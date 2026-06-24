世界最大級のTrust & Safetyカンファレンス「TrustCon 2026」にてAIセーフティに関するCommunity Activityを実施

株式会社Elith

株式会社Elithは、同社代表取締役CEO＆CTO 井上顧基およびMachine Learning Engineer / Researcher 中村彰成が企画するセッション「Does Adding More Rules Actually Make LLMs Safer? A Practitioner Discussion on Prompt Intervention」が、Trust & Safety分野における世界最大級の国際カンファレンス「TrustCon 2026」のCommunity Activityとして採択されたことをお知らせします。

TrustConは、生成AIやオンラインサービスの安全性向上に取り組む実務者や研究者が世界中から集う国際カンファレンスです。

近年、多くの組織が生成AIの安全対策としてシステムプロンプトにルールや制約を追加しています。

しかし、ルールを増やすことが必ずしも安全性向上につながるとは限らず、その有効性や限界については継続的な議論が行われています。

本セッションでは、「AIに対してルールを追加し続けることで、本当に安全性は向上するのか？」という問いを起点に、世界各国のTrust & Safety実務者やAI Safety研究者が一堂に会し、プロンプト介入（Prompt Intervention）をはじめとするAI安全対策の実態と課題について意見交換を行います。

参加者同士の対話を通じて、生成AIの安全性向上に向けた実践的な知見と今後の方向性を議論します。

採択セッション概要

- 登壇者：- - 井上顧基代表取締役CEO＆CTO- - 中村彰成Machine Learning Engineer / Researcher- タイトル：Does Adding More Rules Actually Make LLMs Safer? A Practitioner Discussion on Prompt Intervention- 採択形式：Community Activity（TSPA Member-led Meetup）- 開催イベント：TrustCon 2026- 開催日程：2026年7月20日～22日- 開催場所：米国・サンフランシスコ- 主催：Trust & Safety Professional Association（TSPA）- イベント公式サイト：https://www.tspa.org/event/trustcon-2026/

※本Community Activityは個人による活動として実施されるものであり、TrustConおよびTrust & Safety Professional Association（TSPA）が特定の企業、製品、サービスを推奨または支持するものではありません。

■AIの導入・開発に関するご相談はこちら

AIの導入や開発、業務への適用に関するご相談を随時受け付けております。 ご希望に応じて、Elithの開発・企画担当との個別相談（無料）をオンラインでご案内いたします。 具体的な課題や構想が固まっていない段階でも、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ :https://www.elith.ai/contact

■株式会社Elith

株式会社Elithは、クライアントと共に課題を発見し、AIによる最適な解決策を共創するテックカンパニーです。 製造業、金融業、医療業など幅広い業種に向けて、AIのソリューション提供を軸に、コンサルティングから生成AI・LLM・画像AIの開発、AI教育・アドバイザリーまで一気通貫で提供しています。

また、生成AIの社会実装において重要性が高まるAIセーフティにも注力し、生成AIの応答品質や動作をリアルタイムにチェックし、自動で改善提案まで行うAIセーフティプラットフォーム「GENFLUX（ジェンフラックス）」 を通じて、安心して活用できるAI基盤の構築を支援しています。

- 社名：株式会社Elith- 代表者：代表取締役CEO＆CTO 井上顧基- 本社所在地：東京都文京区本郷2-27-17 フロンティア本郷I 6-A- 事業内容：AIに関する研究、開発、設計、企画、教育、販売、保守、コンサルティング業務- 会社概要 URL：https://elith.ai (https://elith.ai)

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社Elith Eメール：pr-team@elith.ai

最先端のAI技術の教育研修、開発・導入支援、コンサルティングについてのお問い合わせも、お待ちしております。