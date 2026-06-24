清春のYouTube『おきるねるきよはる』にかまいたち・山内健司が登場！古着の名店でヴィンテージTシャツを巡るロケ動画を公開

株式会社HEEK

1994年のデビュー以来、独自の美学と楽曲、メッセージ性で日本のロックシーンを牽引し、今なおカリスマとして絶大な支持を集めるミュージシャン「清春」のマネジメントを行う株式会社HEEKは、清春の公式YouTubeチャンネル『おきるねるきよはる』にて、2026年6月19日（金）に、お笑いコンビ「かまいたち」の山内健司氏をゲストに迎え、古着店を舞台にヴィンテージTシャツを巡る最新動画を公開しました。

【URL】https://www.youtube.com/watch?v=Z9-53UhKstE

今回のロケでは、かまいたち・山内健司氏をゲストに迎え、ヴィンテージショップ「LABORATORY(R)」を訪問。Tシャツを千数百枚所有するという山内氏は、過去に希少なTシャツを高額で購入したエピソードを明かしながら、店内に並ぶバンドTシャツやムービーTシャツを一枚ずつチェックしていきます。動画内では、清春がミュージシャンとしての視点からバンドTシャツの楽しみ方を語るほか、山内氏が店内で気になる一着と出会う様子など、古着好き同士だからこそ生まれるリアルな会話が展開されます。高額なヴィンテージアイテムを前にした軽快な掛け合いや、山内氏のコレクター気質がにじむ買い物のテンポなど、二人の自然体な魅力が詰まった内容となっています。

また、かまいたち・山内健司氏のYouTubeチャンネル「やまうち界隈」でも、清春とのコラボ動画を公開。山内氏が行きつけの古着屋を舞台に、清春に選んでもらった服をその場で即購入する様子や、古着を前にした二人の自然なやり取りをお楽しみいただけます。ぜひご覧ください。

■【原宿のヴィンテージTシャツで爆買い！】清春×かまいたち山内さんコラボ！原宿でヴィンテージTシャツお買い物！総額が…！見どころハイライト

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Z9-53UhKstE ]

冒頭から清春は山内氏を「超ビッグゲスト」として迎え、古着の名店「LABORATORY(R)」へ。店内では、山内氏がこれまでに購入してきた高額Tシャツのエピソードや、オンラインショップをこまめにチェックするほどの古着愛が明かされます。

さらに、ニルヴァーナやMinistry、Grateful DeadなどのバンドTシャツを前に、清春が音楽とファッションの関係について語る場面も。知らないバンドのTシャツを着ることへの考え方、ステージ衣装としての古着の取り入れ方など、清春ならではの視点が自然な会話の中で引き出されています。ぜひ本編でご覧ください。

■次回予告

次回配信では、ライブ前に昭和名作シネマ上映やショップなど、岐阜市周辺を巡る様子をお届けします。さらに、中田裕二さんとの仙台での打ち上げにも密着。ライブ本番とはまた違う、移動先での自然な空気感や何気ないトークまで楽しめる、ファン必見の内容となっています。

■『おきるねるきよはる』のチャンネルコンセプト

本チャンネルのコンセプトは、単なるエンタメ動画にとどまらない、57歳を迎えた清春の「生き様」を切り取るVLOG・ドキュメントバラエティです。独自の美学に裏付けされたファッション、愛用品、食へのこだわりなど、年齢を重ねても枯れることのない“カッコよさ”の秘訣を公開。清春ファンのみならず、同世代の男性にとって新たなバイブルとなるような、カリスマミュージシャンの裏側を発信するチャンネルを目指します。

■「おきるねるきよはる」チャンネル概要

・チャンネル名：おきるねるきよはる

・URL：https://www.youtube.com/@OKIRUNERUKIYOHARU?app=desktop

・配信開始日：2026年1月12日（月）

・更新日時：毎週月曜日 18:00更新予定

・出演：清春 他

・内容：Vlog、対談、ライフスタイル紹介など

■清春

1994年にロックバンド「黒夢」のボーカリストとしてメジャーデビューし、独自のビジュアルと音楽性で90年代の音楽シーンを席巻。1999年には「SADS」を結成、ドラマ主題歌『忘却の空』が大ヒットを記録するなど、時代を象徴する数々の金字塔を打ち立てる。2003年からはソロ活動を本格化。デビュー30周年を超えた現在も、年間を通じた精力的なライブ活動を行い、その圧倒的なパフォーマンスと歌声は進化を止めない。ビジネス面では、自身のアパレルブランドのディレクションや空間プロデュースなどに携わった経歴もあり、独自の美学を貫くファッションリーダーとしても絶大な支持を誇る。2026年、YouTubeチャンネル開設や異業種コラボなど、ロックミュージシャンの枠を超えた新たな表現領域を開拓し続けている。

・清春公式サイト「KIYOHARU」：https://kiyoharu.tokyo/

■会社概要

・会社名：株式会社HEEK

・代表者：代表取締役 下大薗 豊

・所在地：東京都新宿区新宿２丁目２-４-４Ａ

・事業内容：音楽制作、アーティストマネジメント、コンサート制作