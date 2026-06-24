【7/1(水)より】国産白桃×山形県長井市の水を使用した氷で作る特製「かき氷」が、八芳園の運営2店舗で数量限定で登場！

株式会社八芳園

総合プロデュース企業 株式会社八芳園（代表取締役社長：井上義則、東京都港区、以下「八芳園」）は、「TAKANAWA GATEWAY CITY」内で運営する八芳園のパティスリー「八芳園洋菓子店」（NEWoMan TAKANAWA North 1F）と、本館内レストラン「ALL DAY DINING FUDO（以下FUDO）」（八芳園本館3F）にて、夏季限定の「かき氷」の提供を開始いたします。両店舗ともに、ジューシーな国産白桃と、当社がパートナーシップ協定を結ぶ山形県長井市の水によって作られた氷を使用。「八芳園洋菓子店」では2026年7月1日(水)～9月13日(日)、「FUDO」では2026年7月1日(水)～8月9日(日)に、数量限定で提供します。

■「八芳園洋菓子店」「FUDO」に夏到来！ジューシーな国産白桃を生かした数量限定のかき氷が新登場

※写真はイメージです

八芳園内のレストラン「ALL DAY DINING FUDO」は、八芳園と連携協定を結ぶ自治体の地域を中心に、信頼する生産者から届けられる新鮮な食材をふんだんに使用したこだわりのメニューをお届けしています。「八芳園洋菓子店」は、東京・⽩金の地で400年以上続く日本庭園を有する八芳園が初めて手がけるパティスリーとして「TAKANAWA GATEWAY CITY」内のNEWoMan TAKANAWA North 1Fに昨年誕生。「刻を彩る洋菓子」をコンセプトに、パティシエの細やかな技と想いを込めたこだわりの洋菓子を展開しています。

この度、そんな2つの店舗において、夏季限定の特製「かき氷」の提供が数量限定でスタートします。両店舗ともに、ジューシーな国産白桃と、山形県長井市が誇る“水”で作られた氷を使用しています。

山形県長井市と八芳園は、2022年7月、双方の資源を有効的に活用することにより、地域資源の最大化および双方のブランド力向上に資することを目的に、「パートナーシップ協定」を締結しています。「水の郷百選」にも選定されている“水と緑と花のまち”である長井市の水は、各地の軟水の中でも特に硬度が低い“超軟水”であることが特長です。

今年も酷暑が予想される夏、豊かな長井市の水と国産白桃を生かした各店の個性が光るこだわりのかき氷で、涼しい夏の味わいをお届けします。

■【八芳園洋菓子店】国産白桃の上品な甘さと紅茶の華やかな香り広がる「長井天然水 とろける白桃の贅沢かき氷 アールグレイの香り」

「八芳園洋菓子店」では、長井市が誇る豊かな水によって作られた氷を使用した、ふわりとくちどけの良いかき氷を、数量限定でご提供します。みずみずしい国産の白桃をたっぷりと使用し、芳醇な香りと上品な甘さが広がるかき氷に、アールグレイのソースを添えて、紅茶の華やかな香りとともにお楽しみください。国産フルーツを生かし、洋風なアレンジを加えた、八芳園洋菓子店ならではの贅沢な一品です。

