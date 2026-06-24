「トイ・ストーリー」のアートを使用したZOZOTOWN限定コレクションを6月29日より販売！555点限定のオリジナルTシャツなどを展開

株式会社ZOZO

「トイ・ストーリー」のアートを使用したZOZOTOWN限定コレクション「『TOY STORY』COLLECTION」を、6月29日（月）より販売します。

本コレクションでは、7月3日（金）に公開されるディズニー＆ピクサー最新映画『トイ・ストーリー5』に登場するキャラクターを集結させたアートを使用したTシャツ4型を各555点限定で抽選販売するほか、ウッディ、バズ・ライトイヤー、ジェシーのラフスケッチと、キャラクターを連想させるフレーズをプリントしたTシャツなど3型のアイテムを受注販売します。Tシャツのボディには、1980年代アメリカ産のTシャツのような、ラフな質感を再現したハイブリッド・ヘリテージTシャツを採用しています。

・抽選受付期間および受注販売期間：2026年6月29日（月）正午 ～ 2026年8月3日（月）正午

※受注販売期間終了後に再度販売する可能性がございます。

※抽選結果については、2026年8月5日（水）頃に応募者へメールにてご連絡いたします。

・特設ページURL：https://zozo.jp/event/toystory/

※6月29日（月）正午より商品公開

・お届け時期：2026年9月中旬～2026年10月中旬予定

※アイテムごとに異なります。詳しくは各アイテムの商品ページにてご確認ください。

＜ZOZOTOWN限定アイテムについて（一部）＞

（左上から）

【トイ・ストーリー5】大集合Tシャツ（WHITE）：5,555円（税込）※555点の抽選販売となります。

【トイ・ストーリー5】テック・トリオデザインTシャツ（WHITE）：5,555円（税込）※555点の抽選販売となります。

【トイ・ストーリー5】ストレージBOX：2,420円（税込）

【トイ・ストーリー】のぞき見Tシャツ：4,400円（税込）

【トイ・ストーリー】ラフスケッチTシャツ：5,720円（税込）※「ウッディとスリンキー」ver.

【トイ・ストーリー】ラフスケッチTシャツ：5,720円（税込）※「バズとレックス」ver.

【トイ・ストーリー】ラフスケッチTシャツ：5,720円（税込）※「ジェシー」ver.

【トイ・ストーリー】ラフスケッチTシャツ：5,720円（税込）※「バズ・ライトイヤー」ver.

＜SNSキャンペーン＞

ZOZOTOWN公式X（@zozojp(https://x.com/zozojp?lang=ja)）をフォローし、6月29日（月）18:00に投稿されるポストをリポストしていただいた方の中から、抽選で3名様に「【トイ・ストーリー5】ストレージBOX」をプレゼントします。応募方法を含むキャンペーンの詳細および注意事項は、6月29日（月）18:00以降にZOZOTOWN公式X（@zozojp(https://x.com/zozojp?lang=ja)）をご確認ください。

＜「ZOZOCARD（ディズニー・デザイン）」について＞

ZOZOCARDに、JCBブランド限定で「ZOZOCARD（ディズニー・デザイン）」が登場しました。2026年6月18日（木）よりお申込みを受付中です。「トイ・ストーリー」のキャラクターが顔をのぞかせる、箱を開ける際のワクワク感を表現したデザインです。「ZOZOCARD（ディズニー・デザイン）」への新規入会およびZOZOTOWNでのご利用で、トイ・ストーリーデザインのグッズをプレゼントするキャンペーンも実施しています。

※キャンペーンの詳細および対象条件は、ZOZOCARD（ディズニー・デザイン）のお申込みページ(https://zozo.jp/_card/disney/)をご確認ください。

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