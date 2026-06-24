ワタミグループ、環境月間に合わせ　宅食事業の脱炭素化を加速。　愛知県内10営業所で初の再エネ100％電力導入

ワタミ株式会社

ワタミ株式会社（東京都大田区）は、宅食事業における脱炭素化推進の一環として、2026年6月検針分より、愛知県内の宅食営業所10拠点において、子会社のワタミエナジー株式会社(東京都大田区)が提供する「再エネ100プラン」を導入いたします。

今回の導入は、愛知県内における宅食事業の脱炭素化を進める取り組みの一環です。再エネ100％電力を導入済みの中京センターや、水素燃料トラック（FCトラック）での配送とあわせて、製造・物流・営業活動を含むサプライチェーン全体の環境負荷低減を目指します。

■ワタミの夢風車「風民」(秋田県にかほ市)■今回再エネに切り替わった「愛知あま稲沢営業所」

■愛知県で宅食事業の脱炭素モデルを構築

ワタミグループでは、宅食事業における環境負荷低減を重要なテーマと位置づけています。愛知県では、中京センターへの再エネ100％電力導入や、水素燃料トラック（FCトラック）での配送など、脱炭素化に向けた取り組みを進めてきました。今回、新たに県内の10営業所へ再エネ100％電力を導入することで、モデル地域としての取り組みをさらに強化します。10営業所のうち3営業所では、水素燃料トラックでの配送と再エネ100％電力の導入が両立しており、脱炭素のモデル営業所となっています。

■容器回収率の高い地域特性を活かした循環型モデル

ワタミグループでは、宅配弁当をお届けした後の弁当容器を回収・再利用する取り組みを2019年より実施しており、愛知県はこの弁当容器の回収率が高い地域でもあります。今回の再エネ100％電力の導入とあわせて、資源循環と脱炭素の取り組みをさらに推進していきます。

■再エネ100％電力導入営業所

・愛知あま稲沢営業所

・愛知安城東営業所

・愛知岡崎営業所

・愛知蒲郡営業所

・愛知豊橋営業所

・愛知豊橋東営業所

・名古屋昭和営業所

・名古屋中川営業所

・名古屋中村営業所

・名古屋北営業所

※2026年6月検針分より順次適用

■ ワタミグループの取り組みと今後の展開

ワタミグループは、1999年の環境宣言以降、再生可能エネルギーの普及と環境負荷の低減に取り組んでいます。また、国際イニシアチブ「RE100（※）」に加盟し、事業活動で使用する電力の再エネ化を進めています。ワタミエナジーが提供する再エネ100プランは、環境価値を確保することで使用電力の実質再エネ100％化を可能にし、グループ内外での導入拡大を図っています。今後も再エネの導入拡大と環境価値の創出・活用を通じて、脱炭素社会の実現と持続可能な循環型社会への貢献を推進してまいります。

※ RE100について

「RE100」は再生可能エネルギー100％を目標に掲げる企業が加盟する国際イニシアチブです。再生可能エネルギーの使用は、企業にとってエネルギーコストの抑制だけでなく、CO２の排出削減目標達成などにも寄与が見込めます。加盟企業メンバーはITから自動車製造まで、幅広い業種を含みます。「RE100」は、「The Climate Group（クライメイト・グループ）」が「CDP」とのパートナーシップの下で主催する、「We Mean Business」連合の一部です。

■ワタミ株式会社

【住 所】 東京都大田区羽田 1-1-3

【代表者名】 代表取締役会長 兼 社長 CEO 渡邉 美樹

【設 立】 1986 年 5 月

【事業内容】 国内外食事業、海外事業、宅食事業、農業、環境事業、人材サービス事業

【ホームページ URL】 http://www.watami.co.jp

■ワタミエナジー株式会社

【住 所】 東京都大田区羽田 1-1-3

【代表者名】 代表取締役 山崎 輝

【設 立】 1998 年 7 月

【事業内容】 電力事業、地域電力支援

【ホームページ URL】 https://watami-energy