零壱製作株式会社、AI駆動型開発フレームワーク「ADF」を全社導入

株式会社ニーズウェル

株式会社ニーズウェル（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：松岡 元）の子会社である零壱製作株式会社（本社：栃木県那須塩原市、代表取締役：保坂 英郎、以下「零壱製作」）は、株式会社SOTATEK JAPAN（本社：東京都中央区、以下「SOTATEK JAPAN」）が提供するAI駆動型ソフトウェア開発フレームワーク「Agentic Development Framework」（以下「ADF」）を全社的に導入いたしました。

AIを前提とした開発体制へ移行し、適用対象案件においては、開発期間を従来比で最大50%短縮する見込みです。

1. 導入の背景

AIの急速な普及に伴い、企業を取り巻く事業環境はかつてない速さで変化しております。市場の要求は多様化・高度化し、システムおよびサービスの開発には、従来以上の迅速性と品質が求められています。しかしながら、人手による作業を中心とする従来型の開発プロセスでは、開発に相応の期間を要し、迅速性と品質の両立には限界がありました。

事業環境の変化が加速するなか、開発の遅延は事業機会の逸失につながりかねないことから、零壱製作はAIを前提とした開発体制への転換を決定いたしました。

零壱製作は、SOTATEK JAPANが提供するAI駆動型ソフトウェア開発フレームワーク「ADF」を全社的に導入し、開発期間の短縮および提供価値の高度化を推進してまいります。

2. 「ADF」について

「ADF（Agentic Development Framework）」は、SOTATEK JAPANが提供する開発フレームワークです。AIエージェントが、要件定義・設計・コード実装・テストに至る開発の各工程を自律的に支援します。人とAIが役割を分担して開発を進めることにより、従来人手に依存していた作業を効率化し、開発の迅速性と品質の両立を実現します。

3. 導入による効果

(1) 開発期間の短縮

AIエージェントが開発工程を支援することにより、企画から開発・テストに至るリードタイムを短縮します。AIの活用が有効な案件においては、開発期間を従来比で50%短縮できる見込みです。

(2) 品質の向上および安定化

上流工程からAIを活用し、仕様の不備やコードの問題を早期に検出します。

属人的な判断に依存しない開発プロセスにより、成果物の品質を安定的に確保します。

(3) コストの最適化

開発工程の効率化により、人的作業と工程の最適化を図り、短期間かつ高品質な開発を適正なコストで提供する体制を整備します。

ADFを活用した受託開発および自社プロダクト開発を通じて、迅速かつ高品質な開発の提供に努めてまいります。

4. 今後の見通し

本件は、現時点では当社グループの業績に与える影響は軽微であると考えておりますが、中長期的には当社グループの収益基盤の強化および成長性向上に寄与するものと考えております。

零壱製作では、ADFの導入効果として、開発期間の短縮、品質向上、コスト最適化を計画的に測定し、案件特性に応じた標準化を進めてまいります。また、当社においてもAI駆動型開発の研究開発を進めており、今後は零壱製作での実績も踏まえ、開発規模に応じた最適化・標準化やソリューション化を推進するとともに、グループ全体で開発生産性と提供価値の向上に取り組んでまいります。

今後、業績に重要な影響を与えることが判明した場合は、速やかにお知らせいたします。

5. 会社概要

【会社概要】

会社名：零壱製作株式会社

所在地：栃木県那須塩原市東三島２丁目８３－２ 那須センタービル １F

代表者：代表取締役社長 保坂 英郎

設立：2018年10月

URL：https://www.01p.co.jp/

担当者名：和氣

TEL：0287-36-1480

E-mail： support@01p.co.jp

会社名：株式会社ニーズウェル

所在地：東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ ガーデンコート13階

代表者：代表取締役社長 松岡 元

設立：1986年10月

URL： https://www.needswell.com/

事業内容：ソフトウェアの開発・運用・保守、ソリューション製品の開発・販売・運用・保守、関連技術・ソリューションの研究開発（AI駆動開発 等）

【報道関係資料】

IRニュース https://www.needswell.com/ir/news

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