海開きの鎌倉から、夏をお届け。由比ガ浜のガーデンホテル「BIRD HOTEL」にサマーガーデンテラスで楽しむ夏限定のパフェ氷＆タコス7月1日より登場！

株式会社 GREENING

株式会社GREENING（東京都渋谷区、取締役CEO：関口正人）が運営する鎌倉・由比ガ浜 のガーデンホテル「BIRD HOTEL」は、同ホテルのレストラン「THE TABLE」にて、夏季限定メニューとしてパフェ氷＆タコスを2026年7月1日（水）～8月31日（月）の期間、提供いたします。

由比ガ浜まで徒歩3分。クラシックなデザインとモダンな空気が交わり、緑豊かなガーデンテラスが広がる BIRD HOTELにこの夏、スパイスの効いた香り豊かなタコスと、個性豊かな3種のパフェ氷が登場します。海遊びの帰り道に立ち寄れる気軽さも、土地と交わることを大切にするこのホテルらしさのひとつ。ご友人や家族、また愛犬を連れてのご利用や、ご予約せずふらりとお越しいただくのも歓迎。またパフェ氷は、テイクアウトでも販売いたします。鎌倉・由比ガ浜で過ごす、心豊かな夏のひとときをお楽しみください。

■ 3種のパフェ氷 / PARFAIT SHAVED ICE

THE TABLEのパフェ氷は、3種の個性豊かなラインナップをご用意。暑さを吹き飛ばす目にも華やかな冷たい氷が、夏の気分を盛り上げます。

mango & coconut マンゴーとココナッツ

マンゴーピューレの氷を削り、マンゴーの果肉、ふんわりとしたメレンゲ、なめらかなココナッツムースをあわせた夏らしい一品。

coffee & banana コーヒーとバナナ

ほろ苦いコーヒー氷を削り、コーヒーとラム酒のジュレ、生クリーム、バナナの果肉をのせて。カカオとシナモンをまとった、大人のためのかき氷。

peach & jasmine 桃とジャスミン

桃のピューレを氷に仕上げ、バニラムースとさっぱりとしたジャスミンのジュレをあわせて。ミントのクリスタリゼがアクセントとなった、上品な夏の味わい。

＜3種のパフェ氷＞

料金：各 1,500円 ※消費税込

提供時間：14:00～18:30（L.O.）

※テイクアウトもご利用可能です

■ タコス / TACOS

メキシコの伝統的な豚肉の調理法「カルニタス」を、THE TABLEならではの味わいでお届け。ホロホロになるまで柔らかく煮込んだカルニタスは、クローブ、スターアニス、カルダモン、コリアンダーシード、ローリエの5種類のスパイスと柑橘を合わせ、豊かな香りと奥深い味わいを引き出しています。やわらかく仕上げたお肉に、スパイスの香りが肉の芯まで浸透。しっかりとした辛さの余韻まで楽しめます。自家製で丁寧に漬け込んだ赤キャベツのマリネは爽やかな後味。特製のピリ辛トマトサルサには青唐辛子のマリネを加え、キレのある辛みとお肉の旨味を引き立てる仕上がりです。お好みでワカモレやライムを絞りながら、自由に巻いて召し上がりください。緑の庭を眺めながら、ビールやワインとともに鎌倉の夏を楽しむひとときを、お過ごしください。

＜タコス＞

・2ピース 2,400円

＋ビール＆ワイン フリーフロー付き（2時間）5,300円

・3ピース 3,600円

＋ビール＆ワイン フリーフロー付き（2時間）6,500円

※消費税込

提供時間：11:00～20:00（L.O.）

■ BIRD HOTEL について

2022年開業。多くの文化人に愛された鎌倉・由比ガ浜に位置する6室限定のガーデンホテル。クラシックなデザインとモダンな空気が交わるあたたかな時間が流れます。緑豊かなガーデンに囲まれ、ゆったりとした鎌倉の時間を感じられるホテルでは、大切な方との特別な宿泊はもちろん、慌ただしい日常から解き放たれるリフレッシュ旅にも。夕暮れどきや朝の目覚めには、柔らかな風を感じながら、由比ガ浜まで足を運ぶのもおすすめです。鎌倉で生まれる豊かな食で五感を満たし、手仕事の温もりと自然の恵みが織りなす至福のひとときをご堪能ください。

WEB：https://birdhotel.jp/(https://birdhotel.jp/)

Instagram：https://www.instagram.com/birdhotel_gh/(https://www.instagram.com/birdhotel_gh/)

■レストラン「THE TABLE」について

朝食からディナーまで営業するBIRD HOTELのレストラン。緑豊かな庭に囲まれた開放感あふれるテラス席では、愛犬とともにくつろぐ時間もお楽しみいただけます。

朝食は「身体の調律」をテーマに、一日のはじまりを整える一皿を。添加物を使わず、手仕事で仕立てた料理が、鎌倉で過ごす朝をやさしく満たします。

ランチは、鎌倉をはじめ神奈川各地から届く旬の食材を活かしたパスタなど、デイリーでカジュアルにご利用いただけるメニューをラインナップ。

ディナーには、地産の食材を日本ならではの和の技法を用いてご用意する、THE TABLE独自のコースメニューをご提供します。この土地が育んだ食材を軸に、味噌や出汁、発酵など日本古来の技法と自由な発想が交わるお料理です。海と山に囲まれたこの場所ならではの自然の移ろいを、一皿一皿に込めます。

■株式会社GREENINGについて

「CULTURE SCAPING ー世界に誇れる日本の文化的な風景を創造するー」 をビジョンに掲げ、私たちは地域固有の文化や歴史を深く理解し、未来へとつながる新たな価値を創造するまちづくりを推進しています。クリエイティブなデジタルマーケティングを強みに、ストーリーテリングや体験設計を通じて、飲食・ホテル・商業施設を中心に多様なプロジェクトの企画・開発・運営までを一気通貫で担います。

WEB：https://greening.co.jp/