ひんやり、なめらか。韓国発・andar（アンダール）から 猛暑に向けた「究極の冷感」ジェラートブラが新登場

株式会社 andar

韓国No.1*¹アスレジャーブランド「andar（アンダール）」は、累計販売数530万枚を突破した人気シリーズ・オールデイフィットブラより、夏向け機能性ブラ「NEW andar オールデイフィット冷感ブラ」を2026年6月26日（金）に発売いたします。韓国で“夏の定番インナー”として支持を集め、販売記録を更新し続ける本シリーズ。今回発売する最新モデルは、andar 独自開発の冷感素材と新設計パッドを採用し、吸水速乾性と通気性をさらに向上させました。ひんやりとした着け心地と美しいシルエットを両立し、年々厳しさを増す日本の夏を快適にサポートする新たな定番インナーとして提案いたします。

*¹ K-アスレジャー部門1位、4年連続（2022～2025）「大韓民国ファッション品質大賞」スポーツアスレジャー部門受賞

まるでジェラートのような心地よさをインナーに

名前の由来は、ジェラートのような“ひんやり感”と“なめらかさ”を兼ね備えた着心地。

肌に触れた瞬間から涼しさを感じられる接触冷感機能に加え、縫い目を最小限に抑えたシームレス設計により、やさしくなじむ、なめらかな着け心地を実現しました。

今シーズンは、ミント、ラベンダー、ピンクなど、ジェラートを思わせる爽やかなパステルカラーをラインナップ。見た目にも涼やかで、夏のファッションを彩る一枚に仕上げています。

昨年モデルからさらに進化。汗をかいても快適さが続く設計へ

近年の猛暑により、「下着のムレやべたつきが気になる」というニーズに応えるため、最新モデルでは汗をかいた後の快適性をさらに追求。旧モデルが速乾性のみを強化していたのに対し、最新モデルでは吸水性と速乾性の両方を高めることで、汗をかいてもさらりとした状態を保ちやすくなりました。



さらに、パッド内部のエアホール（通気孔）を内側・外側ともに微細なマイクロサイズへ改良。通気孔の数を増やし通気性を高めました。熱や湿気を効率よく逃がす設計に加え、接触冷感機能との相乗効果により、ブラ内部にこもりやすい蒸れや不快感を軽減。汗ばむ季節でも長時間快適な着用感が続きます。

軽やかさとホールド力を両立し、美しいシルエットまで叶える

夏にうれしい軽やかな着け心地でありながら、美しいバストラインを叶えるホールド力にもこだわりました。軽量化したシームレス素材を採用しながらも、浮きやめくれを抑える設計を採用。特殊三角パネルと2段シリコンボンディングに加え、サイドシリコンパネルを組み合わせた3重構造により、ノンワイヤーとは思えない安定感のあるフィット感を実現しました。

さらに、Vラインボンディングがバストの広がりを整え、脇まで流れやすいバストをやさしく包み込みながら、自然で立体感のあるボリュームシルエットを演出します。

商品概要

商品名：NEW andar オールデイフィット 冷感ブラ

発売日：2026年6月26日（金）

販売場所：andar公式オンラインストア



カラー：全8色

サイズ：XS, S, M, L, XL, 2XL

価格：5,200円（税込）

About andar

andar（アンダール）は、2005年に韓国で創立されたテクニカルアスレジャーブランドです。韓国国内に約66店舗を展開し、日本、シンガポール、オーストラリアなどグローバル市場にも進出しています。自社開発センター「andar AI Lab」を拠点に独自の機能性素材の開発を行い、洗練されたデザインと体型を美しく引き立てるパターン設計を強みとしています。また、プレミアムストレッチ素材で知られるThe LYCRA Company（ライクラカンパニー）と韓国唯一のパートナーシップを締結。2025年には韓国ファッション大賞において大統領表彰を受賞しました。2026年6月に日本法人も設立し、日本市場への本格上陸を予定している。

【公式オンラインストア】

https://andar-jp.com/

【公式SNS】

Instagram: https://www.instagram.com/andar_jp/

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