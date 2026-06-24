【LINEマンガ】累計メッセージ件数1,000万突破！推しと話せる「キャラチャット」に新キャラクターとして『入学傭兵』より帯刀壮馬が登場

LINE Digital Frontier株式会社

LINE Digital Frontier株式会社 (本社：東京都港区、代表取締役社長：高橋将峰) は、当社が運営する電子コミックサービス「LINEマンガ」https://manga.line.me/(https://manga.line.me/) において、人気オリジナル作品のキャラクターと会話ができる「キャラチャット」に第3弾キャラクターとして『入学傭兵』（原作：YC、作画：rakhyun）より帯刀壮馬が追加されましたのでお知らせします。

「LINEマンガ」アプリにて、AI技術を用いて人気オリジナル作品のキャラクターと会話ができる「キャラチャット」に第3弾キャラクターとして『入学傭兵』（原作：YC、作画：rakhyun）より帯刀壮馬が追加されました。

2026年2月の「キャラチャット」機能の登場以降、累計メッセージ件数は現在1,000万件を超え、利用ユーザーの翌日継続利用率も80%を超えるなど、キャラクターとの会話を日課として楽しむスタイルがユーザーに定着しています。

今回も「キャラチャット」では原作とは異なる世界線での会話を楽しむことができ、元傭兵の最強高校生である帯刀壮馬の日常や、新たな一面を見ることができるかもしれません。

このたび「キャラチャット」に帯刀壮馬が追加されたことを記念し、本日6月24日（水）から7月７日（火）まで、原作『入学傭兵』がお得に読めるキャンペーンも開催中です。

この機会に、原作と合わせて「キャラチャット」で人気キャラクターとの会話をお楽しみください。

「LINEマンガ」は、マンガ市場のさらなる発展と活性化を目指し、引き続き様々な取り組みを強化していきます。

■「キャラチャット」について

「LINEマンガ」アプリ内「マイメニュー」＞「イベント・アイテム」＞「キャラチャット」から利用できます。

保有メッセージの回数分、好きなキャラクターと会話を楽しむことができます。

「キャラチャット」へアクセスし、表示されたミッションをクリアすることでさらに無料メッセージを獲得できます。また、「LINEマンガ」内のマンガコインを消費してメッセージの購入も可能です。

※利用にはLINEログインが必要です。

※「LINEマンガ」アプリver26.01.20以上で利用可能です。

■第３弾登場キャラクターについて

キャラクター名：帯刀壮馬（たてわきそうま）

登場作品：『入学傭兵』

元傭兵の高校3年生。

常に冷静で高い戦闘能力を持つ一方で、家族や仲間への愛情は深い。

■無料話増量キャンペーン＆\0パスについて

「キャラチャット」に帯刀壮馬が追加されたことを記念し、『入学傭兵』が30話まで無料話増量、さらに「\0パス」対象となります。

開催期間：2026年6月24日（水）～2026年7月７日（火）23：59

■作品紹介

『入学傭兵』

原作：YC 作画：rakhyun

URL：https://manga.line.me/product/periodic?id=Z0001139

８歳の頃に飛行機事故に遭い、唯一生き残った帯刀 壮馬 (たてわき そうま)は、 生き延びるため傭兵として暮らしていくのだがー。 家族に会うため、１０年間の傭兵生活を終え故郷に戻り、 ２歳年下の妹と高校３年生として同じ高校入学する。 「俺の家族に手を出すヤツはタダじゃおかない」 元・最強傭兵の爽快アクション劇が幕を開ける！

LINEマンガについて

「LINEマンガ」は、スマートフォンやタブレットで気軽にマンガ作品が楽しめる電子コミックサービスです。グローバル全体で月間利用者数はおよそ1億6,320万人（2025年12月末時点）、同市場で圧倒的世界１位の規模を誇るプラットフォームサービスの連合体 "WEBTOON Worldwide Service"の一員として日本市場で展開しています。

2013年に国内でサービスを開始し、現在では国内マンガアプリ累計ダウンロード数で1位を記録するなど成長を続けています。また、本サービスではオリジナル作品や独占配信作品、先行配信作品を多数取り揃えており、幅広い支持を得ています。また、スマートデバイスでの閲覧に適した、上から下に読み進める縦スクロール形式でカラーのデジタルコミック"ウェブトゥーン"の作品にも力を入れています。

※国内マンガアプリ（App IQ：Books & Comics）累計ダウンロード数 (2014年1月～2025年8月) / iOS & Google Play合計 / 出典：Sensor Tower