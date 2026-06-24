“温泉＋健康ケア”を気軽に体験　ていれぎの湯が酸素ルーム・ケーゲルチェアを無料提供

株式会社三福ホールディングス

南道後温泉 ていれぎの湯（以下、当館）はこれまで有料サービスとして提供していた酸素ルームを2026年7月より無料開放いたします。さらに、骨盤底筋まわりのケアをサポートするケーゲルチェアを2台導入し、こちらも無料でご利用いただけます。

当館は、温泉による癒しやリフレッシュだけでなく、日々の疲れを整え、健康的な毎日を支える施設でありたいと考えています。今回の酸素ルーム無料化とケーゲルチェア導入により、より多くのお客さまに気軽に健康サポート設備をご体験いただける環境を整えました。

酸素ルームを7月より無料開放

酸素ルームは室内の気圧を高めた空間でゆったりと過ごすことで、リラックスやコンディション調整の時間としてご利用いただける設備です。

これまで有料で提供していましたが7月より無料でご利用いただけるようになります。入浴前後の休憩時間や、日々の疲れを整えたい時など、より気軽にご活用いただけます。

【酸素ルームの利用概要】

利用開始 ： 2026年7月より無料化

利用料金 ： 無料

定員 ： 4名

利用区分 ： 男女それぞれ利用時間を設定

利用方法 ： 希望時間を予約表に記入し、

予約時間の5分前に酸素ルームまでお越しください

※利用時間や予約状況は館内掲示をご確認ください。

ケーゲルチェアを2台導入

あわせて、当館ではケーゲルチェアを2台導入しました。ケーゲルチェアは、座ることで骨盤底筋まわりへのアプローチをサポートするチェア型の健康機器です。

骨盤底筋は、姿勢や体幹、日常生活に関わる大切な部位とされており、年齢や性別を問わずケアへの関心が高まっています。ケーゲルチェアは衣服を着たまま座って利用できるため、初めての方でも取り入れやすく、入浴前後の短時間でも気軽に体験いただけます。

【ケーゲルチェアの利用概要】

設置台数：2台

利用料金：無料

利用方法：館内案内に沿ってご利用ください

※酸素ルーム、ケーゲルチェアともに体感には個人差があります。医療上の効果効能を保証するものではありません。体調に不安のある方は、無理のない範囲でご利用ください。

温泉だけでなく、健康をサポートする施設へ

ていれぎの湯は地下1,200mから湧き出る天然温泉をはじめ、サウナや休憩スペースなど、日常の疲れを癒す時間を提供してまいりました。

今回の酸素ルーム無料化とケーゲルチェア導入は、温泉利用に加えて、リラックス・コンディション調整・健康意識の向上をサポートするための新たな取り組みです。

「温泉に入って終わり」ではなく、入浴前後の時間も含めて、心身を整える場所としてご利用いただけるよう、今後もサービスの充実に努めてまいります。

「ていれぎの湯では温泉を楽しんでいただくだけでなく、お客さまの日々の健康づくりにも少しでもお役に立ちたいと考えています。今回、酸素ルームを無料でご利用いただけるようにし、新たにケーゲルチェアも導入しました。入浴前後の時間を使って、気軽にリフレッシュや健康サポートの時間としてご活用いただければ幸いです。今後も、地域の皆さまにとって身近で通いやすい温浴施設を目指してまいります。（ていれぎの湯 支配人）」

お問合せ

南道後温泉 ていれぎの湯

所在地： 愛媛県松山市中野町甲８５３ 南道後温泉ていれぎの湯

TEL： 089-963-3535

営業時間： 6:00～24:00（札止23:00）

施設URL： https://teiregi.jp