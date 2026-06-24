この夏、劇場がまるごと「遊び場」になる！座・高円寺 2026年度主催キッズプログラム『高円寺プレイグラウンド ー紙のリハーサルー』7月30日（木）～8月2日（日）開催決定！

合同会社syuz'gen

杉並区立杉並芸術会館「座・高円寺」（指定管理者: 合同会社syuz’gen[読み：シュツゲン]）は、7月30日（木）～8月2日（日）の4日間にわたり、2026年度主催事業として、“劇場をまるごと「遊び場」とする”というコンセプトのもと、0歳～15歳程度までのこどもたちを対象とした参加無料のキッズプログラム『高円寺プレイグラウンドー紙のリハーサルー』を開催します。

第1回となる今年のテーマは「紙」。参加型・共創的な作品を制作するアーティスト・今井さつきが今回の遊び場プランナーとして「遊び場」を設計し、子どもたちと共に遊びます。たくさんの紙が用意された劇場空間に、こどもたちが好きな時間に来て、好きなように、公園や校庭で遊ぶのと同じように過ごす。折って、ちぎって、丸めて、遠くに飛ばして--日を追うごとに空間が変容していきます。

このほか、座・高円寺が主催するキッズプログラムとして、毎週土曜に、絵本のよみきかせと、自由工作のプログラム『えほんのわっか』を開催中。さらにテーマに沿ったワークショップや自由な遊びを通じて、表現・交流・探求を楽しむ『プレイサークル』を、8月22日（土）より開催予定です。『えほんのわっか』では絵本の寄付を募集する「つなぐプロジェクト」も実施しています。

ー紙のリハーサルー について

劇場に用意されているのは、ただの「紙」です。やわらかい紙、かたい紙、うすい紙--折って、ちぎって、丸めて、色を塗って、遠くに飛ばして。シンプルな素材でありながら、劇場という空間の中でどこまでの可能性を持つのか。正解はありません。やり方も決まっていません。演劇のリハーサルのように、試してみて、失敗したり、少しうまくいったりを繰り返しながら、思いがけない新たな遊びや紙の可能性が見つかるかもしれません。その繰り返しの中で、劇場空間がこどもたちの遊びによって日々変容していきます。

プロフィール

今回の遊び場プランナー：今井さつき（アーティスト）

Play Ground Planner 2026: Satsuki Imai, artist

photo:Tatsuhiko Nakagawa

神奈川県出身。2022年東京藝術大学大学院 美術研究科 美術専攻 博士後期課程修了。

鑑賞者の参加によって完成する参加型・共創的な作品を制作している。人々が共に体験し、遊び、創造する「遊び場（PLAY GROUND）」をつくり、その中で生まれる交流や関係性を探求している。ビデオゲーム制作、デザイン、現代美術という3つの領域を学んだ経験を背景に、人と人との関係性から生まれるコミュニケーションや創造性に関心を持つ。誰もがこの世界の主人公であり、小さな遊びや実践が社会を変える力を持つという考えのもと、その可能性を作品を通して問い続けている。

代表作は『人間ノリ巻き』、『はじまりのだいち』など。近年の展示に、2025年『Biennale Jatim Ⅺ』（Pudak Gallery Gresik／グレシック、インドネシア）、『2024年度 はっち アーティスト・イン・レジデンス事業 活動記録展』（八戸ポータルミュージアム はっち／青森県）、2024年「はじまりの美術館 開館10周年企画『き・てん・き・てん』展＜夏会期＞」（はじまりの美術館／福島県）など。

『高円寺プレイグラウンド』について

座・高円寺では、これまで毎年ゴールデンウィーク期間に、こどもたちと共に劇場空間を架空の「町」に変身させる参加体験型ワークショップ『みんなのリトル高円寺』を開催してきました。2026年4月の指定管理者交代に伴い、合同会社syuz'genがこの事業の精神を受け継ぎながら新たな視点で再構築したのが、『高円寺プレイグラウンド』です。毎年異なるテーマのもと、アーティストが"遊び場"を設計します。この企画は「つくる・あそぶ・であう」の三層で構成されます。アーティストが遊び場を作り、こどもたちがその中で自由に遊び、遊びがまた遊び場を変えていく。そこにアーティストが「遊び場の一部」として存在する時間が重なることで、鑑賞でも体験学習でもない--遊びの中でこどもたちがアーティストと出会う場が生まれます。

