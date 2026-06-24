AIの“PoC止まり”を解消。現場伴走の「FDE型支援」で業務改革を自走化する「ダイレクトビルドサービス」開始

アットストリームコンサルティング株式会社４つの提供価値：早く作り、深く理解するサイクルを回すことで、業務の質・量の向上、人材のマインドや組織文化の醸成に寄与します ※イラストは、生成AIツールを活用して作成しています。ビジネスコンサル×FDE サービス内容 :https://atstreamconsulting.co.jp/services/sc/fde.html現場の課題ヒアリングから業務の理解・整理、AI／ITツールの実装、そして定着までを、コンサルティングとエンジニアリングを併せ持つ『FDE（Forward Deployed Engineer）』のスキルを持つコンサルタントが一気通貫で担います。

アットストリームコンサルティング株式会社（本社：東京都中央区、代表：渡邉亘）は、企業における現場起点の業務改革とAI・データ活用の定着を支援する新サービス「ダイレクトビルドサービス」の提供を開始したことをお知らせいたします。



本サービスは、近年シリコンバレーを中心に注目を集めるFDE（Forward Deployed Engineer：フォワード・デプロイ・エンジニア）の考え方を取り入れた、FDE型の業務改革支援モデルです。



業務課題の整理からAIツール・業務アプリケーションの設計・実装・改善までをFDEが一気通貫で支援し、「聞く・作る・使う・評価する」のサイクルを高速に回すことで、現場で実際に使われ続ける仕組みづくりと、継続的な業務改善文化の醸成を実現します。

■ サービス提供の背景｜AI導入が“PoC止まり”になる課題

生成AIをはじめとするテクノロジーの進化により、多くの企業でAI活用やDX推進への期待が高まっています。

一方で、現場では次のような課題も多く聞かれます。

- AIツールを導入したものの利用が定着しない- PoC（概念実証）から本番活用へ移行できない- 現場が起点となって、自律的に業務課題を発見・解決していく動きが広がらない- 自社業務への適用方法が分からない- 効果測定が難しく投資判断につながらない

また、AI活用を進める中で、

- 必要なデータの所在が分からない- データが十分に蓄積されていない- 情報が部門ごとに分散している

といった、データ活用基盤の課題が顕在化するケースも少なくありません。

アットストリームコンサルティングは、AI活用の本質は単なる業務効率化ではなく、現場が自ら課題を発見し、改善を繰り返しながら継続的に価値を創出できる組織能力の向上にあると考えています。

とりわけ、特定のツール導入や一過性のプロジェクトでは、現場起点での自律的な業務課題の解決が定着しにくいという実態に、当社は繰り返し向き合ってきました。

そこで当社は、こうした「現場が主体となって業務課題を解決し続ける状態」をつくることを目的に、FDE（Forward Deployed Engineer）の考え方を取り入れ、「業務理解」と「技術実装」を融合した新たなFDE型支援モデルとして「ダイレクトビルドサービス」を立ち上げました。

■ そもそも、FDE（Forward Deployed Engineer）とは

FDE（Forward Deployed Engineer／フォワード・デプロイ・エンジニア）とは、顧客の現場に深く入り込み、業務課題の発見から要件整理、設計、実装、改善までを一貫して担う人材・アプローチを指します。

従来のようにコンサルタントとエンジニアが分業するのではなく、業務と技術の双方を理解するFDE型人材が顧客と直接向き合いながら価値創出を進めることで、要件伝達ロスや開発の手戻りを最小化し、より迅速な成果創出を実現します。

当社のダイレクトビルドサービスは、このFDE型アプローチを企業のAI活用・業務改革支援に適用したサービスです。

■ 開発ストーリー｜「提案書ではなく、動くものを現場に。」

当社はこれまで、製造業、商社、小売業、サービス業を中心に、多くの企業の業務改革やDX推進を支援してきました。

その中で繰り返し目にしてきたのは、「良い企画書はできるが、現場で使われる仕組みがなかなか生まれない」という課題でした。

従来型のプロジェクトでは、コンサルタントが課題整理を行い、エンジニアへ引き継いで開発するため、意図のズレや手戻りが発生しやすく、成果物が現場に届くまでに時間を要することもありました。

そこで当社は、「現場の声を聞いた人間が、そのまま作る」というシンプルな発想に立ち返りました。FDE型人材が顧客と直接向き合って課題を整理し、実際に動くものを迅速に構築する。

提案書をゴールとせず、まず動くものを作り、現場で試しながら改善を繰り返す──このFDE型の考え方から生まれたのが「ダイレクトビルドサービス」です。

■ ダイレクトビルドサービス（FDE型支援）の特徴

1. FDE型支援による高速な課題解決

業務理解と技術実装を兼ね備えたFDEが、課題整理から設計・実装までを一気通貫で担当。実物を触りながら改善を繰り返すことで、成果創出までのリードタイムを大幅に短縮します。

