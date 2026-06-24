大人気コミック『タヌキとキツネ』が「第25回 漫画博覧会」に出展決定！7月23日より、台湾の紀伊國屋書店全店舗にてフェアも開催！

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社フロンティアワークス（本社：東京都板橋区 代表：辻 政英 以下：「フロンティアワークス」）は、2026年7月23日（木）～7月27日（月）に、台湾・台北で開催されるアジア最大級の漫画・アニメのイベント「第25回 漫画博覧会」に出展します。

フロンティアワークスブースでは、2026年に発売10周年を迎え、10月には日本でTVアニメ化も決定した、シリーズ累計130万部突破の大人気コミック『タヌキとキツネ』の作品展示とノベルティ配布を行います。

また、漫画博覧会への出展に合わせて、2026年7月23日（木）～8月31日（月）の期間、台湾の紀伊國屋書店全店舗にて『タヌキとキツネ』のフェアも開催します。

「第25回 漫画博覧会」出展情報

「第25回 漫画博覧会」会場内のフロンティアワークスブースにて、『タヌキとキツネ』の作品展示を行います。壁面展示のほか、今年3月に東京で開催された「AnimeJapan 2026」にて初披露したフラワーアートも展示予定です。

ブースへの来場ノベルティとして、『タヌキとキツネ』の原作者・アタモト先生が10周年記念アニバーサリー企画のために描き下ろしたイラストを使用したショッパーを無料で配布します。ぜひフロンティアワークスブースにお立ち寄りください。

※配布は数量限定で、先着順となります。各日の配布数には限りがあり、なくなり次第終了となります。

※内容は予定なく変更となる場合があります。詳細は当日のブースにてご確認ください。

■「第25回 漫画博覧会」開催概要

・イベント名：第25回 漫画博覧会

・イベント公式HP：https://www.ccpa.org.tw/comic/index.php?tpl=12

・開催日程：2026年7月23日（木）～7月27日（月）

・開催場所：台北世界貿易センター1館（台北市信義路五段五號）

『タヌキとキツネ』紀伊國屋書店フェア

2026年7月23日（木）～8月31日（月）に、台湾の紀伊國屋書店全店舗にて『タヌキとキツネ』のフェアを開催します。期間中、『タヌキとキツネ』の世界を彩るイラストの数々を用いたキャンバスアートを店内にて展示します。

さらに、『タヌキとキツネ』シリーズの書籍や関連商品を1点ご購入につき、「クリアしおり（全3種）」を1枚ランダムでプレゼントします！ぜひこの機会にお買い求めください。

※「クリアしおり」は1回のお会計で最大3枚までの配布となります。数には限りがあり、なくなり次第終了となります。

※内容は予定なく変更となる場合があります。詳細は店舗のお知らせをご確認ください。

■紀伊國屋書店（台湾）

・公式サイト：https://taiwan.kinokuniya.com/store

・開催店舗：台北微風店、台中中港店、高雄漢神巨蛋店

「タヌキとキツネ」とは

とある山の中でくらすタヌキとキツネは、とってもなかよし。

構ってほしいタヌキと、構いたいキツネはいつも一緒に遊んでいます。

そんなかわいらしいタヌキとキツネの思わずくすりと笑ってしまう

ほのぼの系ゆるかわマンガです。

■コミックス＆絵本 大好評発売中！

・フルカラーコミックス：「タヌキとキツネ」1～10巻

・絵本：「タヌキとキツネ 小さなともだち」「タヌキとキツネ 冬のおはなし」「タヌキとキツネ ちびっこの冒険」

・最新刊：「タヌキとキツネ ゆるっと」1巻

タヌキとキツネ公式HP：https://www.fwinc.co.jp/tanukitsu/

タヌキとキツネ公式X：https://x.com/tanu_kitsu

リラクトコミックス：https://www.fwinc.co.jp/liluct/

著作権表記

(C)ATAMOTO/Frontier Works Inc.

株式会社フロンティアワークス

事業内容：DVD・CD・書籍・雑誌・ラジオ・グッズ・ゲーム・イベント・ミュージカルの企画、制作、販売、映画配給

所在地：東京都豊島区東池袋三丁目22番17号 東池袋セントラルプレイス 4F・5F

代表者：辻 政英

設立：平成14年8月

公式サイト：https://www.fwinc.co.jp/

公式X：https://x.com/frontier_works

公式YouTube：https://www.youtube.com/@FRONTIERWORKS

海外向け公式X：https://x.com/global_fwinc

海外向け公式Facebook：https://www.facebook.com/frontierworksglobal

海外向け公式Instagram：https://www.instagram.com/frontierworksglobal