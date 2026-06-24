7月1日（水）より、函館空港に新設の「配車アプリのりば」でDiDiが呼べるように

DiDiモビリティジャパン株式会社

DiDiモビリティジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：和久山 大輔、以下「当社」）は、北海道エアポート株式会社（本社：北海道千歳市、代表取締役社長：山崎 雅生）および函館地区ハイヤー協会と連携し、2026年7月1日（水）より函館空港においてDiDi専用の配車アプリのりばの運用を開始することをお知らせします。





■背景と目的

函館は北海道を代表する観光都市の一つとして国内外から多くの旅行者が訪れており、近年はインバウンド需要の回復・拡大に伴い、空港から市内や観光地への移動手段としてタクシー利用ニーズも高まっています。

一方で、訪日旅行客にとっては言語の違いや乗車場所の分かりづらさなどの課題もあります。

DiDiでは、アプリ上で目的地設定や決済まで完結できる利便性に加え、多言語対応機能を提供しており、国内外の利用者が安心してタクシーを利用できる環境づくりを推進しています。今回、函館空港に専用の配車アプリのりばを設置することで、乗車場所の明確化や空港周辺の混雑緩和を図り、さらなる利便性向上を目指します。





■取り組み概要

運用開始日：2026年7月1日（水）午前8時30分

設置場所：函館空港（北海道函館市高松町511番地）

対象サービス：DiDi（タクシー）

内容：

・現行の予約タクシーのりばに、「配車アプリのりば」を併設

・アプリにより利用者を「配車アプリのりば」へ誘導





■配車アプリのりばの位置

■DiDiアプリの使い方

１.空港内でDiDiアプリを開いて「目的地を入力」をタップし、希望する行き先を入力

２.「タクシー」を選択し、「確定」をタップ

３.希望する乗車場所を設定して、「注文する」をタップ







■累計ダウンロード数1,100万 「DiDi（ディディ）」について

DiDiは目的地と乗車地点を入力すると指定の場所に平均5分*1でタクシーが到着するタクシー配車アプリです。全国33都道府県*4でサービスを展開しています。アプリの累計ダウンロード数は2025年12月時点で累計1,100万を突破しました。タクシー配車プラットフォームとして、タクシーに「乗りたい」と「乗せたい」をアプリでマッチングし、タクシー配車の最適化を実現します。DiDiは3ステップで簡単にタクシーを呼ぶことができます。目的地を事前入力することで、ルートをアプリが自動設定するため、道順をドライバーに説明することも不要です。また、キャッシュレス決済が可能なので、車内での煩わしい現金のやりとりも不要です。利用者のタクシーに関わる様々な不満や不安を解消し、より安心してタクシーへご乗車いただけるようサービスの展開を行っています。





ダウンロードはこちら :https://didi.onelink.me/Zkxc/2vpeuufo





※1別途迎車料金・予約手配料がかかる場合があります。

※2 配車決定から指定の場所へ提携車両のお迎え時間（2025年1-12月の全国平均）、5分を超える/配車できない場合があります。

※3沖縄県の利用頻度月1回以上のタクシー利用者におけるアプリ利用率No.1（2025年1月～12月）。調査主体：DiDiモビリティジャパン株式会社／アンケートモニター提供元：GMOリサーチ&AI株式会社。

*4対応エリアの詳細はhttps://didimobility.co.jp/service/user/(https://didimobility.co.jp/service/user/)をご確認ください。