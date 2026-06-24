【シーホース三河】選手加入のお知らせ(平良 彰吾選手)

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。

この度、平良彰吾選手と2026-27シーズンの選手契約が決まりましたので、お知らせいたします。

B.LEAGUE自由交渉選手リストからは、本日15:00に削除されます。

平良 彰吾(Shogo Taira)

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/97825/table/1161_1_a079a63ceb573df008e76dcf7b26d98c.jpg?v=202606240152 ]

◆プロフィール

◆#47 平良彰吾選手からのコメント

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/97825/table/1161_2_3a6602215a120b65d1d90b0033ab4b6a.jpg?v=202606240152 ]

このたび、シーホース三河に加入させていただくことになりました平良彰吾です。

歴史あるクラブの一員としてチームに加入できることに感謝しています。

自分の強みを活かしたハードワークやディフェンスでチームの勝利に貢献できるようプレーしていきます。

どんなときでもチームの勝利のために全力を尽くしていくので応援よろしくお願いします。

ファンの皆さまとともに戦える日を楽しみにしています！