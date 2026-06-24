若者が市の施策にアイディアを“ちょい足し”　「いちはら部」活動（若者応援プロジェクトワークショップ2026）参加者募集

市原市役所

千葉県市原市では、若者が主体となって地域課題の解決に取り組む「若者応援プロジェクト ワークショップ2026」として、「いちはら部」の参加者を募集しています。

本プロジェクトでは、市の施策に若者ならではの視点で「ちょい足し」を行い、実現につなげることを目的としています。学校や世代を超えた仲間とともに、“プチ社会参画”を体験できる機会を提供します。

■「いちはら部」とは

「いちはら部」は、市原市に関わる若者（中高生・大学生・社会人など）が、部活動のように集まり、まちや若者を取り巻く課題について、楽しみながらアイデアを出し、行動につなげるプロジェクトです。

参加者の自由な発想を活かし、行政と協働して実際の施策へと展開していくことを目指しています。

■市原市に「ちょい足し」提案プロジェクト

「マンネリ化している」「もっと魅力を高めたい」といった市の施策に対して若者の視点で新たなアイデアを“ちょい足し”し、リノベーションを図ります。

はじめに市職員が市原市について説明するため、市原市のことをよく知らない方でも安心して参加できます。

好きなトピックを選んでワークショップに参加し、生まれたアイデアは、市とのコラボレーションにより実現を目指します。

ちょい足しトピック１. ジモトではたらく、ジブンが輝く。

市原市の臨海部にある企業の魅力を踏まえ、若者が地元で働きたくなる仕組みや発信方法を検討します。

ちょい足しトピック２. 使いたくなる公民館＆コミセンを考えよう！

若年層の利用が伸び悩む公民館・コミュニティセンターについて、若者が使いたくなる場づくりを検討します。

ちょい足しトピック３. 学び、交流、発表。全部のせフェス

市が開催する予定の「生涯学習フェスティバル」をテーマに、若者が参加したくなる企画や仕組みを提案します。

■開催概要

開催日程（全3回）

・第1回：2026年8月1日（土）14:00～17:00

（八幡総合市民センター 多目的ICTルーム）

・第2回：2026年8月8日（土）14:00～17:00

（サンプラザ市原 9階 研修室1）

・第3回：2026年8月22日（土）10:00～17:00

（サンプラザ市原 9階 研修室1・2）

参加条件

・市原市内に在住・通勤・通学している方（地域活動参加者含む）

・おおむね15歳～25歳

・原則、全3回参加できる方

・定員：約15名

・参加費：無料

参加特典

・参加1回につき図書カード500円分を進呈

・ボランティア証明書を交付（※3回中2回以上参加が条件）

応募方法

ウェブサイトからお申し込みください。

詳細を見る :https://www.city.ichihara.chiba.jp/article?articleId=645c475b1a180d758da7cb38