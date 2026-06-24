【武蔵野大学】サステナビリティ学会始動！　2030年以降の社会の目標を問う　「ビヨンドSDGｓを理想と実践から考えるミーティング」を７月４日（土）に実施

学校法人武蔵野大学

武蔵野大学工学部サステナビリティ学科（東京都江東区、学長：小西 聖子）の白井 信雄教授を中心として、サステナビリティ学会の発起人（80名）が集まり、同学会の設立準備を進めています。同学会の設立会員の募集（８月予定）に先立ち、７月４日（土）に「ビヨンドSDGsを理想と現実から考えるミーティング」を有明キャンパスとオンラインのハイブリッド形式で開催します。

SDGsの達成年限である2030年が近づく中で、その先の社会像をどのように描くのか、本会合では「ビヨンドSDGs」をビジネス、政策、教育、市民活動、暮らし等の現場から考えます。話題提供者として６名の有識者をお迎えし、サステナビリティ学科の学生１名を加えて話題提供いただいたのち、白井教授のコーディネートにより、みんなで話し合いたい“問い”を出し合い、参加者で話し合います。

結果は提言書にまとめ、今後開設する学会のホームページ等を通じて発信していきます。

【開催概要】

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/67788/table/389_1_d8da9c357675cdff6f253db923478009.jpg?v=202606240152 ]申込はこちら :https://forms.gle/PqkyYfohBkX6qSTr7

【タイムテーブル(変更の可能性あり)】

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/67788/table/389_2_4714aa094c6566b1ed958a22ba722ecd.jpg?v=202606240152 ]

【話題提供者等】

川廷 昌弘 氏

池田 満之 氏

風見 正三 氏

岡田 千尋 氏

たいら 由以子 氏

飯田 貴也 氏

中山 愛菓 さん

（学生）

白井 信雄 教授

（コーディネイター）

【武蔵野大学について】

1924年に仏教精神を根幹とした人格教育を理想に掲げ、武蔵野女子学院を設立。武蔵野女子大学を前身とし、2003年に武蔵野大学に名称変更。2004年の男女共学化以降、大学改革を推進し13学部21学科、14大学院研究科、通信教育部など学生数14,000人超の総合大学に発展。2019年に国内私立大学初のデータサイエンス学部を開設。2021年に国内初のアントレプレナーシップ学部を開設し、「AI活用」「SDGs」を必修科目とした全学共通基礎課程「武蔵野INITIAL」をスタートさせる。2023年には国内初のサステナビリティ学科を開設。2024年に創立100周年を迎え、世界初のウェルビーイング学部を開設。2026年には通信教育の新たな学びの形を提案する通信教育部国際データサイエンス学部を開設した。2050年の未来に向けてクリエイティブな人材を育成するため、大学改革を進めている。

武蔵野大学HP：https://www.musashino-u.ac.jp/

【関連リンク】

■工学部サステナビリティ学科

https://www.musashino-u.ac.jp/academics/faculty/engineering/sustainability_studies/

■工学部サステナビリティ学科（学科特設サイト）

https://esg.musashino-u.ac.jp/