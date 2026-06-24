【いわきFC】定道大成スプリントコーチ、契約満了のお知らせ
株式会社いわきスポーツクラブ
この理念に挑戦するため、今年1月にいわきFCへ加入しました。
選手たちの成長に本気で向き合い、常に追求し続ける。その過程で選手もコーチも互いに成長できる、本当に素晴らしいクラブでした。
このたびいわきFCは、定道大成スプリントコーチとの契約が満了となりましたので、お知らせいたします。
【定道 大成（TAISEI SADAMICHI）】
| 役職
スプリントコーチ
| 生年月日
1996年9月24日（29歳）
| 出身
兵庫県
| コメント
「90分間止まらない、倒れない。魂の息吹くフットボール。
この理念に挑戦するため、今年1月にいわきFCへ加入しました。
前任のスプリントコーチである秋本真吾さんが4年間かけて築き上げてきたものを継承するだけでなく、さらに高いレベルへ引き上げるため、この半年間全力で挑戦してきました。
選手たちの成長に本気で向き合い、常に追求し続ける。その過程で選手もコーチも互いに成長できる、本当に素晴らしいクラブでした。
僕はスプリントコーチになってから、挑戦することをやめたことはありません。そして、これからもやめるつもりはありません。
いわきFCのこれからの挑戦を、心から応援しています。半年間、本当にありがとうございました」