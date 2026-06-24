歯科医院の患者指導を劇的に変える！MFT習慣化アプリ『MFT キラモンアドベンチャー』提供開始

株式会社Doctorbook

医療従事者向けプラットフォームを運営する株式会社Doctorbook（本社：東京都渋谷区、代表取締役：相馬理人）は、歯科医院向けの小児MFT（口腔筋機能療法）支援・マネジメントシステム『MFT キラモンアドベンチャー』の提供を新たに開始いたしました。



本サービスは、子どもが自発的にトレーニングを継続できる専用アプリと、医院側で進捗を一元管理・自動メニュー構築ができるシステムを組み合わせた画期的なプログラムです。

■ 製品紹介ページ： https://pr-contents.doctorbook.jp/mft_kiramon_adventure

■ 開発の背景：MFT指導における「3つの壁」

現代の子どもたちは、顎の成長不足による歯並びの悪化や口腔機能（食べる・話す・呼吸する）の低下といったお口の問題を抱えています。さらにそれらが、口呼吸に伴う睡眠の質の悪化や姿勢の悪化、さらには脳の酸素不足による集中力低下など、全身の健康や発達への深刻な影響へと繋がっています。この改善にはMFT（口腔筋機能療法）が不可欠ですが、歯科医院の現場が直面する3つの大きな課題がありました。

1. 子どもの継続困難（モチベーション維持の壁）

MFTのトレーニングは単調になりがちで子どもが飽きやすく、次回の来院まで自宅でのモチベーションを保つことが困難です。これが親子のストレスにもなり、なかなか日々の習慣化につながらないという問題があります。

2. 家庭での様子が見えない（ブラックボックス化）

患者が自宅で毎日トレーニングを実施しているか、あるいは正しいフォームで取り組めているかについて、医院側は次の来院まで状況を把握する術がありません。

3. スタッフの負担増大と指導の属人化（プラン設計の壁）

患者一人ひとりに合わせた最適なトレーニングプランの立案やステージ管理には、高度な専門知識が求められます。そのため、指導カリキュラムの設計や患者への説明が特定のスタッフの経験・スキルに依存してしまい、医院全体での継続的なフォローや教育の負担が大きくなります。

これらの課題を解決し、MFTを「義務」から「楽しみ」に変えるマネジメントシステムとして開発されたのが『MFT キラモンアドベンチャー』です。

■ 『MFT キラモンアドベンチャー』の3つの革新

本システムは、患者用のスマートフォンアプリと、歯科医院用の管理画面（クラウドシステム）で構成されています。

1. 児童心理に基づく「ゲーミフィケーション」で自発的な継続を促進

毎日1話ずつ進むストーリー展開や、1日3回のトレーニング達成でコインを獲得できるトークンエコノミーを実装しています。獲得したコインでガチャを回し、「キラモン」カードを収集・進化させる仕組みにより、子どもの「明日もやりたい」というモチベーションを強力に維持します。

2. 誰でも質の高い指導が可能になる「メニュー自動構築」

管理画面で患者様の症状や舌位、口唇機能などの状態を入力するだけで、システムが症例・発達段階に合わせた最適なMFTプランを自動でセットアップします。これにより、スタッフの熟練度に依存せず医院全体でMFT指導の標準化を実現します。

3. ブラックボックスを防ぐ「リアルタイム進捗モニタリング」

家庭での1日3回の実施状況や達成率が、医院の管理画面に自動で同期されます。モチベーションの低下を早期に察知できるほか、蓄積されたデータを元に保護者説明用のPDFレポートをワンクリックで出力でき、説得力のあるチェアサイドカウンセリングを実現します。

さらに、アプリ内には視覚的に分かりやすいTikTok風の「お手本動画」を収録しており、自己流の癖を防ぎ、家庭でも正しいフォームでの実践をサポートします。

株式会社Doctorbookは、『MFT キラモンアドベンチャー』を通じて、歯科医院様の業務効率化と、子どもたちの未来の笑顔をつくる口腔機能発達を全力でサポートしてまいります。

詳細を見る :https://pr-contents.doctorbook.jp/mft_kiramon_adventure

資料請求・お問い合わせは以下をご覧ください

■ MFT習慣化アプリ『MFT キラモンアドベンチャー』

製品紹介ページ： https://pr-contents.doctorbook.jp/mft_kiramon_adventure

【株式会社Doctorbookについて】

「医療に選択肢を」の企業理念のもと、誰もが医療を主体的に選択できる社会の実現に貢献できるよう、医療従事者や一般生活者に向けて各種サービスを提供しております。私たちは「医療における情報の非対称性」という課題に向き合い、各専門領域を牽引するオピニオンリーダーの知見を集め、高品質なコンテンツに整理し発信することで、生活者と医療者をつなぐプラットフォームを構築します。

「医療に選択肢を」～Your choice for healthcare～

私たちが解決したい課題は、医療における情報の非対称性です。志の高いドクターが発信する確かな情報を、それを求める患者に届けることで、受診導線を最適化し、誰もが主体的に医療を選択できる社会をつくります。

▼「医療の今を知る」医療情報メディア

患者が主体的に治療の選択肢を知るために、医師が発信する先端の医療情報

（Doctorbook.jp）

https://doctorbook.jp/

▼歯科医師など歯科医療従事者向けメディア

ドクターブックアカデミー（Doctorbook academy）

https://academy.doctorbook.jp/

▼医療機関と医療従事者向けメディア

クリニカルクラウド（Clinical Cloud）

https://clinicalcloud.jp/

会社名：株式会社Doctorbook [Doctorbook Inc.]

所在地：東京都渋谷区恵比寿二丁目36-13 広尾MTRビル7階

設 立：2013年12月