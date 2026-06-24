エルメのMCPでAIから配信メッセージの作成が可能に

株式会社ミショナ

株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）は、2026年6月23日（火）に「L Message（エルメッセージ）」のアップデートを実施し、MCP接続機能を拡充しました。今回の拡充により、MCP接続済みのAIサービス側からエルメのメッセージを作成できるようになりました。

■MCP接続機能の拡充について

エルメMCPは、事業者が自社のL Messageに蓄積された配信実績・運用データを任意でAIサービス（ChatGPTやClaudeなど）に連携し、分析から改善提案までを支援する機能です。2026年4月6日（月）の公開時点では、エルメのデータをAI側で「読み取る」機能を提供していました。

今回のアップデートでは、AIサービス側からエルメのメッセージを作成できる機能が追加され、AIとの対話を通じた配信設計が行えるようになりました。

■追加されたメッセージ作成機能の詳細

AIサービス側から作成できるメッセージの種類や仕様は以下の通りです。

・作成可能なメッセージ形式：テキスト、パネル・ボタン、位置情報

・アクション設定や対象の絞り込みを指定してメッセージを作成可能

・作成したメッセージは「下書き」状態で保存されます

※メッセージの配信は、エルメの管理画面から行う必要があります

■エルメMCPについて

エルメMCPは、MCP（Model Context Protocol）と呼ばれるAIサービスが外部ツールのデータに安全にアクセスするための共通規格を活用した機能です。

接続はリモートMCPサーバーURL（https://mcp.lmes.jp/mcp）をお使いのAIサービスのMCP設定画面に入力し、ログイン認証を行うことで利用できます。ChatGPTの「アプリ」機能やClaudeの「コネクタ」機能を通じた公式連携についても準備中で、審査通過後に利用可能となる予定です。

詳細は以下のマニュアルページをご確認ください。

https://lme.jp/manual/mcplink/

L Message（エルメッセージ）について

L Message（エルメ）は、株式会社ミショナが開発したLINE公式アカウントの拡張ツールです。LINE公式アカウントの基本機能に加え、より高度なマーケティング活動を可能にする機能を提供し、事業者のLINE活用における課題を解消します。2020年6月のサービス開始以来、2026年1月時点で導入実績14万件を突破しています。

▼主な機能

・メッセージ配信

・フォーム作成

・予約受付管理

・商品販売、決済

・データ分析

お問い合わせ方法

システムの詳細や導入方法については「L Message（エルメッセージ）マニュアルサイト」にてご案内しております。

お手数をおかけしますが、以下のリンク内の各種窓口よりお問合せいただけますと幸いです。

https://lme.jp/manual/contact/

L Message（エルメッセージ）公式HP

L Message（エルメッセージ）は、以下のリンクからご利用いただけます。

https://lme.jp/?prtimes