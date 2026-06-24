サッカー部 山本青英選手 愛媛ＦＣ（Ｊ3）入団内定報告会
学校法人大阪経済大学
大阪経済大学
▼本件に関するお問い合わせ先
大阪経済大学（学長：山本俊一郎／所在：大阪市東淀川区）は、本学サッカー部ＦＷ、ＭＦの山本青英（経済学部4年）が、2026/27シーズン（2027年1月）より愛媛ＦＣ（J3）に加入することが内定いたしましたのでお知らせします。
つきましては、以下のとおり入団内定報告会を行います。
≪開催概要≫
■日時
2026年7月3日（金）11:00～11:30
■場所
大阪経済大学 図書館ラーニング・コモンズ
（住所：大阪市東淀川区大隅2-2-8）
Osaka Metro今里筋線「瑞光四丁目」駅下車 徒歩約2分
阪急京都線「上新庄」駅下車徒歩約15分、大阪シティバス「大阪経大前」「大阪経大正門」下車すぐ
■出席者
株式会社愛媛ＦＣ 強化部 ヘッドオブリクルートメント 池田圭
大阪経済大学 学長 山本俊一郎
大阪経済大学体育会サッカー部 監督 大石篤人
大阪経済大学体育会サッカー部 山本青英（経済学部4年）
■式次第
11：00
契約書類署名
11：05
御挨拶 大阪経済大学 学長 山本 俊一郎
株式会社愛媛ＦＣ 強化部 ヘッドオブリクルートメント 池田圭
大阪経済大学体育会サッカー部 山本青英
11：20
ユニフォーム着用、撮影
11：30
終了
≪山本青英（やまもとしょうえい）選手プロフィール≫
■生年月日
2004年10月31日（21歳）
■身長 / 体重
184cm / 74kg
■出身
大阪府
■ポジション
ＦＷ、ＭＦ
■経歴
Ｔ．フジタＳ．Ｃ枚方→ ガンバ大阪門真ジュニアユース→東海大学付属大阪仰星高校→大阪経済大学（2027年3月卒業見込み）
大阪経済大学
▼本件に関するお問い合わせ先
大阪経済大学 企画・総務部 広報課
住所：大阪府大阪市東淀川区大隅2-2-8
TEL：06-6328-2431
E-mail： kouhou@osaka-ue.ac.jp