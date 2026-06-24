営業は「人を増やせば数字が伸びる」前提が崩れた──AI前提で営業組織を組み直す設計ガイドを無料公開

株式会社FULLFACT

株式会社FULLFACTは、営業組織の実務ガイド（ホワイトペーパー）「AI前提で組み直す営業組織の設計図(https://fullfact.net/whitepapers/ai-sales-org)」を無料で公開しました。採用難と人件費の上昇で「人員を増やしてカバーする」前提が成り立ちにくくなるなか、役割・KPI・業務フローをAIを前提に組み直すための手引きです。

背景：増員でカバーする前提が、成り立たなくなった

人を採って数字を伸ばす――この前提が、採用難と人件費上昇で揺らいでいます。だからといってAIツールを入れただけでは、営業の成果は変わりません。変えるべきは、誰が何を担い（役割）、何を指標に置き（KPI）、どの工程をどう回すか（業務フロー）の設計です。そこにAIを差し込むことで、少ない人数でも回しやすい組織設計につながります。

このガイドでわかること

ガイドの入手方法

- 「人員を増やせば数字が伸びる」前提が崩れた背景- AI前提の営業組織が抱える3つの構造課題- 役割・KPI・業務フローという3つの再設計ポイント- SDR・AE・CSの境界はどう変わるか- 歩留まりを連動指標として組むKPIツリーの再構築- 業務フローへのAIの差し込み設計と、ツール選定の判断軸

下記ページから、無料でダウンロードできます。

https://fullfact.net/whitepapers/ai-sales-org

【10社限定】3カ月間限定の無料顧問制度について

FULLFACTでは3ヶ月間の無料顧問制度を10社限定で提供しております。検索（SEO）とAI検索（LLMO）を専門にしてきた実務家が、チャットでいつでも壁打ちでき、月1回のオンライン相談（約60分）で、集客の打ち手に直接伴走します。通常はコンサルティングとして有料で提供している水準の伴走を、3ヶ月そのまま無料で利用できます。

※完全無料で利用することができ、相談の中で自社での実行が難しいと感じられた際などご希望があれば弊社から実行支援のご提案をさせていただきます。



無料顧問制度を申し込む

https://fullfact.net/ai-advisory

株式会社FULLFACTについて

FULLFACTは、AIを前提に事業の戦略から実行までを一貫して担うAIコンサルティングパートナーです。営業・マーケティング・カスタマーサポート・バックオフィスまで、売上を伸ばす攻めと利益を残す守りをひとつの設計でつなぎ、運用に乗るまで伴走します。

報道関係者お問い合わせ先

- 商号：株式会社FULLFACT- 代表者：代表取締役 足達 彩人- 所在地：東京都中央区銀座1-22-11 2F- 設立：2021年8月- Web：https://fullfact.net

株式会社FULLFACT 広報担当／Email：info@fullfact.net