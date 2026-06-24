【いわきFC】秋本真吾「SPRINT COACH PROJECT」とのオフィシャルパートナー契約満了のお知らせ

株式会社いわきスポーツクラブ

このたび、いわきFCは、秋本真吾 氏が運営する「SPRINT COACH PROJECT」とのオフィシャルパートナー契約が満了となりましたので、お知らせいたします。

| 代表取締役 大倉智のコメント

「このたび、秋本真吾氏が運営する『SPRINT COACH PROJECT』とのオフィシャルパートナー契約を満了することとなりました。

これまでの4年間、フットボールとスプリントの最適解を追い求めて一緒に取り組んでまいりましたが、プロジェクトの方向性と我々の目的に違いが生じてきたことから、今回の決断に至りました。

クラブとしては今後も、フットボール、ストレングス、スプリント、そしてニュートリション領域をさらに高めてまいります。

今後も秋本氏をはじめ、スプリントという領域が日本サッカー界の発展に寄与するべき、様々なシーンで協力関係を築ければと思っています」