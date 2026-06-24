国内最大規模、外国人留学生進学フェアを開催～高等教育機関の活況な留学生募集、各地で前年を上回る動員を達成～

株式会社アクセスグループ・ホールディングス

株式会社アクセスグループ・ホールディングス（東証スタンダード/福証本則・7042）の事業子会社で、教育機関支援事業及び人財ソリューション事業を展開する株式会社アクセスネクステージ（本社:東京都渋谷区、代表取締役社⾧ 増田智夫、以下「当社」）は、国内最大規模の外国人留学生を対象とした進学説明会「アクセス日本留学フェア2026」を全国各会場で開催しました。

主に国内の日本語学校に在籍し、卒業後は大学・大学院・専門学校などの高等教育機関へ進学を目指す外国人留学生及び引率教員を対象とし、国内最大規模となる東京・ヒカリエホール会場では3日間13,224人、ほか各地で前年を上回る動員数となりました。

政府による2033年までの受け入れ目標「留学生40万人計画」は、2025年5月時点で既に約40万８千人※と前倒しで到達しており、国内高等教育機関の留学生募集は更なる活況となっています。当社は引き続き各種サービスや情報メディアを通じて、外国人留学生の進学と就職の両面を支援してまいります。

※独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）公表、2025年５月時点の外国人留学生数40万8,069人。

アクセス日本留学フェア2026 開催結果

5月26日（火）大阪会場（梅田サウスホール）出展数162機関/動員数1,910名

6月２日（火）・3日（水）・4日（木）東京会場（ヒカリエホール）出展数231機関/動員数13,224名

6月９日（火）博多会場（アクロス福岡）出展数76機関/動員数1,887名

6月10日（水）久留米会場（ハイネスホテル久留米）出展数50機関/動員数414名

6月11日（木）北九州会場（TKP小倉シティセンター）出展数49機関/動員数233名（新規開催）

【今後の開催予定】

6月24日（水）大学院進学対象・東京会場（アクセス渋谷フォーラム）

7月7日（火）・8日（水）名古屋会場（吹上ホール）

本フェアは９月以降も開催を予定しています。詳しくは、以下ウェブサイト（順次掲載）をご覧ください。

アクセス日本留学ウェブサイト https://www.studyjapan.jp/

【会社概要】

株式会社アクセスネクステージ

代表者: 代表取締役社⾧ 増田智夫

設 立: 2009 年10 月 （創業:1982 年10 月）

所在地: 東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー 24 階

資本金: １億円

事業内容: 人財ソリューション事業、教育機関支援事業、外国人進路支援事業

内容についてのお問い合わせ先

株式会社アクセスネクステージ（グローバル人材支援部門担当）

担当：長谷川

Tel：03-5774-2330（代）Mail：koho@access-t.co.jp HP: https://www.access-t.co.jp/nx/