『高円寺プレイグラウンド』開催によせて（企画者コメント）

2026年4月から座・高円寺の館長を務めている大川智史です。毎年ゴールデンウィークに開催されていた『みんなのリトル高円寺』を楽しみにしていた方が多いと思います。他ならぬ私自身が一人の参加者として大好きだった企画です。指定管理者の交代に伴い『みんなのリトル高円寺』を今年度以降も継続して開催していくことは叶いませんでしたが、その精神を私たちなりに受け継ぐ形で『高円寺プレイグラウンド』を始動します。劇場で日々上演される演劇はplay＝遊びです。劇場とは本来、遊びが起きる場所のはず。だから、劇場で遊ぶことはいちばん素直な劇場の使い方だと思っています。今年は、鑑賞者が「遊ぶ」ことを組み込んだ作品を制作するアーティスト・今井さつきさんをお迎えし、「紙」を使って遊び場をつくります。こどもたちが、今井さんや私たちと同じ空間で自由に遊び、ともに遊び場を作っていく4日間、ぜひ多くの方に体験してもらえればと思います。

座・高円寺 館長 大川智史

開催概要

『高円寺プレイグラウンド ー紙のリハーサルー』

日程：2026年7月30日（木）～8月2日（日）各日10:30～15:00／出入り自由

会場：座・高円寺 1（〒166-0002 杉並区高円寺北2-1-2）

参加費：無料

対象年齢：0歳～15歳くらい

※保護者も入場可、小学生以上は保護者の付添いなしでも入場可

※おむつ交換台あり（施設内だれでもトイレ）

※授乳スペースあり

※ベビーカーでの来場可（館内にベビーカー置き場あり）

＊アクセシビリティについてのお問い合わせは下記問い合わせ先まで

使用言語：基本的に日本語のみ

プログラムに関するお問い合わせ：TEL. 03-3223-7500／MAIL. play@syuzgen.com

ウェブサイト（座・高円寺公式サイト内 公演情報）：https://za-koenji.jp/detail/?id=278

主催・企画・製作：座・高円寺（指定管理者：合同会社syuz'gen）

後援：杉並区

『えほんのわっか』

▼その他の座・高円寺主催キッズプログラム撮影：加藤和也

えほんを読んで、なにつくる？──絵本のよみきかせと、自由工作のワークショッププログラム。毎週土曜日の午前10:20からの1時間、会場である座・高円寺2F「まぁるいカフェ」にならんだ約200冊の絵本から、絵本ガイドさんと一緒に気になる絵本を読んだら、出てきた動物を折り紙でつくったり、好きなシーンを色鉛筆で描いてみたり、自由な表現方法でカタチにしていきます。ずっと絵本を読んでいても、ずっと工作をしていても、おこさまに合わせて過ごせます。また、＜今週の3冊＞として、毎回、テーマにそった3冊の絵本を紹介（※よみきかせ、工作には好きな絵本を選べます）。

＊通年開催

撮影：加藤和也撮影：加藤和也撮影：加藤和也＜えほんのわっか つなぐプロジェクト＞

座・高円寺では、絵本の寄付を募集しています。集まった絵本は「まぁるいカフェ」の絵本棚を彩ったり、毎週末よみきかせと工作のプログラム『えほんのわっか』でこどもたちが楽しんだり。新しく始まる「劇場前マルシェ」ではこどもたちに向けた持ち帰りコーナーも設置予定です。座・高円寺に集まった物語を、次の世代へとつなぎます。

寄付のお礼：えほんのわっか 招待券 1名分＋ まぁるいカフェ 500円割引券 1枚

詳細：https://za-koenji.jp/business/ehon/

開催概要

直近の開催スケジュール（～7月25日）＆各回「今週の3冊」テーマ

会場：まぁるいカフェ（座・高円寺2F）

日程／今週の3冊

- 6月27日(土) 10:20～11:20／谷川俊太郎さん- 7月4日(土) 10:20～11:20／みどりいろ- 7月11日(土) 10:20～11:20／なつ- 7月18日(土) 10:20～11:20／じどうしゃ- 7月25日(土) 10:20～11:20／うみ

定員：3組6名～10組25名程度

主な対象年齢：2歳～小学生くらい

参加費：500円（税込）

取扱：座・高円寺ボックスオフィス

電話予約 03-3223-7300(10:00～18:00／月曜定休)

