【最新レンズを1カ月無料で試せる！】17-70mm F2.8 (Model B070)　 ニコン Z マウント用、キヤノンRFマウント用 体験モニターキャンペーン実施のお知らせ

株式会社タムロン

総合光学機器メーカーの株式会社タムロン(本社：さいたま市)は、APS-Cサイズミラーレス一眼カメラ対応のニコン Z マウント用、キヤノンRFマウント用大口径標準ズームレンズ「17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD (Model B070)」の発売を記念して、体験モニターキャンペーンを実施いたします。

TAMRON ID会員様を対象に、新製品の17-70mm F/2.8 Di III-A VC RXD (Model B070) ニコン Z マウント用、キヤノンRFマウント用を1カ月間無料でお試しいただけるキャンペーンです。撮影いただいた写真やコメントは、タムロン公式WEBサイトやSNSアカウントにてご紹介させていただきます。

キャンペーン詳細につきましては、特設ページにてご確認ください：

https://www.tamron.com/jp/consumer/sp/campaign/detail/b070-campaign.html

＜キャンペーン概要＞[表: https://prtimes.jp/data/corp/43231/table/263_1_d62a30a9dd302d4c4464ba0864ebd013.jpg?v=202606240152 ]

＜株式会社タムロンについて＞

デジタル一眼カメラ用交換レンズをはじめとする、一般ユーザー向けの自社ブランド製品からOEM製品、そして各種産業分野に貢献する光学製品に至るまで、独創的な光学製品を供給している総合光学機器メーカーです。今後も豊かな創造性と先進的な高い技術力を駆使し、さまざまな産業分野に眼を向けて邁進するとともに、事業活動のあらゆる面で環境保全に配慮した活動を目指します。詳しくは株式会社タムロン公式ホームページ(https://www.tamron.com/jp/)をご覧ください。

＜取扱光学製品＞

ミラーレスカメラ用交換レンズ、一眼レフカメラ用交換レンズ、監視カメラ用レンズ、FA/マシンビジョン用レンズ、TV会議用レンズ、カメラモジュール、車載カメラ用レンズ、ビデオカメラ用レンズ、デジタルカメラ用レンズ、ドローン用レンズ、医療用レンズ、各種光学用デバイス部品 他

＜読者の方からの商品に関するお問い合わせ先＞

タムロンレンズ お客様相談窓口 ナビダイヤル

0570-03-7070 ※一般電話から市内電話料金でご利用いただけます。

受付時間 平日9:30～18:00 (土日・祝日・弊社指定休業日は除く)

ナビダイヤルをご利用いただけない場合は、03-6703-6685におかけください。