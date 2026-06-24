株式会社レコチョク、取締役選任のお知らせ

株式会社レコチョク

株式会社レコチョク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：板橋徹、以下「レコチョク」）は、2026年6月23日（火）開催の当社定時株主総会及び取締役会において、以下のように新任取締役が選任され、就任しましたのでお知らせいたします。

1．取締役選任の件 （2026年6月23日付）

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/2747/table/1834_1_60779547d630c942b285a0e753239e54.jpg?v=202606240152 ]

2.取締役の略歴

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/2747/table/1834_2_a13eff03338db3c861e93553f786fae0.jpg?v=202606240152 ]

※株式会社レコチョクは、2026年4月1日付で株式会社エッグスを吸収合併いたしました。

以上

【レコチョクについて】

レコチョクは「音楽市場の最大活性化」というミッションのもと、個人・法人向けの音楽配信事業、権利者へのビジネス支援を目的としたデジタルソリューション事業を展開。音楽文化の発展を多角的にサポートしています。

会社名：株式会社レコチョク

所在地：東京都渋谷区神宮前5丁目52-2 青山オーバルビル７階

代表者：代表取締役社長 板橋 徹

事業内容：音楽配信サービスの企画・運営、コンテンツ・サービスの企画・運営 他

URL：https://corp.recochoku.jp/