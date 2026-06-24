『TRIGUN STAMPEDE』より、「リヴィオ・ザ・ダブルファング」が立体化。あみあみにて予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「コトブキヤ」より、『OSHI WORKS TRIGUN STAMPEDE リヴィオ・ザ・ダブルファング 1/8スケール 完成品フィギュア』を現在、ご案内中です。
製品ページはこちら：
■OSHI WORKS TRIGUN STAMPEDE リヴィオ・ザ・ダブルファング 1/8スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-203851&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■OSHI WORKS TRIGUN STAMPEDE リヴィオ・ザ・ダブルファング 1/8スケール 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：8,800円(税込)
□発売日：2026年12月予定
□ブランド：コトブキヤ
【スケール】1/8
【サイズ】全高：約220mm(台座含む)
【素材】PVC
【セット内容一覧】
・フィギュア本体(一部組み立て)
・専用台座(鉄製のプリント天板と本体のマグネットによる固定)
原型製作・制作協力：株式会社サウザンド
手にとりやすくて、集めてたのしい！ブランド『OSHI WORKS』！
――「推し」がキーワード！あなたの“推し”がカタチになります。 世界で愛されるキャラクターを、リーズナブルな価格で展開することにフォーカスして立体化！
・フィギュアコレクションを始めたばかりのファンは「いつもよりちょっと良いものを」。
・ハイエンドなコレクションを楽しんでいるファンは「いつもよりもっと気軽に」。
『OSHI WORKS』は様々な「推し」活動のニーズにお応えするコトブキヤのブランドです。
台座はコレクションしやすい正方形サイズで設計されており、前後左右にすっきり飾ることができます。
リーズナブルな価格は維持したまま、しっかりと塗装による仕上げを施し、クオリティにも手を抜きません。
『OSHI WORKS』だけのコレクションとして楽しむことはもちろん、お手元の推しグッズと一緒に飾るのにも最適です！
手にとりやすくて、集めてたのしい！『OSHI WORKS』に、TRIGUN STAMPEDEから「リヴィオ・ザ・ダブルファング」がARTFX Jと同スケールで立体化。
OSHI WORKSの特徴は、スケールフィギュアならではの納得のボリューム感に加え、キャラクターの魅力を最大限に引き出すペイント仕様。
その仕上がりはどこに飾っても存在感抜群です。
鋭い眼差しと共に暗殺者として任務を遂行するリヴィオが纏う“静かな迫力”が、あなたのコレクションに重厚な深みをプラス。
さらに、同シリーズの「ヴァッシュ・ザ・スタンピード」「ニコラス・D・ウルフウッド」(別売り)と一緒に揃えればTRIGUN STAMPEDE“完全推し”がここに完成！
フィギュアの固定にはマグネットを採用し、コレクションケースに合わせて位置調整も可能。
1枚の台座に同シリーズのフィギュアを並べて飾れるなど、集める楽しさがさらに広がります。
“飾る楽しさ”と“集める喜び”の両方を満たしてくれる、ファン必見のシリーズです。
製品ページはこちら：
■OSHI WORKS TRIGUN STAMPEDE リヴィオ・ザ・ダブルファング 1/8スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?gcode=FIGURE-203851&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
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【今回ご紹介した製品を含む、『トライガン』関連製品ページはこちらから！】(https://slist.amiami.jp/top/search/list?s_originaltitle_id=929&pagemax=60)
(C) 2026 内藤泰弘・少年画報社／「TRIGUN STARGAZE」製作委員会
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