※写真はイメージです

【商品概要】※数量限定

・商品名 ：長井天然水 とろける白桃の贅沢かき氷 アールグレイの香り

・価格 ：1,980円（税込）

・期間 ：2026年7月1日（水）～9月13日（日）

・時間 ：10時00分～20時00分（L.O.19時00分）

・場所 ：八芳園洋菓子店（東京都港区高輪二丁目２１番１号 ニュウマン高輪 North 1F）

※イートイン提供のみ／テイクアウト不可

※一部、市場に出回らない未利用の桃を使用予定です。

※白桃の提供が終わり次第、宮崎県産マンゴーへ変更となります。

※仕入れ状況により期間や内容に変更が生じる可能性があります。

■【FUDO】濃厚な桃ソースをミルキーな杏仁エスプーマが引き立てる「長井天然水 とろける白桃の贅沢かき氷 杏仁のエスプーマ仕立て」

八芳園と連携協定を締結する自治体をはじめ、さまざまな地域の食材を生かしたメニューをお届けしている「FUDO」でも、八芳園とパートナーシップ協定を締結する長井市の水によって作られた氷を活用したかき氷を、数量限定でご提供します。国産白桃の素材を生かし、ふわふわに仕上げた氷に桃の香りと甘味を閉じ込めた濃厚なソースをかけました。ソースは皮ごとコンポートにしているため、香り高く、桃をそのまま食べているかのような濃厚さをお楽しみいただけます。仕上げに軽やかなくちどけの杏仁エスプーマを合わせ、桃のジューシーさをより引き立てた一品です。

※写真はイメージです

【商品概要】※数量限定

・商品名 ：長井天然水 とろける白桃の贅沢かき氷 杏仁のエスプーマ仕立て

・価格 ：1,650円（税込）※サービス料別途10%

・期間 ：2026年7月1日（水）～8月9日（日）

・時間 ：14時30分～21時00分（L.O.20時00分）

・場所 ：ALL DAY DINING FUDO（東京都港区白金台１-１-１ 八芳園本館 3階）

※一部、市場に出回らない未利用の桃を使用予定です。

※8月10日(月)以降は、使用食材を変更した新メニューでの提供を予定しております。

※仕入れ状況により期間や内容に変更が生じる可能性があります。

■「八芳園洋菓子店」について

2025年9月12日（金）、「NEWoMan TAKANAWA North 1F」に誕生した八芳園初出店となるパティスリーです。「刻を彩る洋菓子」をコンセプトに、パティシエの細やかな技と想いを込めたこだわり抜いた洋菓子で、日常に寄り添うおいしさをお届けしています。店内は西洋アンティーク調に設えられ、ケーキなどの生菓子をはじめ、焼菓子、ショコラ、お手土産など、常時約100種類の商品が並びます。大切な家族や友人のために気軽に立ち寄れる、街の洋菓子店を目指しています。

・店舗名：八芳園洋菓子店

・所在地：東京都港区高輪二丁目２１番１号 ニュウマン高輪 North 1F

・営業時間：10:00～20:00（L.O.19:00）

・店休日：NEWoMan TAKANAWAの定休日に準じます

・アクセス：NEWoMan TAKANAWA までJR「高輪ゲートウェイ駅」北口より徒歩1分、都営浅草線、京急本線「泉岳寺駅」A2出口より徒歩3分

・公式サイト：https://happo-en-patisserie.com/

■「ALL DAY DINING FUDO」について

八芳園3階にある「FUDO」は、朝食からディナーまで幅広いシーンでご利用いただけるオールデイダイニングです。八芳園と連携協定を結ぶ自治体の地域を中心に、信頼する生産者から届けられるこだわりの食材をふんだんに使用したメニューをお届けしています。店内に設えた特徴的な石窯で、四季折々の旬の恵みの香りや旨みを閉じ込めた料理をお楽しみいただけます。

・店舗名：ALL DAY DINING FUDO

・所在地 ：東京都港区白金台１-１-１ 八芳園本館 3階

・営業時間：【月～金曜日】 11:00-21:00（L.O.20:00）

【土・日・祝日】 8:00-21:00（L.O.20:00）

・定休日：年末年始、その他八芳園の営業日に準じます

・アクセス：東京メトロ南北線・都営三田線 「白金台駅」2番出口より 徒歩約2分

・公式サイト：https://happo-en.com/restaurants-and-gifts/fudo/

【総合プロデュース企業 八芳園について】

八芳園は東京・白金台にて、江戸時代から続く広大な日本庭園と共に日本の美意識と文化を体現し、心地よい空間とおもてなしの心で、かけがえのない非日常体験を演出する総合プロデュース企業です。婚礼・宴会事業に加え、国際会議や展示イベントなど多様化するMICE、地域プロモーション、レストラン運営、そして地域と共に価値を創出するエリアプロデュース事業など、多角的な事業を展開。「日本を、美しく。」というパーパスのもと、日本の魅力を世界へと発信しています。

［八芳園］https://www.happo-en.com/

［八芳園のプレスリリース一覧］https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/19559