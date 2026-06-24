HELP YOUとバクラク（LayerX）、経理DX推進をテーマにした共同対談連載を開始

株式会社ニット

オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU（ヘルプユー）」を運営する株式会社ニット（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：秋沢崇夫、以下ニット）は、株式会社LayerX（本社：東京都中央区、代表取締役社長：福島良典、以下LayerX）が提供するバックオフィス向けAIエージェントサービス「バクラク」と共同で、経理DX推進をテーマにした全6回の対談連載を展開しています。

本連載では、請求書処理、経費精算、決済、請求書発行、承認フローなど、経理業務の各領域における課題とDX化のポイントを、実務視点で解説。ツール導入にとどまらず、現場での運用定着までを見据えた具体的なノウハウを発信しています。現在、第3回までを公開しており、今後も経理業務の効率化やバックオフィス改革に役立つ情報を順次公開予定です。

ニットは、フルリモート前提で創業し、現在は600名以上が日本全国・世界35カ国からオンラインで業務を遂行する体制を活かし、企業のバックオフィス業務を支援しています。今回の共同対談連載を通じて、システムと運用の両面から経理DXの実践知を発信してまいります。

共同対談連載の背景

連載記事はこちら :https://help-you.me/service/accounting/#anc_serviceHELP YOUとバクラク（LayerX）、経理DX推進をテーマにした共同対談連載を開始

近年、多くの企業で経理業務のDX化が進む一方で、「ツールを導入したものの現場に定着しない」「既存の業務フローとの接続が難しい」「経理やシステムに詳しい人材が不足している」といった課題も生まれています。

経理DXを成功させるためには、システムの導入だけでなく、業務設計や運用改善、現場への定着支援が不可欠です。

そこで、バックオフィス業務の運用支援を行う「HELP YOU」と、稟議、経費精算、法人カード、請求書受取、請求書発行、勤怠管理、給与計算などの業務を効率化するAIエージェントサービス「バクラク」が共同で対談連載を企画。経理業務に課題を抱える企業に向けて、DX推進の具体的なステップや実践事例をわかりやすく届けることを目指しています。

「古い組織体制の中でどのようにDXを進めるべきか」「既存システムからどのように移行すべきか」といった現実的な課題に対し、他社事例や実践的なノウハウを通じて、自社に適したDX推進のステップを具体的にイメージできる内容となっています。

連載概要

HELP YOU×バクラク スペシャル対談

「失敗しない経理DX」完全ガイド

本連載は、「ツールを入れたものの、思うようにDXが進まない」といった課題を抱える企業に向けて、経理業務の各領域における具体的な課題とDX化のポイントを、導入事例や実務視点を交えながら解説する全6回の対談企画です。

システム導入の進め方から、請求書処理・経費精算・決済・請求書発行・承認フローの改善まで、経理DXを推進するうえで押さえておきたい実践的なノウハウを発信します。

全6回の内容は下記の通りです。

※第4回以降は公開予定の内容です。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/59127/table/784_1_ed3bbde5f148b69b8d5077d7ecdb185f.jpg?v=202606240151 ]

今後の展望

「HELP YOU」と「バクラク」は、今回の共同対談連載を通じて、企業のバックオフィスを「単なる事務処理の場」から「経営判断を最速化させる戦略拠点」へと進化させる支援を行ってまいります。

今後も両社は、オンラインセミナーの共同開催や導入・運用支援に関する連携強化を通じて、企業の経理DXを支援するとともに、システムと運用を組み合わせた新たなバックオフィス改革のあり方を提案してまいります。

株式会社LayerX

LayerX

社名：株式会社LayerX

設立：2018年8月

代表者：代表取締役CEO 福島良典 / 代表取締役CTO 松本勇気

所在地：東京都中央区築地1-13-1 銀座松竹スクエア5階

事業内容：バックオフィス向けAIエージェントサービス「バクラク」事業、資産運用サービス「ALTERNA（オルタナ）」を提供するFintech事業、エンタープライズ向けAIプラットフォーム「Ai Workforce」事業の運営

コーポレートサイト：https://layerx.co.jp/

オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU（ヘルプユー）」とは

オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU（ヘルプユー）」

さまざまなスキルセットを持った優秀なアシスタントチームがあなたの仕事をサポートする業務効率化のサービスです。バックオフィス系の業務（人事、経理、営業事務、資料作成など）をオンラインアウトソーシングとして請け、コア業務に集中できる環境作りに貢献します。

メンバーはアメリカ・フランス・ドイツなど世界35カ国に、東京都、宮城県、大阪府、福岡県など全国各地にいます。

HELP YOUサービスサイト：https://help-you.me/

HELP YOU採用サイト：https://va.help-you.me/

＜会社概要＞

会社名 ：株式会社ニット

代表者 ：代表取締役社長 秋沢 崇夫

本社所在地：東京都渋谷区神宮前一丁目11番11号 グリーンファンタジアビル407号室

設立 ：2017年8月 ※2015年 HELP YOUサービス開始

事業内容 ：オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU（ヘルプユー）」の運営。働き手への学びのサービス、働き手を応援するメディア事業なども展開。