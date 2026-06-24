大人気のPEZ貯金箱シリーズ第2弾！「PEZソフビ貯金箱 NAUGHTY NEIL GHOST」

株式会社ケンエレファント

アート雑貨メーカーの株式会社ケンエレファント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：石山健三）が運営するソフビスタジオ「中空工房（ちゅうくうこうぼう）」は、オーストリアのキャンディーブランド『PEZ』のソフビ貯金箱シリーズの第2弾となる「PEZソフビ貯金箱 NAUGHTY NEIL GHOST」を2027年1月に販売予定で、予約受付を2026年6月24日（水）AM10:00より開始いたします。

世界約80カ国で販売するオーストリアのキャンディーブランド『PEZ』と、ケンエレファントのコラボレーションで生まれたソフビ貯金箱として、昨年4月に第1弾となる「PEZソフビ貯金箱 Elephant」が登場。

今回、ヘッド部分がいたずら心を感じさせる愛嬌たっぷりの表情を浮かべた“NAUGHTY NEIL GHOST”になりました。

『PEZ』ならではのポップな魅力と、実物の約3倍サイズによる圧倒的な存在感を兼ね備えた本アイテム。

ゴーストらしいユニークなフォルムに、鮮やかなブルーのボディカラーはインテリアとしても空間のアクセントとして活躍します。

ケンエレファントの公式オンラインストア「KENELE STORE（ケンエレストア）」では、製品の発売に先駆けてご予約を承っております。

▼「PEZソフビ貯金箱 NAUGHTY NEIL GHOST」予約ページ：https://kenelestore.jp/products/gc0764a

※発売時期が大幅に延期となる可能性や、仕様の変更、発売中止となることもございます。予めご了承ください。

※掲載の画像は開発中サンプルのため、実際の製品と多少異なる場合があります。

※掲載の情報は変更となる場合がございます。

【製品概要】

・製品名：PEZソフビ貯金箱 NAUGHTY NEIL GHOST

・価格：3,850円（税込）

・販売場所：ケンエレファント直営店舗（VINYL、ケンエレブンシツ、公式オンラインストア「ケンエレストア」、一部ケンエレスタンド＆ケンエレラグーン）他、雑貨・ホビーショップなど

・サイズ：本体サイズ：H335×W94×D115 (mm)／BOXサイズ：H365×W153×D153(mm)

・材質：PVC

・企画・制作監修：中空工房

【中空工房 ブランド紹介】

ケンエレファントの「世界をもっと面白くする」というミッションのもとに生まれたソフビブランドです。東京・墨田にある自社工房を拠点に、昭和の時代から受け継がれてきた製造技術を大切にしながら、熟練した職人の手によって製品を生み出しています。

また、海外工場においては新しい表現を支える環境づくりを進め、ものづくりの体制強化にも取り組んでいます。

ソフビをアートピースとして捉え、その可能性を探求し続けながら、技術と創造の両面で新たな表現に挑戦しています。

Webサイト ：https://kenelephant.co.jp/chukukobo/

Instagram：https://www.instagram.com/chukukobo/

【株式会社ケンエレファントについて】

・所在地：〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2-1-14 A＆Xビル4Ｆ

・代表取締役社長：石山 健三

・設立：2000年2月9日

・事業内容：カプセルトイ／ミニチュア商品の企画・製造・販売、アートショップ・工房・出版事業の運営 ほか

・公式HP：https://www.kenelephant.co.jp

▶ケンエレファント公式SNS

・X：https://twitter.com/kenelestaff

・Instagram：https://www.instagram.com/kenelephant2000/

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