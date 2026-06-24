韓国発コンテンポラリーウィメンズブランド「Atelier Nain（アトリエナイン）」、東京初のPOP-UP STOREを開催
nugu Japan株式会社
忙しい日常の中でふと立ち止まり、心地よい余白を楽しむ。
- Instagram：@nain_official(https://www.instagram.com/nain_official)
詳細を見る :
https://www.nugu.jp/product?displaygroup=131774
ブランド概要
忙しい日常の中でふと立ち止まり、心地よい余白を楽しむ。
ファッションとアートを通して感性を表現する、コンテンポラリーウィメンズブランド。
- Instagram：@nain_official(https://www.instagram.com/nain_official)
開催概要
期間：2026年6月26日(金)～2026年7月8日(木)
開催場所：渋谷PARCO 4F 「THE HYUNDAI」
詳細を見る :
https://www.nugu.jp/product?displaygroup=131774
POPUP STORE EVENT
◆SPECIAL PROMOTION
【6/26（金）～7/2（木）】
- ベストセラーTシャツ 3型 10%OFF
- サマーワンピース 5型 20%OFF
◆SPECIAL GIFT
- 7,000円（税込）以上ご購入のお客様に、ティーインフューザーをプレゼント
- 10,000円（税込）以上ご購入のお客様に、リユーザブルバッグをプレゼント
※各ノベルティはなくなり次第終了となります。
次回POP-UPのお知らせ
渋谷PARCO「THE HYUNDAI」 では、今後も話題の韓国ブランドを通じて新たなファッション体験を提案してまいります。今後のPOP-UP開催スケジュールは以下の通りです。
7月10日(金)～8月5日(水)：COIRIS（@coiris_jp(https://www.instagram.com/coiris_jp/)）
メディア（取材）に関するお問い合わせ先
担当：松本
Mail：pressroom@nugu.jp