親しまれています。

北海道登別市

北海道登別市中央町６丁目１１番地