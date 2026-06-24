【街の感性と出会う「Urban Creative Stay」、名駅南に誕生】「コンフォートホテルERA名古屋名駅南」が6月24日リブランド

株式会社チョイスホテルズジャパン

全国に「コンフォートホテル」「コンフォートホテルERA」「コンフォートイン」「コンフォートスイーツ」「Ascend Collection」を展開する株式会社チョイスホテルズジャパン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：伊藤孝彦、以下チョイスホテルズジャパン）は、2026年6月24日（水）、「コンフォートホテル名古屋名駅南」を「コンフォートホテルERA名古屋名駅南」としてリブランドいたしました。

今回のリブランドでは「Urban Creative Stay～街の感性と出会う、クリエイティブ文化に触れられるホテル」をテーマに、地域の文化や食、街の魅力との出会いを通じて、滞在中も新たな発見や街あそびを楽しめるホテルへと進化。館内のComfort Library Cafeを中心に、ココロと身体にエネルギーをチャージしながら、自分らしくアクティブに過ごせる滞在体験を提供します。

国際的な注目が高まる名古屋の新たな滞在の拠点へ

「コンフォートホテルERA名古屋名駅南」客室 ※イメージ

近年、名古屋駅周辺エリアでは再開発が進み、国内外からのビジネス需要に加え、観光需要も拡大しています。また、2026年にはアジア最大規模の国際スポーツイベントである「第20回アジア競技大会（2026／愛知・名古屋）」および、「愛知・名古屋アジアパラ競技大会」の開催を控えており、国内外からの注目が高まっています。こうした環境の中で、「コンフォートホテルERA名古屋名駅南」は、観光やビジネスなど多様な目的で訪れるお客様に向けて、街とのつながりを感じられる新しい滞在体験を提案します。

旅の楽しみが続き、明日への活力につながる「コンフォートホテルERA」の滞在体験

コンフォートホテルERAは、「自分らしく、アクティブに。」をコンセプトに、旅先で地域の魅力に触れながら、限りある旅時間をお客様がより自分らしく、120％楽しむための旅の拠点として便利に利用できるホテルです。

「コンフォートホテルERA名古屋名駅南」では、「Urban Creative Stay」をテーマに、館内にある「Comfort Library Cafe（以下、ライブラリーカフェ）」をはじめ、地域のスイーツやお酒を楽しめる時間帯別サービス、地域の魅力を取り入れた朝食メニューなどを通じて、名古屋や東海エリアの文化や食に触れられる機会を提供します。

「Comfort Library Cafe（ライブラリーカフェ）」 ※イメージ

ライブラリーカフェでは、「歴史・食・ものづくり・暮らし」をテーマに選書された書籍を300冊取り揃えています。また、テーマに合わせて有松鳴海絞りのシェード生地を用いたテーブルランプや瀬戸焼の置物など、地元の工芸品をディスプレイし、本との出会いや滞在時間を通じて、名古屋の街の新たな発見や”街あそび”につながる体験を提供します。

さらに時間帯別サービスでは、名古屋土産で定番の「名古屋ふらんすプチ」や、愛知のお酒などを提供し、観光や仕事の合間にゆったりと過ごせるひとときを演出します。

カラダの内側から元気になれる朝食ビュッフェ ※イメージ

朝食では、朝の時間をゆったり楽しむ名古屋ならではのモーニング文化を楽しめる「名古屋名物サンド」、名古屋を代表する麺料理「ころきしめん」、銘菓として親しまれている「ういろう」などのご当地メニューや、地産地消メニューの「赤味噌汁」を取り入れ、名古屋ならではの味覚との出会いをお楽しみいただけます。

旅先だからこそ味わえる地域の食文化を感じながら、一日のはじめからワクワクする朝食ビュッフェをお届けします。

「コンフォートホテルERA名古屋名駅南」客室 ※イメージ

客室は、2名でもゆったりとくつろげる快適な空間を提供します。また、こだわりの寝具や美容にうれしいアイテムも備え、翌日に向けて旅の疲れをリフレッシュすることができます。

こうした滞在を通じて、ホテル内でも地域の文化や食との出会いを楽しみながら、旅の楽しみが続くことで、翌日も自分らしく観光や仕事へ向かう活力を得られる。そのような滞在体験を「コンフォートホテルERA名古屋名駅南」は提供します。

今後について

株式会社チョイスホテルズジャパンでは、地域の魅力を活かした空間やサービスを通じて、ホテルで過ごす時間そのものが旅の価値となるブランドづくりを推進しています。

今後も、地域とのつながりを大切にしながら、それぞれの地域で過ごす時間がより豊かで実りあるものとなるよう、新たな滞在価値の創出に取り組んでまいります。

「コンフォートホテルERA名古屋名駅南」

ホテル名称 ： コンフォートホテルERA名古屋名駅南

所在地 ： 〒450-0003 愛知県名古屋市中村区名駅南一丁目14番16号

TEL ： 052-581-7211 / FAX ： 052-581-7212

建物概要 ： 地上12階、全178室、全室禁煙

アクセス ： 近鉄「名古屋」駅正面出口より徒歩約8分

URL ： https://www.choice-hotels.jp/era/nagoyameiekiminami/

※写真はすべてイメージです。

※メニューは予告なく変更になる場合があります。

＜株式会社チョイスホテルズジャパン 概要＞

所在地 ： 〒103-0002 東京都中央区日本橋馬喰町一丁目6-3吉野第一ビル2階

代表取締役社長 ： 伊藤 孝彦

設立 ： 2000年9月

資本金 ： 2,000万円

URL ： https://www.choice-hotels.jp

事業内容 ： ホテルフランチャイズの加盟店の募集・指導・管理・運営。世界46カ国以上に7,500軒以上のホテルを展開するアメリカのホテルチェーン「チョイスホテルズインターナショナル」の、日本におけるマスターパートナーとして、日本全国にコンフォートホテル、コンフォートホテルERA、コンフォートイン、コンフォートスイーツ、Ascend Collectionを展開