【いわきFC】定道大成スプリントコーチ、契約満了のお知らせ

株式会社いわきスポーツクラブ

このたびいわきFCは、定道大成スプリントコーチとの契約が満了となりましたので、お知らせいたします。

【定道 大成（TAISEI SADAMICHI）】

| 役職

スプリントコーチ

| 生年月日

1996年9月24日（29歳）

| 出身

兵庫県

| コメント

「90分間止まらない、倒れない。魂の息吹くフットボール。

この理念に挑戦するため、今年1月にいわきFCへ加入しました。

前任のスプリントコーチである秋本真吾さんが4年間かけて築き上げてきたものを継承するだけでなく、さらに高いレベルへ引き上げるため、この半年間全力で挑戦してきました。

選手たちの成長に本気で向き合い、常に追求し続ける。その過程で選手もコーチも互いに成長できる、本当に素晴らしいクラブでした。

僕はスプリントコーチになってから、挑戦することをやめたことはありません。そして、これからもやめるつもりはありません。

いわきFCのこれからの挑戦を、心から応援しています。半年間、本当にありがとうございました」