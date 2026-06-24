アメリカン・エキスプレス、CIC JapanおよびVenture Cafeと連携しCIC Tokyo内に「Amex Pods Room」を開設

American Express International, Inc.

アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc.（東京都港区、日本代表／社長：須藤靖洋、以下、アメリカン・エキスプレス）は、CIC Japan合同会社（以下、CIC Japan）および一般社団法人ベンチャー・カフェ東京（以下、Venture Cafe）と連携し、2026年7月8日より、CIC Tokyo内にミーティングスペース「Amex Pods Room（Conference Pods Sponsored by American Express）」（以下、Amex Pods Room）を開設します。

【Amex Pods Room イメージ図】

このたび開設する「Amex Pods Room」は、CIC Tokyoに集う創業期の企業やスタートアップが、起業家、投資家、大企業、大学・研究機関、自治体などとつながり、新たなアイデアや事業機会を生み出すための場として活用されます。CIC Tokyoは国内外のスタートアップや企業、投資家などが集うイノベーションキャンパスであり、「Amex Pods Room」は、そのコミュニティ内における対話や交流、協業を促進する役割を担います。アメリカン・エキスプレスは、本施設を通じて、起業家同士の新たな機会の創出を促し、ビジネスのさらなる成長を後押ししていきます。

さらに本連携の一環として、アメリカン・エキスプレスは中小企業経営者および個人事業主向けに発行する「アメリカン・エキスプレス(R)・ビジネス・ゴールド・カード」の新規入会キャンペーンを実施します。こちらのキャンペーン(https://www.americanexpress.com/ja-jp/credit-cards/small-business-cards/start-up/cic-offer/)を通じて新規入会されたお客様に対して、CIC Tokyoはコミュニティやワークスペースへのアクセス機会を提供します。なお、アメリカン・エキスプレスはVenture Cafeが主催する「Thursday Gathering」をはじめとする各種プログラムやイベントへの協業を通じて、起業家同士や国内外企業との交流およびネットワーキング機会の創出を支援します。

アメリカン・エキスプレス カード事業部門 アクイジション&カスタマーマーケティング部門 上席副社長 小島 宏樹 コメント

「このたび、CIC JapanおよびVenture Cafeとのパートナーシップにより、新たな支援の場として『Amex Pods Room』を展開できることを大変嬉しく思います。アメリカン・エキスプレスではこれまでも、ビジネス・カードを通じて経営者が本業に集中できる環境づくりを支援するとともに、ビジネス・マッチングの機会の提供、スタートアップコミュニティとの連携を推進し、創業期の企業やスタートアップの成長を後押ししてまいりました。本協業を通じて、起業家の皆様がさまざまな人や組織とつながり、新たな機会を広げ、ビジネスの成長を加速させるための環境づくりをさらに強化してまいります。」

本協業に基づく支援内容

1. CIC Tokyo内ミーティングスペース「Amex Pods Room」の開設

CIC Tokyo内に設置されているミーティングスペースは、「Amex Pods Room」として、2026年7月8日より展開されます。CICメンバーは無料で利用でき、社内外のミーティングや商談、協業に向けた打ち合わせなどに活用いただけます。アメリカン・エキスプレスは本施設を通じて、挑戦する創業期の企業やスタートアップの交流や協業を促進し、新たなイノベーションの創出を支援します。

2. ネットワーキング機会の提供

アメリカン・エキスプレスは、Venture Cafeが主催するイノベーション交流プログラム「Thursday Gathering」や各種インキュベーションプログラム、ピッチイベントなどの開催に向けて協業します。これにより、創業期の企業やスタートアップの発信機会の創出を通じて、起業家同士ならびに大企業とのネットワーキング機会を提供します。

3. CIC Tokyoメンバーシップ1ヶ月無料特典の提供

アメリカン・エキスプレスが発行する「アメリカン・エキスプレス(R)・ビジネス・ゴールド・カード」の新規入会者のうち先着50名に対し、CIC Tokyoメンバーシップ1ヶ月分（10万円相当）を無料で提供する入会キャンペーンを2026年6月24日より12月14日まで実施します。※1

CICメンバーシップ保有者は、CIC Tokyoだけでなく、大阪・福岡を含む世界6カ国11拠点に広がるグローバルネットワークのワークスペースおよびコミュニティへのアクセスが可能です。

キャンペーンの詳細および申込方法については、こちら(https://www.americanexpress.com/ja-jp/credit-cards/small-business-cards/start-up/cic-offer/)をご参照ください。

※1 キャンペーンには適用条件があります。詳細はキャンペーンページをご確認ください。

【CICについて】 https://jp.cic.com/(https://jp.cic.com/)

CIC Japanは、24時間365日利用可能で、日本語・英語の両方に対応したシェアオフィスをはじめ、専門性の高いスタートアップ支援プログラムや多彩なイベントを通じて、イノベーションの創出と成長を支えるプラットフォームを提供。専門知識を持つスタッフによるハンズオン型支援プログラムは国内外でも高く評価されており、多くのスタートアップの成長を後押しする支援体制を構築しています。日本においては、グローバルネットワークの拡充、ディープテック領域の支援、ダイバーシティの推進に注力し、日本と世界のイノベーションエコシステムをつなぐ架け橋としての役割を担っています。2020年10月にアジア初の拠点であるCIC Tokyo、2025年4月にはCIC Fukuokaを開設。さらに2026年5月には、大阪・中之島の「Nakanoshima Qross」に、ライフサイエンス特化型キャンパス「Osaka Life Science Nexus by Nippon Life and CIC（O-Nexus）」を開設し、現在日本では東京・大阪・福岡の3拠点を運営しています。

【Venture Cafeについて】 https://venturecafetokyo.org/(https://venturecafetokyo.org/)

Venture Cafe Tokyoは、” Connecting Innovators To Make Things Happen（イノベーター同士を結びつけて何かを起こす） ”をミッションに、起業家や投資家など多様なイノベーターが集まり、社会に対してイノベーションを生み出すコミュニティです。2010年に米・ボストンで設立されたCICの姉妹組織「Venture Cafe」のアジア初拠点として、2018年3月に日本での活動を開始。 Venture Cafeはバブソン大学（米・ボストン）で教鞭を取る山川 恭弘准教授と、卒業生でもある代表理事小村 隆祐のリーダーシップのもと、国内最大のイノベーション促進/交流プログラムを東京・つくば・名古屋・岐阜・立命館大学大阪いばらきキャンパス・福岡において展開しています。

【アメリカン・エキスプレスについて】 www.americanexpress.jp

1850年に米国ニューヨーク州にて誕生したグローバルでペイメントやライフスタイルサービスを展開するブランドです。個人のお客様にはプレミアムなライフスタイルをサポートする商品や体験をお届けし、法人のお客様には経営の効率化やビジネスの成長を後押しする特典やサービスを提供しています。日本では、1917年（大正6年）に横浜に支店を開設して事業を開始し、現在は世界中に広がる1億以上の独自の加盟店ネットワークを通じ、トラスト・セキュリティ・サービスを柱に世界最高の顧客体験を提供しています。また、アメリカン・エキスプレスのカードは、JCBとの提携により、従来からのホテル、レストランに加え、公共料金からスーパーマーケット、ドラッグストアなど日々の生活で使えるお店が広がり、タッチ決済が利用できる公共交通機関も日本全国で拡大しています。