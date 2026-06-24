株式会社ヨウジヤマモト

株式会社ヨウジヤマモトが手掛けるエッジの効いたコンセプチュアルプロジェクトWILDSIDE（ワイルドサイド）は、＜三越製作所＞との初のコラボレーションとして「バンブーチェア」を製作しました。WILDSIDE公式オンラインプラットフォームおよび三越伊勢丹オンラインストアにて受注販売を開始します。 また、WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKAにて同日より特別展示を行います。

【WILDSIDE公式オンラインプラットフォームはこちら(https://wildside-online.jp/)から】

【三越伊勢丹オンラインストアはこちら(https://www.mistore.jp/shopping/product/900000000000000003589521.html)から】

竹の素材が本来持つしなやかさや曲線美、そして繊細な編みの表情を活かしながらモダンデザインと融合することで、世界的な家具デザイナーたちにもインスピレーションを与えてきた「バンブーチェア」。

今回、WILDSIDEの世界観を象徴するコンセプトカラーである黒を掛け合わせ、これまでにない漆黒のバンブーチェアを製作しました。日本の伝統的な漆器や建築に見られるような深みのある黒は、単なる色彩表現にとどまらず、素材の表情を引き締め、輪郭や構造の美しさを際立たせる力を備えています。しなやかな曲線が艶やかな黒によって際立ち、より彫刻的で印象的な佇まいに仕上がりました。工藝の思想を受け継ぐ伝統と革新が出会い、名作に新たな解釈を加えることで、現代のライフスタイルに寄り添う新たなマスターピースが誕生しました。

さらに、漆のような艶をまとったボディの背面には、WILDSIDE YOHJI YAMAMOTOのロゴをレーザー加工で刻印。刻印部分は艶を抑えた仕上げとすることで、光の加減によってロゴがさりげなく浮かび上がる繊細な表現を施しています。また、本製品は、三越製作所の職人が一脚ずつ製作する完全受注生産品です。

【商品ラインナップ】

WILDSIDE × 三越製作所 バンブーチェア(https://wildside-online.jp/shop/g/gSA-A90-920-1-03/) 1,100,000円（税込）

※完全受注生産品となります。製作期間目安：ご注文から約1年6か月後

＜三越製作所＞

三越伊勢丹プロパティ・デザインが運営する、1910年創業の木工家具工場。宮内庁や国会議事堂、最高裁判所、5つ星ホテル、ラグジュアリーブランドの特注家具製作。荻外荘をはじめとする歴史的建造物の家具復原の取組みなどを手がけ、職人技術による「100年先も訪れる建装を。」をコンセプトに、設計から施工まで一貫体制で高品質な製品を製作する。

＜バンブーチェア＞

1937年に三越家具設計室（現：三越製作所）に在籍していた城所右文次によってデザインされた。仏シャルロット・ぺリアンにも影響を与えたとされ、柳宗理や板倉準三らとともに日本全国の産地を訪れ、竹素材のシェーズ・ロングも発表している。

【WILDSIDE × 三越製作所 Collaboration Collection】

▼WILDSIDE

受付期間：2026年6月26日（金）PM00:00~

受付方法：公式オンラインプラットフォーム(https://wildside-online.jp/)にて

※WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKAにて特別展示を実施いたします。

▼三越製作所

受付期間：2026年5月13日（水）AM10:00～7月31日（金）PM8:00

受付方法：三越製作所オンラインストア(https://www.mistore.jp/shopping/product/900000000000000003589521.html)にて

※三越伊勢丹オンラインストアでは先行にて受注販売を実施しております。なお、受注受付期間を設けておりますので、詳細は販売ページをご確認ください。

▼備考

※ 本製品は受注生産のため、ご注文からお届けまで約1年6か月の製作期間を頂戴いたします。

※ご注文確定後のキャンセル、返品、交換はお受けいたしかねます。あらかじめご了承くださいませ。

※配送地域や配送条件により、別途送料を頂戴する場合がございます。

▼WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO Official Instagram：@wildsideyohjiyamamotojp(https://www.instagram.com/wildsideyohjiyamamotojp/)

▼WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKA Official Instagram：@wildsideyohjiyamamotoosaka(https://www.instagram.com/wildsideyohjiyamamotoosaka/)

▼Official X ：@wildsideyohjiJp(https://twitter.com/WildsideYohjiJp)

▼WILDSIDE Officialアプリ(https://apps.apple.com/jp/app/id1632150161?mt=8)