2. 現場で使われ続ける品質

表面的な要望ではなく、業務の目的や制約条件まで踏み込んでFDEが整理することで、現場への定着率を高めます。

3. 小さく始めるAI活用

既存環境や必要最小限のツールを活用しながら、小規模な投資から段階的に取り組みを拡大できます。

4. データ入力とデータ活用の好循環（サイクル）を創出

AIの活用は、データそのものの価値を引き出す取り組みと一体です。AIによってデータの収集・入力の負担が軽減され、集計・分析もより効率的かつ深いものになります。その効果を現場が実感するほど、「価値あるデータを継続的に蓄積していかなければならない」という意識が共有され、データ入力とデータ活用が相互に促し合う好循環が回り始めます。

結果として、これまで部門ごとに分散し、どこにあるか・そもそも存在するのかすら把握しづらかったデータや資料の整備が、現場の自発的な取り組みとして進んでいきます。

5. 現場主導の改善文化を醸成

ツール導入に留まらず、現場メンバー自身が課題を発見し改善し続けるためのスキル・マインドセットの定着を、FDE型支援によって後押しします。

■ サービスの進め方｜FDEが現場と伴走

４つの提供価値：早く作り、深く理解するサイクルを回すことで、業務の質・量の向上、人材のマインドや組織文化の醸成に寄与します

ダイレクトビルドサービスでは、FDEが現場と伴走しながら、以下のサイクルを1～2週間単位で高速に回します。

【聞く（課題整理）】→

【作る（設計・実装）】→

【使う（現場適用）】→

【評価する（改善＋効果測定）】→

【定着する（自走化）】

「評価する」工程では、改善点の洗い出しに加えて、活用した結果として実際にどの程度効率化できたか（工数削減時間・削減率など）を定量的に測定します。

工数削減効果、業務品質向上、活用頻度、データ蓄積状況、現場リテラシー向上などの観点から効果を可視化し、次の改善サイクルと継続的な成果創出につなげます。

■ 活用例

ダイレクトビルドサイクルの推進：「聞く・作る・使う」を高速に回すと共に、変化や効果を測ることで、着実な成果創出につなげますスケジュールイメージ：1~2週間程度の「聞く・作る・使う」サイクルを複数回実施し、結果の振り返りによって活動の継続・定着につなげる

FDE型支援によるダイレクトビルドサービスは、営業・企画・管理・バックオフィス業務を中心に幅広く活用できます。

例）

提案書・会議資料の自動生成、商談議事録・報告書の自動作成、ToDo管理の自動化、見積情報の収集・整理、マニュアル・引継書の自動生成、レポート分析・論点抽出、申請書類チェックの自動化、業務データ収集・蓄積基盤の構築、ナレッジ検索・RAG環境の構築etc...

■ 今後の展望

アットストリームコンサルティングは、AIを単なる業務効率化ツールではなく、企業の競争力向上や事業変革を支える重要な経営資源と位置付けています。

今後はFDE型人材による支援体制を強化し、企業が自律的に業務改善とAI・データ活用を推進できる環境づくりを支援することで、持続的な企業価値向上に貢献してまいります。

■ 担当者コメント

アットストリームコンサルティング株式会社 兵頭 卓

『PoCは成功したのに、現場に定着しなかった。』



多くの企業でのDXや業務改革活動において、私たちがよく耳にしてきた言葉です。



AI活用の成否を分けるのは、技術力ではありません。現場が、自分たちのものとして使いこなせるかどうかです。



ダイレクトビルドサービスは、現場に入り込み、業務の文脈を理解した上で、動くものを短期サイクルで作り、改善していくFDE（Forward Deployed Engineer）型アプローチです。



私たちは単なるツール導入ではなく、現場起点の業務改革とAI・データ活用の自走化を支援してまいります。



『提案書ではなく、動くものを現場に。』この想いを胸に、お客様とともに新たな価値創出に挑戦していきます。

■ 会社概要

会社名 アットストリームコンサルティング株式会社

所在地 〒104-0031 東京都中央区京橋2-7-14 ビュレックス京橋7F

〒541-0043 大阪府大阪市中央区高麗橋3-4-10 淀屋橋センタービル12F

〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦2－4－3 錦パークビル7F

代表者 代表取締役社長 渡邉 亘

創業 2001年（平成13年）7月30日

設立 2018年（平成30年）4月24日

事業内容 経営コンサルティング（SCM・経営管理・DX等）

URL https://atstreamconsulting.co.jp/

■ 本リリースに関するお問い合わせ

アットストリームコンサルティング株式会社 広報担当

https://atstreamconsulting.co.jp/contact/