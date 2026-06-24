クラス最大*ズーム倍率と手ブレ補正搭載、大口径標準ズームレンズ17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD (Model B070) ニコン Z マウント用、キヤノンRFマウント用発売

株式会社タムロン

総合光学機器メーカーの株式会社タムロン(代表取締役社長：桜庭省吾、本社：さいたま市)は、APS-Cサイズミラーレス一眼カメラ対応のニコン Z マウント用、キヤノンRFマウント用大口径標準ズームレンズ、「17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD (Model B070)」(以下17-70mm F2.8)を発売します。

ニコン Z マウント用キヤノンRFマウント用

* APS-Cサイズミラーレス一眼カメラ対応大口径F2.8標準ズームレンズにおいて。(2026年5月現在。タムロン調べ)

■概要

17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD (Model B070)は、APS-Cサイズミラーレス一眼カメラ対応の大口径標準ズームレンズです。目指したのは、ワイドレンジと高画質の両立。APS-C対応の標準ズームレンズとして、クラス最大*のズーム倍率4.1倍の焦点距離17-70mm*1、大口径F2.8を実現しています。また、手ブレ補正機構VC (Vibration Compensation)と、高速・静粛性に優れたAF*2を搭載。フォーカスブリージングも抑えられており、静止画撮影のみならず動画撮影にも最適です。クラス最大のズーム倍率とVCを搭載しながらも、サイズは軽量・コンパクトを実現。デイリーユースはもちろん、荷物の負担を減らしたい旅にもおすすめです。広角端で0.19mの最短撮影距離と、近接撮影にも優れ、スナップやポートレートなど、日常の多彩なシーンで個性あふれる1枚を実現します。また、簡易防滴構造や防汚コートを採用するなど、快適な撮影をサポートする機能を充実させています。いつもの日常から、遠く離れた地への旅まで。新たな出会いや発見の数々を、どこまでも繊細に描き出します。

*1 35mm判換算25.5-105mm相当(ニコン Z マウント用)、27.2-112mm相当(キヤノンRFマウント用)。

*2 17-70mm F2.8 キヤノンRFマウント用およびニコン Z マウント用は、動画撮影時のズーミングにおいて、AFが追従しにくい場合がございます。

■製品特長

1. 広角から望遠まであらゆる撮影シーンで活躍する、焦点距離17-70mm

2. ズーム全域F2.8通し - 繊細な描写と美しいボケをAPS-C用レンズで

3. 手ブレ補正機構VC搭載 - 静止画から動画まで、安定した撮影を実現

4. 高速かつ静粛性に優れた高性能AFで、決定的な一瞬も静かに捉える

5. フォーカスブリージングを抑え、自然でなめらかな映像表現を実現

6. 被写体に思いっきり寄れる最短撮影距離0.19m

7. 機動性を追求した軽量・コンパクト設計

8. キヤノンRFマウント用に搭載した、AF/MF切り替えスイッチとVC ON/OFFスイッチ

9. ニコン Z マウント用とキヤノンRFマウント用ではTAMRON Lens UtilityTMによるファームウェアアップデートが可能

10. ミラーレス用レンズの多くを、フィルター径φ67mmで統一

11. 快適な撮影をサポートする簡易防滴構造・防汚コート

■仕[表: https://prtimes.jp/data/corp/43231/table/262_1_199c9feb0abd5445a348b400d256fdce.jpg?v=202606240152 ]

*長さ＝レンズ先端からマウント面まで。

**絞り開放から2段絞り込んだ状態まで、ほぼ円形の絞り形状を保ちます。

仕様、外観、性能等はお断りなく変更する場合があります。

本製品は、株式会社ニコンとのライセンス契約の下で、開発・製造・販売されています。

本製品は、キヤノン株式会社とのライセンス契約の下で、開発・製造・販売されています。

＜株式会社タムロンについて＞

デジタル一眼カメラ用交換レンズをはじめとする、一般ユーザー向けの自社ブランド製品からOEM製品、そして各種産業分野に貢献する光学製品に至るまで、独創的な光学製品を供給している総合光学機器メーカーです。今後も豊かな創造性と先進的な高い技術力を駆使し、さまざまな産業分野に眼を向けて邁進するとともに、事業活動のあらゆる面で環境保全に配慮した活動を目指します。詳しくは株式会社タムロン公式ホームページ(https://www.tamron.com/jp/)をご覧ください。

＜取扱光学製品＞

ミラーレスカメラ用交換レンズ、一眼レフカメラ用交換レンズ、監視カメラ用レンズ、FA/マシンビジョン用レンズ、TV会議用レンズ、カメラモジュール、車載カメラ用レンズ、ビデオカメラ用レンズ、デジタルカメラ用レンズ、ドローン用レンズ、医療用レンズ、各種光学用デバイス部品 他

＜読者の方からの商品に関するお問い合わせ先＞

タムロンレンズ お客様相談窓口 ナビダイヤル

0570-03-7070 ※一般電話から市内電話料金でご利用いただけます。

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