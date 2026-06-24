「楽天ラクマ」、韓国在住のユーザー向け購入代行サービス「SAZO」と連携開始

楽天グループ株式会社

楽天グループ株式会社（以下「楽天」）が運営するフリマアプリの「楽天ラクマ」は、韓国在住のユーザー向け購入代行サービスとして、株式会社SAZOが運営するグローバルオンラインショッピングサービス「SAZO」と連携を開始しました。

「SAZO」は、海外から日本のECプラットフォームなどで商品を購入する際の代行サービスとして、海外在住ユーザーのニーズに応えるグローバルオンラインショッピングサービスです。本連携によって、韓国在住のユーザーは「楽天ラクマ」に出品されている商品をECサイト「SAZO」を通じて購入できるようになりました。個人間取引プラットフォームである「楽天ラクマ」の強みを活かし、一次流通では補いきれない希少な商材を個人が出品する商品によって提供することで、取引のさらなる活性化を目指します。

「楽天ラクマ」の越境取引は近年拡大を続けており、2025年は昨年対比で約1.2倍に成長しています（注）。円安による追い風などを背景に海外諸国からの需要増加が見込まれる中、本連携は需要拡大に対応するため、連携先の拡充を目的としています。特に韓国のユーザーからの要望が高まっていることを受け、このたび韓国を中心にサービスを提供する「SAZO」との連携が決定しました。

「楽天ラクマ」は今後も、個人や事業者が参加する取引を通じて、お客様に利便性や付加価値の高いサービスを提供すべく、新たなECプラットフォームの構築に努めてまいります。

（注）2024年1月1日（月）～12月31日（火）の越境取引における取引数と、2025年同期間における取引数を比較

■概要

・連携開始日： 2026年6月24日（水）

・内容： 「楽天ラクマ」が、購入代行サービス「SAZO」と連携することで、海外在住のユーザーが「SAZO」を介して「楽天ラクマ」の商品を購入できる

・連携サービス： 「SAZO」（株式会社SAZO）

■本連携の特長

・API連携による商品情報の自動反映： 「楽天ラクマ」の商品画像・カテゴリ・販売価格・サイズ・色などの情報をAPIによって「SAZO」サイトへ連携し、海外在住ユーザーが「SAZO」上で日本国内の出品商品を閲覧・注文可能

・代理購入から海外配送までの一括対応： 「SAZO」がユーザーに代わって「楽天ラクマ」で商品を購入し、検品を経てユーザーの指定する海外住所へ配送

・禁制品チェックの実施： 「SAZO」は、「楽天ラクマ」の利用規約・日本国内法令・ユーザーの居住国の法令に照らして禁制品に該当しないことを確認のうえ、商品をユーザーへ納品

・多言語・多通貨表示への対応： 「SAZO」サイト上では日本語・日本円表記に加え、参考翻訳や外貨建て参考価格の表示

・韓国語による包括的なサポート： 韓国現地にカスタマーサポート拠点を設置し、韓国語ネイティブスタッフが対応

■「楽天ラクマ」について

「楽天ラクマ」は、2012年7月にサービスを開始した日本初のフリマアプリ「フリル」と、楽天で運営していた「ラクマ」が2018年2月に統合して生まれました。繋ぐ力で物を棄てずに循環させる「循環の輪」を広げ、誰でも手軽に活躍できるECの世界を築くことにより、サーキュレーション市場の活性化を図り、循環型社会の実現に貢献することを目指しています。

■「SAZO」について

グローバルオンラインショッピングサービスの「SAZO」は、AIによる自動化で言語・通貨・配送・関税など越境ECの壁を取り除き、ユーザーが国内のECサイトと同じ感覚で海外の商品を購入できる簡単で安心なショッピング体験を実現しています。日本・韓国における大手ECサイトの連携に加え、欲しい商品のURLを入力するだけで、為替レートや関税・配送料、手数料などをAIが瞬時に計算し総額を表示。そのままスムーズに購入手続きを完了できる点が大きな特徴です。

URL（韓国居住者向けサービス）： https://sazo.kr/

URL（日本居住者向けサービス）： https://sazo.shop/

以 上