学校法人大阪経済大学

大阪経済大学（学長：山本俊一郎／所在：大阪市東淀川区）は、本学サッカー部ＦＷ、ＭＦの山本青英（経済学部4年）が、2026/27シーズン（2027年1月）より愛媛ＦＣ（J3）に加入することが内定いたしましたのでお知らせします。


つきましては、以下のとおり入団内定報告会を行います。



≪開催概要≫


■日時


2026年7月3日（金）11:00～11:30



■場所


大阪経済大学 図書館ラーニング・コモンズ


（住所：大阪市東淀川区大隅2-2-8）


Osaka Metro今里筋線「瑞光四丁目」駅下車　徒歩約2分


阪急京都線「上新庄」駅下車徒歩約15分、大阪シティバス「大阪経大前」「大阪経大正門」下車すぐ



■出席者


株式会社愛媛ＦＣ　強化部　ヘッドオブリクルートメント　池田圭


大阪経済大学　学長　山本俊一郎


大阪経済大学体育会サッカー部　監督　大石篤人


大阪経済大学体育会サッカー部　山本青英（経済学部4年）



■式次第


11：00　


契約書類署名



11：05　


御挨拶　大阪経済大学　学長　山本 俊一郎


株式会社愛媛ＦＣ　強化部　ヘッドオブリクルートメント　池田圭


大阪経済大学体育会サッカー部　山本青英



11：20


ユニフォーム着用、撮影



11：30


終了




≪山本青英（やまもとしょうえい）選手プロフィール≫



■生年月日


2004年10月31日（21歳）


■身長 / 体重


184cm / 74kg


■出身


大阪府


■ポジション


ＦＷ、ＭＦ


■経歴


Ｔ．フジタＳ．Ｃ枚方→ ガンバ大阪門真ジュニアユース→東海大学付属大阪仰星高校→大阪経済大学（2027年3月卒業見込み）



大阪経済大学

▼本件に関するお問い合わせ先
大阪経済大学 企画・総務部 広報課
住所：大阪府大阪市東淀川区大隅2-2-8
TEL：06-6328-2431
E-mail： kouhou@osaka-ue.ac.jp