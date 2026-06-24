『マビノギモバイル』、7月22日に台湾、香港、マカオにて配信開始

株式会社ネクソン

オンラインゲームの制作及び運用を行う株式会社ネクソン（本社：東京都港区、代表取締役社長：李 政憲／イ・ジョンホン、東証：3659、以下 ネクソン）は本日、長年サービスを展開するファンタジーMMORPGフランチャイズのモバイル版である『マビノギモバイル』を、台湾、香港、マカオにて7月22日に配信開始することを発表いたしました。本日より各地域のプレイヤー向けに事前登録を開始いたします。

ネクソンの独立スタジオdevCATが開発を手掛けるマビノギフランチャイズは、2004年よりサービスを展開しております。『マビノギモバイル』は2025年の韓国での初リリース時、約400万に及ぶダウンロード数、並びにGoogleとApple双方のアプリランキングにおいて1位を達成し、「2025大韓民国ゲーム大賞」のゲーム・オブ・ザ・イヤーを受賞するなど、プレイヤーから熱烈な支持を集めました。

本作初の海外展開となる今回のリリースでは、各地域のプレイヤーに合わせたハイパーローカライズコンテンツをお届けします。また、年内には日本でのリリースも予定されています。

詳細は、公式サイト及びYouTubeチャンネルをご覧ください。

公式サイト：https://tw.nexon.com/mabinogimobile/home/

公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@MabinogiMobileTW

株式会社ネクソン https://www.nexon.co.jp/

1994年に創業したネクソン（本社所在地：東京都港区）は、オンラインゲームの制作・開発、配信を手掛ける会社です。2011年12月に東京証券取引所第一部へ上場し、JPX日経インデックス400、日経株価指数300、日経平均株価225の構成銘柄にも採用されています。現在、代表作である『メイプルストーリー』、『マビノギ』、『アラド戦記』をはじめとする40を超えるゲームを、190を超える国と地域でPC、コンソール及びモバイル向けに提供しています。2024年には、主要フランチャイズにおける新たな体験の提供を通じた垂直方向の成長、またネクソンのIPポートフォリオに次の柱を創出する水平方向の成長の二軸で構成されるIP成長戦略を策定しました。