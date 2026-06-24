スペースファンタジーRPG『崩壊：スターレイル』、本日6月24日よりVer.4.3後半スタート！限定星5キャラクター「キュレネ」と「ファイノン」が復刻登場！

株式会社COGNOSPHERE

グローバルエンターテインメントブランドHoYoverseは、スペースファンタジーRPG『崩壊：スターレイル』にて、本日6月24日（水）よりVer.4.3後半をスタート、限定星5キャラクター「キュレネ」と「ファイノン」が復刻登場するイベント跳躍を開催いたしました。そのほか、ゲーム内イベント情報をご紹介いたします。

Ver.4.3後半イベント跳躍

イベント跳躍「円を描くさざ波」

6月24日（水）より、限定星5キャラクター「キュレネ」が再登場！期間中、「キュレネ」の出現率がアップします！

また、同時開催のイベント跳躍・光円錐「遡る記憶」では、限定星5光円錐「愛はいま永遠に」の出現率がアップ！

イベント跳躍「永遠に燃ゆる太陽」

さらに、限定星5キャラクター「ファイノン」も再登場！

あわせて、同時開催のイベント跳躍・光円錐「遡る記憶」では、限定星5光円錐「燃え盛る黎明のように」の出現率もアップ！

再び「キュレネ」「ファイノン」を入手できるチャンスを、ぜひお見逃しなく！

開催期間：

2026年6月24日（水）12:00～2026年7月14日（火）14:59（サーバー時間）

2026年6月24日（水）13:00～2026年7月14日（火）15:59（日本時間）

イベント「初ランド」

流行とは目まぐるしく変化するものです。星穹列車FESも新生の時を迎えることとなりました。動線を練り、施設を巧みに配置し、絵の世界に初のための遊園地を作ってあげましょう！そこで生まれた発想は、展示エリアをよりよいものにするための素晴らしいインスピレーション源になるはず。

開催期間：

2026年6月24日（水）12:00～2026年7月15日（水）03:59（北京時間）

2026年6月24日（水）13:00～2026年7月15日（水）04:59（日本時間）

『崩壊：スターレイル』

『崩壊：スターレイル』は、HoYoverseが贈る『崩壊』シリーズのスペースファンタジーRPGです。開拓者は「星穹列車」に乗り、宇宙に広がる未知の世界を体験し、冒険とスリルに満ちた旅をすることになります。

本作は遊びやすいターン制の戦闘システム、広大なマップ探索と謎解きコンテンツ、個性的な銀河ファンタジー世界での冒険、魅力的な物語など様々な要素を採り入れることで、開拓者に驚きと出会いと美しい情感に満ちたロマンあふれる銀河の冒険譚をお届け致します。

◆ゲーム概要

タイトル：崩壊：スターレイル（ホウカイ：スターレイル）

ジャンル：スペースファンタジーRPG

対応OS：iOS/Android/PC/PlayStation(R)5

配信日：2023年4月26日

価格：基本無料（一部ゲーム内課金あり）

◆『崩壊：スターレイル』の最新情報はこちらから

【崩壊：スターレイル 公式サイト】

https://hsr.hoyoverse.com/ja-jp/

【崩壊：スターレイル 公式X（旧Twitter）】

https://twitter.com/houkaistarrail

【崩壊：スターレイル 公式YouTubeチャンネル】

https://www.youtube.com/@Houkaistarrail_jp

◆HoYoverseについて

HoYoverseは、世界中のプレイヤーに没入感ある仮想世界体験を提供することを目指しています。これまで私たちは、『原神』、『崩壊：スターレイル』、『崩壊3rd』、『未定事件簿』、『ゼンレスゾーンゼロ』などのゲームコンテンツのほか、様々なエンターテインメントをお届けしてきました。

コミュニティが、HoYoverseのサービスの核心です。私たちは、全世界のファンの皆様が存分に創造力と才能を生かし、アニメやコミック・ゲームへの愛を自由に語り合えるようなコミュニティ環境を提供することに心を注いでいます。

さらに、私たちは常に枠にとらわれない想像力で最先端のゲーム開発技術を追求することにより、トゥーンレンダリング、クラウドゲームなどの分野でトップクラスの技術を蓄積してきました。

今後とも、シンガポール、モントリオール、ロサンゼルス、東京、ソウルなどにおけるオフィス運営を通じて、コンテンツ制作、技術の研究とパブリッシング業務を進めていく所存です。

HoYoverse公式サイト：https://www.hoyoverse.com/ja-jp

(C) COGNOSPHERE