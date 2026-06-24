学校法人大阪経済大学

大阪経済大学（学長：山本俊一郎／所在：大阪市東淀川区）は、本学サッカー部ＦＷ、ＭＦの山本青英（経済学部4年）が、2026/27シーズン（2027年1月）より愛媛ＦＣ（J3）に加入することが内定いたしましたのでお知らせします。

つきましては、以下のとおり入団内定報告会を行います。

≪開催概要≫

■日時

2026年7月3日（金）11:00～11:30

■場所

大阪経済大学 図書館ラーニング・コモンズ

（住所：大阪市東淀川区大隅2-2-8）

Osaka Metro今里筋線「瑞光四丁目」駅下車 徒歩約2分

阪急京都線「上新庄」駅下車徒歩約15分、大阪シティバス「大阪経大前」「大阪経大正門」下車すぐ

■出席者

株式会社愛媛ＦＣ 強化部 ヘッドオブリクルートメント 池田圭

大阪経済大学 学長 山本俊一郎

大阪経済大学体育会サッカー部 監督 大石篤人

大阪経済大学体育会サッカー部 山本青英（経済学部4年）

■式次第

11：00

契約書類署名

11：05

御挨拶 大阪経済大学 学長 山本 俊一郎

株式会社愛媛ＦＣ 強化部 ヘッドオブリクルートメント 池田圭

大阪経済大学体育会サッカー部 山本青英

11：20

ユニフォーム着用、撮影

11：30

終了

≪山本青英（やまもとしょうえい）選手プロフィール≫

■生年月日

2004年10月31日（21歳）

■身長 / 体重

184cm / 74kg

■出身

大阪府

■ポジション

ＦＷ、ＭＦ

■経歴

Ｔ．フジタＳ．Ｃ枚方→ ガンバ大阪門真ジュニアユース→東海大学付属大阪仰星高校→大阪経済大学（2027年3月卒業見込み）

大阪経済大学

▼本件に関するお問い合わせ先

大阪経済大学 企画・総務部 広報課

住所：大阪府大阪市東淀川区大隅2-2-8

TEL：06-6328-2431

E-mail： kouhou@osaka-ue.ac.jp