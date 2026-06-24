DogLifeがJTBと提携。次世代トラベルプラットフォーム「DogLife Travel」ベータ版ローンチ決定

株式会社ORIT.

株式会社ORIT.は、株式会社JTBと提携し、次世代トラベルプラットフォーム「DogLife Travel」のベータ版ローンチを決定いたしました。本サービスは、近年急拡大を続ける「愛犬同伴旅行（ペットツーリズム）」市場における宿・体験のミスマッチを解消し、独自の「DogID」を活用することで、愛犬との安心・快適な旅の新たな世界標準を創出することを目指します。

■ DogLife Travelとは

「DogLife Travel」は、株式会社ORIT.が開発するDogID（愛犬の個体識別・属性データ）を活用した、愛犬家専用の次世代トラベルプラットフォームです。 単なる宿泊予約に留まらず、愛犬のサイズ・性格・健康状態に最適化された宿泊体験を提供することで、飼い主と愛犬の双方にとってストレスフリーな旅を実現します。

(将来的な完成イメージとなり、ベータ版時点ではWEB版のみの提供となります)

本発表に合わせ、本日より「DogLife Travel」の事前登録受付を開始いたしました。あわせて、愛犬との暮らしを豊かにする情報を発信するコラムサイトも同時オープンしております。

・DogLife Travelの事前受付：https://travel-lp.doglife.one/(https://travel-lp.doglife.one/)

・DogLifeコラム：https://www.doglife.one/column(https://www.doglife.one/column)

事前登録する :https://travel-lp.doglife.one/

■ 背景：なぜ今、愛犬同伴旅行の「質」が問われているのか

現在、日本のペット市場において、犬を「ペット」ではなく「家族」と捉える「ペットの家族化」が加速しています。

これに伴い、旅行の際もペットホテルに預けるのではなく、「思い出を共に作りたい」という愛犬同伴旅行のニーズが急増し、市場が急拡大していっております。

しかし、急拡大する市場（ペットツーリズム）の裏側で、以下のような「情報のミスマッチ」が深刻な課題となっています。

- 受け入れ基準の不透明さ： 「小型犬のみ可」や「館内の移動制限」「受け入れ頭数制限」など、詳細なルールが予約前に把握しづらく、現地でトラブルになるケース。- 画一的なサービス： 犬種や性格、年齢によって必要なケアは異なるにもかかわらず、宿泊施設側がそれらのデータを事前に把握する手段がない。- インフラの不在： 飼い主が安心して愛犬を連れ出せるための、信頼性の高い情報インフラが整っていない。

DogLifeは、これらの課題を「DogID」という共通規格によって解決し、愛犬同伴旅行を「特別なこと」から「当たり前のライフスタイル」へと変えていきます。

■ JTBとの連携による価値創出

この度、株式会社JTBとの連携を締結し、DogLifeはJTBが有する幅広い宿泊施設ネットワークを活用できるようになりました。DogIDを活用した高精度なマッチング機能を付加することで、日本全国どこへでも愛犬と安心して旅ができる環境の整備に取り組んでまいります。

■ 2026年7月、ベータ版ローンチ

本サービスの正式リリースに先駆け、2026年7月よりベータ版のローンチを予定しております。ベータ版では、厳選されたパートナー宿泊施設との連携を通じ、DogIDによる「適合判定」を用いた新しい予約体験を一部機能に絞って先行して提供いたします。

■ 株式会社ORIT. 代表取締役 石川のコメント

「日本のペット産業は今、モノ消費からコト消費へ、そして『家族としての共生』へと大きくシフトしています。私たちはJTB様という強力なパートナーと共に、旅という体験を通じて、犬と人の幸せな時間を最大化する社会インフラを創り上げます。 DogLife Travelは、その壮大なビジョンの最初の一歩です。」

■ パートナーシップのコメント

株式会社JTB パートナーシップマネジメント部 部長 田邉様

「JTBは、多様化するお客様のニーズに寄り添い、新たな旅の価値づくりに取り組んでいます。本取り組みは、ペット同伴旅行における情報課題を解消し、旅行者と宿泊施設双方にとってより良い体験の実現につながるものです。ORIT.社のデータ基盤と当社のリソースを掛け合わせ、ペットツーリズムの新たなスタンダードをともに創出し、日本の観光市場の活性化に取り組んでまいります。」

■ 会社概要

- 会社名：株式会社ORIT.- 代表者：代表取締役 石川 直樹- 事業内容：愛犬家向けプラットフォーム「DogLife」の運営、DogIDインフラの開発- URL：https://corp.doglife.one/(https://corp.doglife.one/?utm_source=pr_times&utm_medium=press&utm_campaign=202606_jtb)