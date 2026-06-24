お客さまと店舗従業員を守る「クマ対策」をさらに強化撃退スプレー約300店への追加配備に加え、野生動物撃退装置「モンスターウルフ」を試験設置

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷建夫）は、2026年9月に創立45周年を迎えます。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていきます。このたび「いちばん地域に愛される」店舗づくりの一環として、お客さまと店舗従業員の安心・安全を最優先とした「店舗におけるクマ対策」をさらに強化・徹底いたします。

2025年秋からのクマ被害拡大を受け、同年11月から北海道や東北地方などの約500店舗へクマ撃退スプレーの配備や、クマ出没時のガイドラインの策定、店内デジタルサイネージなどにおいて注意喚起を図ってまいりました。

このたび、クマ撃退スプレーをさらに約300店舗へ追加配備するとともに、クマの接近を未然に防ぐ新たな対策として、野生動物撃退装置「モンスターウルフ」の実証実験を2026年6月17日（水）から開始したことをお知らせいたします。

クマ撃退スプレーイメージ

■お客さまと店舗従業員の安全確保にむけたクマ対策

クマの出没が懸念される地域の店舗において、緊急時用のクマ撃退スプレーの配備（2025年導入約500店舗、2026年追加導入約300店舗を合わせ、計約800店舗）を推進するとともに、店舗従業員への使用方法の周知を徹底しています。あわせて、以下のガイドラインに沿った迅速な行動を店舗全体で共有しています。

●出没時の対応：近隣での出没情報を入手した際、または店舗近くに出没した際は、直ちに自動ドアの電源を切り施錠することで、店内への侵入を防ぎます。

●避難誘導：通行人が避難を希望された場合は店内に誘導し、安全が確保されるまで保護します。

● 環境美化による対策：クマを寄せ付けないため、食べかすの匂いが残らないよう駐車場の清掃を強化し、必要に応じてゴミ箱の撤去等を実施します。

■野生動物撃退装置「モンスターウルフ」の試験設置

クマを店舗周辺に近寄らせない環境を目指し、威嚇音などでクマを警戒させるオオカミ型の野生動物撃退装置「モンスターウルフ」の実証実験を実施いたします。本検証を通じて、今後の安全対策の構築へ繋げてまいります。

《「モンスターウルフ」の主な特徴》

以下の機能で店舗周辺に近寄らせない環境を作ります。

●威嚇音と発光：50種以上の威嚇音をランダム再生し、赤色LEDと青色LEDの点滅で威嚇します。

●センサー感知：赤外線センサーによる熱感知でクマの接近を感知し、装置が稼働します。

●設置の容易さと耐久性：ソーラーパネル対応のため電源確保が困難な場所にも設置可能で 、過酷な自然環境下にも耐える高い耐久性と防水・防塵性を保持しています。

《実証実験の概要》

設置店舗：ファミリーマート 日野屋黒保根店（住所：群馬県桐生市黒保根町下田沢77番地3）

実施期間：2026年6月17日（水）～2027年1月15日（金）※約7ヵ月間を予定

目的：クマ出没に対する「未然抑止」効果検証、および店舗従業員・お客さまの心理的安全性の向上

※周辺環境へ配慮し、推奨値より音量を下げて検証を実施しています。

＜参考情報＞

■「いちばんチャレンジ」に込められた思い

ファミリーマートは、2026年9月に創立45周年を迎えます。

時代の変化に合わせ、コンビニの枠を超えてお客さまに「いちばん」と選ばれる存在であり続けるため、私たちは「あなたのいちばんをたくさん作る『いちばんチャレンジ』」を新スローガンに掲げました。

この合言葉のもと、「おいしい」「ちょっとおトク」「わくわく楽しい」「ステキが見つかる」「革新的・最先端」「環境にやさしい」「働きたい」「地域に愛される」という8つの分野に基づき、ファミリーマート史上最大の挑戦を続けてまいります。

45周年特設サイト：https://www.family.co.jp/campaign/spot/2026_45th.html