紀の川市

紀の川流域の水捌けの良い砂地と温暖な気候の下で、桃の生産農家が果実１つ１つに袋がけを行い、丹精込めて育てた「桃」の収穫シーズンが最盛期を迎えようとしています。

紀の川市産桃（「あら川の桃」「紀の里の桃」）の販売促進のため、和歌山県及びJAわかやま紀の里地域本部の産地関係者とともに大阪市中央卸売市場において桃のトップセールスを行います。

【開催概要】

▲昨年実施したトップセールスの様子

■日 時：令和８年７月２日（木） 午前７時４０分～

■場 所：大阪市中央卸売市場 大果大阪青果株式会社 果実売場

（大阪市福島区野田１丁目１番８６号）

■出席者：

紀の川市長 岸本 健

和歌山県那賀振興局長 山田 幸太郎

ＪＡわかやま紀の里地域本部 本部長 中山 裕之

産地関係者

■内容：産地代表者挨拶、産地出席者の紹介、桃の配布

紀の川市役所 農林商工部 農業振興課

TEL：0736-79-3902

FAX：0736-79-3928

E-MAIL：k080500-001@city.kinokawa.lg.jp