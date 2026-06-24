世界初の特許技術　リキッドタイプのリポソームビタミンC

康楽バイオテクノロジー株式会社

康楽バイオテクノロジー株式会社（本社：東京都）は、自社ブランド「CORAVIA（コラビア）」（商願2025-135731）より、世界初となるプレバイオティクス配合のリポソーム製剤を使用した、二重カプセル構造のリポソームビタミンCサプリメント『CORAVIAリポソームビタミンCダイレクト』を新発売しましたことをお知らせします。オレンジ風味の液状タイプ（10ml×30本）により、従来のサプリメントが抱えてきた「飲みにくさ」「続けにくさ」に配慮した設計を実現しています。

※「世界初」は、リポソーム製剤にプレバイオティクスを配合したビタミンC原料に関する、原料メーカーの調査に基づく表現です（2026年3月時点）。

Amazonにて新発売

CORAVIAリポソームビタミンCダイレクト製品本体

オレンジ風味の10ml液状タイプ。飲みやすさと続けやすさに配慮し、毎日のビタミンC補給をサポート。

1日1本・30日分｜価格：オープンプライス

1. 「飲みやすさ」と「続けやすさ」への徹底したこだわり

リポソーム型ビタミンCは、カプセル剤・粉末スティック・リキッドでも独特の苦みや塩気のある形態が多く、継続しにくいという声がありました。CORAVIAリポソームビタミンCダイレクトは、爽やかなオレンジ風味の液状設計を採用。1日1本（10ml）をそのまま飲めるシンプルな習慣として、毎日のビタミンC補給をサポートします。

2. 採用技術：世界初のリポソーム技術について

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/162321/table/10_1_8af8a43c83c6a46b94e4f5bf58210cbe.jpg?v=202606240152 ]ご利用シーン

※「世界初」は、リポソーム製剤にプレバイオティクスを配合したビタミンC原料に関する、原料メーカーの調査に基づく表現です（2026年3月時点）。

本製品は世界初となるプレバイオティクス配合のリポソーム製剤を原材料として使用。従来のリポソーム構造（脂質1層の一重カプセル）に加え、外側を植物性タンパク質で覆った二重カプセル構造が特長です。

『CORAVIAリポソームビタミンCダイレクト』のリポソーム原材料は原料開発元が開発した原料技術であり、国際特許を出願しています（2026年3月時点で出願済・未登録）。

3. 採用原料に関する参考データ

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/162321/table/10_2_cf45ff8099737e28ca09b78cea5e72f6.jpg?v=202606240152 ]

プレバイオティクス配合のリポソーム製剤を原材料とする「二重カプセル構造技術」を用いたビタミンCについて、原料メーカーが経口摂取試験を実施しました。以下は採用原料に関する参考データです（本製品自体のヒト臨床試験ではありません）。

4. 商品概要

5. こんな方におすすめです

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/162321/table/10_3_db9eb67dec8a8de2fe0a47d908bddb5e.jpg?v=202606240152 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/162321/table/10_4_3b3ef3e05ef0d10b6b0186a4096ffd02.jpg?v=202606240152 ]

1. リポソーム型ビタミンCのご使用を検討中の方

2. カプセルや粉末のサプリが続けにくかった方

3. 液状で飲みやすいビタミンCをお探しの方

4. 毎日の栄養補給習慣を見直したい方

5. 季節の変わり目にもビタミンC補給を意識したい方

6. 植物由来設計にこだわったサプリメントをお探しの方

【ご注意・薬機法に関する表記】

本製品は食品（栄養機能食品）です。疾病の診断・治療・予防を目的とした医薬品ではありません。1日の摂取目安量（1本／10ml）を守り、過剰摂取しないようにしてください。妊娠・授乳中の方、薬を服用中の方はかかりつけ医にご相談ください。本品は特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官による個別審査を受けたものではありません。

朝の習慣に。

毎日のモーニングルーティンとして。

または特別な一日の始まりに。

■ 開発背景

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/162321/table/10_5_22eeedadb5037131c52de6fafd9b7f6c.jpg?v=202606240152 ]「続けやすさ」を考えて

そのままダイレクトに飲み易いリキッドタイプに仕上げました。

酸味が気になる方は、水や炭酸水、ジュースに混ぜることで酸味がマイルドになります。

会社概要

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/162321/table/10_6_9591c9f5bbd3f6f09acf203bd88aa4c7.jpg?v=202606240152 ]