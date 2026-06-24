＜毎月月末お楽しみ企画第6弾＞TVアニメ『ペルソナ４』『ペルソナ４ ザ・ゴールデン』第1話上映会＆全話無料一挙放送決定！
『ペルソナ』シリーズ30周年を記念し、毎月30日前後にさまざまなオンライン施策をお届けする「月末お楽しみ企画」を実施しています。第6弾となる今回は、TVアニメ『ペルソナ４』および『ペルソナ４ ザ・ゴールデン』第1話上映会とABEMAでの全話一挙無料放送を実施いたします。
●TVアニメ『ペルソナ４』第1話上映会6月26日（金）20:00公開！
「アトラス公式YouTubeチャンネル」（ https://www.youtube.com/@atlustube ）にて、6月26日（金）20:00よりプレミア公開いたします。
視聴URL：https://youtu.be/0wf_t_8Pz9E
放送日時：6月26日(金)20:00～
放送期間：6月26日(金)プレミア公開終了後～7月10日(金)23:59まで
●TVアニメ『ペルソナ４ ザ・ゴールデン』第1話上映会 7月3日（金）20:00公開！
「アトラス公式YouTubeチャンネル」（ https://www.youtube.com/@atlustube ）にて、7月3日（金）20:00よりプレミア公開いたします。
視聴URL：https://youtu.be/wz7Aby3eDIY
放送日時：7月3日(金)20:00～
放送期間：7月3日(金)プレミア公開終了後～7月17日(金)23:59まで
アトラス公式YouTubeチャンネル
■TVアニメ『ペルソナ４』第1話上映会
放送日時：6月26日(金)20:00～
放送期間：6月26日(金)プレミア公開終了後～7月10日(金)23:59まで
https://youtu.be/0wf_t_8Pz9E
■TVアニメ『ペルソナ４ ザ・ゴールデン』第1話上映会
放送日時：7月3日(金)20:00～
放送期間：7月3日(金)プレミア公開終了後～7月17日(金)23:59まで
https://youtu.be/wz7Aby3eDIY
●TVアニメ『ペルソナ４』『ペルソナ４ ザ・ゴールデン』ABEMAにて全話無料一挙放送実施！
「ABEMA」アニメSPECIALチャンネルにて、6月27日（土）に『ペルソナ４』全25話、7月4日（土）に『ペルソナ４ ザ・ゴールデン』全12話を一挙放送いたします。
放送後1週間は無料視聴可能です。ぜひこの機会にお楽しみください。
「ABEMA」アニメSPECIALチャンネル
■TVアニメ『ペルソナ４』全25話
放送日時：6月27日（土）13:00～6月28日(日)1:00まで
https://abema.tv/channels/special-plus-7/slots/FFi9qHhGdW4fYT
■TVアニメ『ペルソナ４ ザ・ゴールデン』全12話
放送日時：7月4日（土）19:00～7月5日(日)1:00まで
https://abema.tv/channels/special-plus-7/slots/DLFurWvyVVzNLP
無料見逃し配信
■TVアニメ『ペルソナ４』全25話
期間：一挙放送終了後～7月5日(日)00:59まで
■TVアニメ『ペルソナ４ ザ・ゴールデン』全12話
期間：一挙放送終了後～7月12日(日)00:59まで
本放送・配信に関しては同時視聴を歓迎しています。
ガイドラインをご確認のうえ、ゲームを楽しんだ方も、『ペルソナ』シリーズに興味をお持ちの方も、ぜひご参加ください。
ガイドライン：
https://p-ch.jp/news/24215/
●各種有料動画配信サービスでもアニメシリーズ好評配信中！
各種有料動画配信サービスで『ペルソナ』シリーズのアニメが好評配信中です。
▼配信中作品一覧
・劇場版『ペルソナ3』全4章
・TVアニメ『PERSONA -trinity soul-』全26話
・TVアニメ『ペルソナ4』全25話
・TVアニメ『ペルソナ4 ザ・ゴールデン』全12話
・TVアニメ『PERSONA5 the Animation』全26話
・TVアニメ『PERSONA5 the Animation』『Dark Sun…／Stars and Ours』全2話
▼配信サービス一覧
・ABEMAプレミアム
・dアニメストア
・dアニメストア ニコニコ支店
・dアニメストア for Prime Video
・DMM TV
・Hulu
・U-NEXT
・アニメ放題
●『ペルソナ』シリーズダウンロード版セール開催中！
各プラットフォームにて『ペルソナ』シリーズのセールも開催中です！
ぜひこの機会にお楽しみください。
▼対象タイトルについてはこちらをご確認ください。
https://www.sega.jp/special/sale/index.html?segasale_series=prs&utm_source=youtube&utm_medium=official&utm_campaign=26prs-anime&utm_term=jp(https://www.sega.jp/special/sale/index.html?segasale_series=prs&utm_source=youtube&utm_medium=official&utm_campaign=26prs-anime&utm_term=jp)
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