【TOKYO PRO会場限定】田口純平選手監修『PERFECT EAA ゴールデンパイン風味』×『オリジナルTシャツ』セットを数量限定販売

武内製薬株式会社健康食品・化粧品のD2CおよびOEM事業、卸事業を展開する武内製薬株式会社（本社：東京都品川区西五反田／代表取締役：小倉由渡）が製造・販売するTHE PROTEIN（通称：ザプロ）は、公式スポンサー契約を結んでいる田口純平選手が完全監修する"PERFECTシリーズ" 「PERFECT EAA」新フレーバーのゴールデンパイン風味とオリジナルTシャツをセットにした特別商品を、TOKYO PRO会場で数量限定で販売いたします。

ザプロは、2026年6月27日(土)・28日(日)に開催されるTOKYO PROの会場にて、PERFECT EAAの新フレーバー「ゴールデンパイン風味」とオリジナルTシャツをセットにした特別商品を数量限定で販売いたします。

今回販売するセットは、6月30日(火)に発売を予定している新フレーバー「ゴールデンパイン風味」をいち早くお楽しみいただける機会と共に、田口純平選手を一緒に応援できるオリジナルTシャツをセットにした、イベントならではの特別感のある内容となっています。

販売数量は2日間合計100セット限定。6月27日(土)に30セット、6月28日(日)に70セットをご用意しており、なくなり次第販売終了となります。

■セット内容

・PERFECT EAA ゴールデンパイン風味 1個

・オリジナルTシャツ 1枚（サイズ展開：S、M、L、XL）

■販売概要

イベント：TOKYO PRO

会場情報：武蔵村山市民会館（さくらホール）

東京都武蔵村山市本町1丁目17-1

販売日程：

2026年6月27日(土) 30セット限定

2026年6月28日(日) 70セット限定

※27日 販売開始は午後からを予定しています。

販売数量：合計100セット限定

※数量限定のため、予定数量に達し次第販売終了となります。

■販売価格

8,000円(税込)

特別セット販売決定

■PERFECT EAA ゴールデンパイン風味について

完熟したゴールデンパインをイメージした、みずみずしく華やかな味わいのフレーバーです。口に含んだ瞬間に広がるフルーティーな香りと、パインならではの爽やかな甘み、ほどよい酸味が調和した飲みやすい仕上がりが特長です。

すっきりとした後味にもこだわり、トレーニングシーンはもちろん、気分をリフレッシュしたい時にも楽しめる味わいを目指しました。南国フルーツを思わせるジューシーな風味が、毎日のワークアウトタイムを彩ります。

フレーバー説明

■PERFECT EAAについて

PERFECT EAAは、IFBB PRO メンズフィジーク選手・田口純平選手が監修するEAA（必須アミノ酸）サプリメントです。

田口選手が理想とするEAAを追求し、配合設計はもちろん、味わい、価格帯、パッケージデザインに至るまで細部にこだわって開発されました。日々のトレーニングシーンに取り入れやすく、毎日続けやすい製品を目指しています。

また、EAAを主成分としたシンプルな設計を採用している点も特長です。必要以上に多くの成分を加えず、自身のライフスタイルや目的に合わせて他のサプリメントと組み合わせやすい商品設計となっています。

フレーバー開発においても、「毎日飲みたくなる美味しさ」を追求。これまで展開してきたフレーバーは多くのお客様からご好評をいただいており、今回新たに加わるゴールデンパイン風味は、トレーニング時間をより楽しく彩る新たな選択肢として誕生しました。

【商品概要】

PERFECT EAAを選ぶべき理由圧倒的なEAA含有量PERFECT EAAゴールデンパイン風味

商品名：武内製薬 THE PROTEIN PERFECT EAAゴールデンパイン風味

内容量：675g

販売価格：4,480円

【栄養成分表示】(1食33gあたり)エネルギー 59kcal、タンパク質 11.8g、脂質 0.2ｇ、炭水化物 2.9ｇ(糖質 2.9g、食物繊維 0g)、食塩相当量 0g、ロイシン 3854mg、バリン 1927mg、イソロイシン1927mg、フェニルアラニン 999mg、リジン966mg、トレオニン 866mg、メチオニン 233mg、ヒスチジン167mg、トリプトファン100mg

【原材料名】難消化性デキストリン（フランス製造）、食塩／L-ロイシン、酸味料、L-イソロイシン、L-バリン、L-フェニルアラニン、L-リシン塩酸塩、L-トレオニン、甘味料（アスパルテーム・Ｌ-フェニルアラニン化合物、アセスルファムK）、L-メチオニン、L-ヒスチジン、L-トリプトファン、香料、乳化剤、着色料（クチナシ）、（一部に乳成分・大豆を含む）

〈プロテインブランド THE PROTEIN（通称:ザプロ）とは〉

プロテインブランド THE PROTEIN（通称:ザプロ）は、毎日飲みたくなるプロテイン！！

フレーバー数は驚異の60種越え！定番のフレーバーから、びっくりするような珍しいフレーバーまで多種多様。あなたのお気に入りがきっと見つかる。ザプロはフレーバー数が豊富なだけでなく、美味しさや味の再現度にもこだわっています！なので、普段からプロテインを飲む人も、まだプロテインをあまり飲んだことがない人にもおすすめです！

また、企画から原料調達、処方、製造、販売までを一貫して自社で行っているため、商品原価以外の費用を削減しながら、 迅速に商品をお客様の元にお届けしています。そして、お客様に長く継続して飲んで頂けるように、SNSや商品に関するレビューに対して真摯に向き合い スピーディーに商品の改善や、新商品開発に繋げることを重要な価値観としております。 トップアスリートの肉体作りから、健康促進・ダイエット目的まで。老若男女問わず、幅広い世代に ザプロだから提供できる価値を体感してもらえるように日々の研究や、安心安全の追求に努めています。

【会社概要】

■会社名：武内製薬株式会社

■代表者：代表取締役 小倉 由渡

■所在地：東京都品川区西五反田1-18-9五反田NTビル5F

■設立：2016年9月

■URL：https://takeuchi-corp.jp/

■事業内容：健康食品・化粧品のD2CおよびOEM事業

■広報グループ窓口：増田

E-MAIL : pr@kinpica.jp