Web販売＆予約状況の確認：https://cloud-pass.jp/project/zakoenji

✳︎キャンセル・日程変更可能

✳︎保護者の付添い・2歳未満の兄弟同伴無料

✳︎付添いの方は別途500円（税込）でドリンク注文可。

✳︎杉並子育て応援券利用可＝券種「こども（杉並子育て応援券等で当日500円支払い）」（ドリンク代での利用不可）

✳︎空きがあれば当日まで予約可、劇場のボックスオフィスでの参加費支払い可

＊アクセシビリティについてのお問い合わせは下記問い合わせ先まで

プログラムに関するお問い合わせ：TEL. 03-3223-7500／MAIL. play@syuzgen.com

ウェブサイト（座・高円寺公式サイト内 公演情報）：https://za-koenji.jp/detail/?id=227

主催・企画・製作：座・高円寺（指定管理者：合同会社syuz'gen）

後援：杉並区

『プレイサークル』

出会って、遊んで、また来週──こどもたちが毎週土曜日に集まって、テーマに沿ったワークショップや自由な遊びを通じて、表現・交流・探求を楽しむ場所です。「やってみる」を大切に、スタッフも一緒に遊びます。

開催概要

開催スケジュール＆テーマ

会場：座・高円寺 けいこ場 ほか

日程（各回13:30～[120分]）／テーマ

- 8月22日～9月前半／絵本から森を作ろう！- 9月／日本手話で話そう！- 10月／街に出かけよう！- 11月／楽器を作ろう！- 12月／世界とつながる！

※講師を招く回と、劇場スタッフがメインで進行する回あり

※詳細はウェブサイトで更新予定

主な対象年齢：小学生～中学生

参加費：500円（税込）

取扱：座・高円寺ボックスオフィス

電話予約 03-3223-7300(10:00～18:00／月曜定休)

Web販売＆予約状況の確認：https://cloud-pass.jp/project/zakoenji

✳︎キャンセル・日程変更可能

✳︎アクセシビリティについてのお問い合わせは下記問い合わせ先まで

プログラムに関するお問い合わせ：TEL. 03-3223-7500／MAIL. play@syuzgen.com

ウェブサイト（座・高円寺公式サイト内 公演情報）：https://za-koenji.jp/detail/?id=230

主催・企画・製作：座・高円寺（指定管理者：合同会社syuz'gen）

後援：杉並区

▼関連イベント

まちと劇場のカフェトーク―地域と文化をつなぐ、ひらかれた月例トーク―

座・高円寺では、館長が劇場の事業やこれからの方針をお伝えしながら、地域のみなさんと気軽に言葉を交わせる場として、月例トークを開催しています。第一回は5月に開催し、座・高円寺芸術監督シライケイタをゲストに2026年度ラインナップについてお話しました。第二回は、6月30日（火）午前10時より貸館について、第三回は7月24日（金）午前10時よりキッズプログラムについてのトークを開催します。

【開催概要】第二回トークテーマ：「この劇場で、何をしたい？何ができる？ ～座・高円寺2の新たな可能性について～」

開催日時：2026年6月30日(火) 10:00～11:00

会場：「まぁるいカフェ」（座・高円寺2F）

登壇者：大川智史（座・高円寺 館長）、座・高円寺 貸館担当スタッフ

申込：https://business.form-mailer.jp/fms/c9e8c874352677 (https://business.form-mailer.jp/fms/c9e8c874352677)

締切：6月29日(月)17:00

参加費：無料

第三回トークテーマ：「劇場が社会と密接につながる未来のために～座・高円寺 キッズプログラムについて～」

開催日時：2026年7月24日(金)10:00～11:00

会場：「まぁるいカフェ」（座・高円寺2F）

登壇者：登壇：大川智史（座・高円寺 館長）、井上みなみ（座・高円寺 キッズプログラム制作担当）

申込：https://business.form-mailer.jp/fms/335bed94355009

締切：7月23日(木)17:00

参加費：無料

座・高円寺について

杉並区立杉並芸術会館「座・高円寺」は、演劇・舞踊等の舞台芸術を創造し、発信するとともに、区民に多様な文化活動の場と機会を提供する、地域に根ざした芸術文化活動の拠点施設です。優れた舞台芸術の鑑賞機会を提供し、舞台芸術の普及・向上を図る環境をつくるとともに、全ての年代の区民を対象とした文化活動や交流の場を提供しています。また、地域の振興とまちづくりの視点を持ち、高円寺地域の個性と結びついた文化の創造と発信を行い、区民との協働による施設運営を進めています。2026年4月から指定管理者が「合同会社syuz'gen（シュツゲン）」に変わり新体制で運営しています。

杉並区立杉並芸術会館「座・高円寺」（指定管理者:合同会社syuz’gen）

〒166-0002 杉並区高円寺北2-1-2 TEL: 03-3223-7500 FAX: 03-3223-7501

公式ウェブサイト https://za-koenji.jp/ (https://za-koenji.jp/)

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