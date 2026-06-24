「日本AI税理士連盟（JATA）」が始動

京都大学・澤邊 紀生 教授が副理事長に。北海道から沖縄まで全国9支部・12名の理事が集結し、2026年6月15日に東京・八重洲でキックオフミーティングを開催

AI'm株式会社

AI'm株式会社（本社：京都府京都市下京区四条町364番6の2 G-CREST京都四条烏丸405号、代表取締役社長：増田 尚紀、以下「AI'm」）が運営事務局を務める 日本AI税理士連盟（JATA：Japan AI Tax & Accounting Association） は、2026年6月15日、辻・本郷グループ 東京ミッドタウン八重洲オフィスにて設立キックオフミーティングを開催し、本格始動しました。

JATAは、日本最大規模の税理士法人グループを率いる 本郷 孔洋 氏（辻・本郷グループ 会長）を理事長 に、会計学・管理会計分野の第一人者である 澤邊 紀生 氏（京都大学）を副理事長 に迎え、北海道から沖縄まで全国9支部・12名の代表理事が参画する税理士事務所のための実践コミュニティです。「税理士の信頼 × AIの機動力で、日本の中小企業に劇的な生産性向上を」 を掲げ、地域経済を支える税理士事務所を起点としたAI活用の全国的なムーブメントを目指します。

■ 設立の背景：税理士業界の「構造的危機」を、最大のチャンスに

▲ 2026年6月15日 JATA設立キックオフミーティング（辻・本郷グループ 東京ミッドタウン八重洲オフィス）

日本の税理士業界と中小企業は、いま共通の構造的課題に直面しています。税理士業界では高齢化が進み、若手の担い手が不足。中小企業の現場でも、労働人口の減少（1995年の約8,700万人をピークに減少が続く）が経営を圧迫しています。

一方で、生成AIの普及は業務のあり方を大きく変えつつあります。中小企業の経営相談相手として約7割の経営者が頼りにするのが税理士であり、その信頼関係にAIの機動力を掛け合わせれば、効率化（守り）と付加価値創出（攻め）の双方を同時に進められます。

JATAは、この変化を「脅威」ではなく「最大のチャンス」と捉え、「学ぶ」から「変える」へ――AIを学ぶ段階から、実際に成果を出す段階へと業界全体を押し上げることを目指します。

■ 活動モデル：情報 × 模範 × 共創 の「三本柱モデル」

JATAは、税理士事務所がAIを (1) キャッチアップし続け、(2) 自所業務の標準を再定義し、(3) その成功体験を顧問先へ還元する「三本柱モデル」で活動します。単なるツール導入ではなく、日本の経営インフラである税理士事務所からAIを波及させる社会的ムーブメントの実装を狙います。

■ 全国をつなぐ役員・支部体制

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/185148/table/1_1_2e1b9ffcf92b5a08b47d8e9836415c4d.jpg?v=202606240151 ]提供ソリューション- AI'm ウェビナー：税理士業界・中小企業で活用できるAI最新情報を毎月2回お届け- AI'm 経営（業務分析機能）：ヒアリングでボトルネックを特定し、業務フローの可視化から改善案・提案の叩き台までを構造化- AI'm Chat（実行のエンジン）：プロンプト不要で現場の誰もがAIを活用できる実行エンジン。顧問先への案内も可能- オフライン交流会：各理事の地元エリアを巡る形で開催。リアルの場での横のつながりを重視

北海道から沖縄まで、中小企業支援の最前線で活躍する実践者がJATAの全国展開を牽引します。

■ キックオフミーティング当日の様子

役員構成- 理事長：本郷 孔洋（辻・本郷グループ 会長）- 副理事長：澤邊 紀生（京都大学）- 副理事長：大久保 昌宣（税理士法人北海道みらい 代表）- 事務局長：増田 尚紀（AI'm株式会社 代表取締役社長）- 監修：奥野 秀夫（AI'm株式会社 顧問）全国9支部 代表理事[表2: https://prtimes.jp/data/corp/185148/table/1_2_17996b728c6ed8156b68ad5741116b65.jpg?v=202606240151 ]

キックオフミーティングには全国から代表理事が集結しました（一部はオンライン参加）。理事長・本郷孔洋氏をはじめ各役員の就任挨拶に続き、各支部の代表理事が、それぞれの地域における人手不足や事業承継の課題、AI導入の取り組み状況や現場での成果を共有。事務所間でのノウハウ交換を通じて全国でAI活用を底上げしていく方針を確認しました。

■ 事務局長コメント

▲ 登壇・挨拶の様子▲ 会場・交流の様子

中小企業の経営を本当に変えたい。その思いでAI'mを立ち上げ、日々お客様の現場に入る中で、AIは単なる効率化ツールではなく、税理士が顧客の経営に深く関与するための『強力な武器』だと確信しました。中小企業の経営相談相手として最も信頼されているのは税理士です。その信頼にAIの機動力を掛け合わせれば、日本の中小企業は大きく変わります。JATAは『学ぶ』だけで終わらず、実際に『変える』ところまでをやり切るコミュニティです。志を同じくする全国の税理士の皆様と、日本の中小企業を盛り上げていきます。

―― 日本AI税理士連盟 事務局長／AI'm株式会社 代表取締役社長 増田 尚紀

■ 今後の展開

JATAは設立を起点に、加盟事務所の輪を全国へと広げ、社会的なムーブメントの創出を目指します。直近では、会員・体験者向けに以下のウェビナーを開催予定です。

- 2026年6月22日（月）12:00～13:00- 2026年6月30日（火）12:00～13:00

※ 入会前に雰囲気を確認いただける体験ウェビナーも実施しています（参加無料）。

■ 入会のご案内

JATAでは、入会前に活動の雰囲気を確認いただける体験ウェビナー（参加無料）を実施しています。スタンダードプランでは、AIによる業務課題の可視化（ヒアリング→AI分析→レポート）を含むオンボーディングからスタートできます。

プラン・料金の詳細、お申し込みは公式HPをご覧ください。

■ 団体概要

■ 運営会社概要

■ 本件に関するお問い合わせ

- 名称：日本AI税理士連盟（JATA：Japan AI Tax & Accounting Association）- 理事長：本郷 孔洋（辻・本郷グループ 会長）- 設立：2026年6月- 体制：全国9支部／代表理事12名- 運営事務局：AI'm株式会社- 会社名：AI'm株式会社（アイム）- 代表者：代表取締役社長 増田 尚紀- 所在地：京都府京都市下京区四条町364番6の2 G-CREST京都四条烏丸405号- 設立：2025年2月- 事業内容：AIコンサルティング、SaaS開発・提供（AI'm Chat／AI'm経営 ほか）、日本AI税理士連盟（JATA）の運営- URL： https://aim-kk.com/

日本AI税理士連盟（JATA）運営事務局／AI'm株式会社

- 担当：増田、橋本- E-mail：info@aim-kk.com- JATA公式HP：https://aim-kk.com/jata- JATA公式LINE：https://lin.ee/93LaK3L

※ 役員・支部体制等は2026年6月時点の情報です。