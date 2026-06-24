株式会社SBI新生銀行

株式会社SBI新生銀行（東京都中央区、代表取締役社長 川島 克哉、以下「当行」）は、SBIハイパー預金の預金残高が2026年6月23日時点で1兆4,000億円を突破したことをお知らせいたします。

SBIハイパー預金はSBI新生銀行の預金とSBI証券をシームレスに連携できるサービスです。投資の待機資金や日々の生活資金を一体で管理し、必要な時に買付余力へ自動反映される利便性の高さをご評価いただいております。預金として利息を得ながら投資機会に備えることができる点が、効率的な資金管理手段として支持されています。

その結果、サービス開始から約9ヵ月で残高は1兆4,000億円、口座数は56万口座を突破いたしました。

なお、当行は2026年6月16日（火）にSBIハイパー預金の通常金利を年0.50％（税引後 年0.3984％）から年0.55％（税引後 年0.4382％）へ引き上げることを公表いたしました（金利改定日：2026年7月10日（金））。

金利改定に先立ち6月19日（金）より、更なるメリットを実感いただくための2つのキャンペーン「SBIハイパー預金残高UPで金利上乗せ 利上げ先取りキャンペーン」（お問合せ番号：2624） および 「SBIハイパー預金口座の開設で3,000円プレゼントキャンペーン！」（お問合せ番号：2625）を開始しております。詳細は、Webサイトのキャンペーンページからご確認ください。

SBI新生銀行は東京証券取引所プライム市場への上場を新たな出発点とし、さらなる企業価値の向上に努めると共に、今後もSBIグループ各社と連携しながら、お客さまにとって革新的で魅力的なサービスを提供してまいります。

※SBIハイパー預金は預金保険の対象です。金利は毎日見直しとなる変動金利で変更となる場合があります。

本預金のご利用にあたっては、SBI新生銀行の店頭やWebサイト等に掲載している商品説明書を必ずご確認ください。

◇「SBIハイパー預金(https://www.sbishinseibank.co.jp/retail/yen/sbihyper/?xadid=NR20260623_1)」の詳細を確認

◇「SBIハイパー預金残高UPで金利上乗せ。いま動けば差がつく。利上げ先取りキャンペーン（お問合せ番号：2624）(https://www.sbishinseibank.co.jp/campaign/balance_sbihyper_2606/?xadid=NR20260623_2)」の詳細を確認

◇「SBIハイパー預金口座の開設で3,000円プレゼントキャンペーン！（お問合せ番号：2625）(https://www.sbishinseibank.co.jp/campaign/open_sbihyper_2606/?xadid=NR20260623_3)」の詳細を確認

以上