株式会社M&A Do（本社：東京都港区、代表取締役：濱田 啓揮）は、害虫駆除会社・衛生管理会社・シロアリ防除会社に向けたM&A・事業承継の相談窓口「害虫駆除M&A総合センター」を開設しました。

対象は、シロアリ防除、ハチ駆除、ゴキブリ・ネズミ対策、厨房・食品工場の衛生管理、ビル・マンションの定期防除、防鳥、消毒、環境衛生サービスなど、害虫駆除・防除関連事業で会社譲渡や事業承継を検討する中小企業です。

害虫駆除M&A総合センターでは、譲渡企業様から、相談料・着手金・中間金・月額報酬・成功報酬をいただきません。

URL：https://gaichu-ma-center.jp/

■開設の背景

害虫駆除・衛生管理業界では、経営者の高齢化、後継者不在、技術者・現場担当者の採用難、定期契約の承継、薬剤・機材管理、保証中案件、夜間・緊急対応、食品工場や管理会社向け報告書への対応など、事業承継に関する課題が複雑化しています。

害虫駆除会社の価値は、決算書だけでは判断できません。定期契約、保証残、施工・点検報告書、薬剤・SDS、資格者体制、現場ルート、紹介元、クレーム履歴、管理会社・工務店・法人顧客との関係まで、買い手が確認しやすい形に整理する必要があります。

害虫駆除M&A総合センターは、譲渡企業様の費用負担をなくし、社名・顧客名・現場名を伏せた初期相談から、害虫駆除業界の契約、保証、薬剤、報告書、現場引継ぎの実務論点を踏まえて譲渡可能性や進め方を確認できる相談環境を整えるために開設しました。

■譲渡企業様の費用負担について

害虫駆除M&A総合センターでは、譲渡企業様から以下の手数料をいただきません。

・相談料：0円

・着手金：0円

・中間金：0円

・月額報酬：0円

・成功報酬：0円

なお、「譲渡企業様の手数料0円」は、当社が譲渡企業様から受領する上記手数料を指します。デューデリジェンス、登記、税務、法務、労務、許認可変更、公租公課、外部専門家費用等は別途発生する場合があります。

■害虫駆除会社のM&Aで整理すべき論点

害虫駆除会社の中小企業M&Aでは、「誰に会社を引き継ぐか」だけでなく、「定期契約、保証、現場品質、薬剤管理、報告書品質、技術者、法人顧客との関係をどのように守るか」が重要になります。

主な確認項目は以下の通りです。

・シロアリ防除、ハチ駆除、ゴキブリ・ネズミ対策、防鼠、防鳥、消毒、厨房・食品工場衛生管理などの対応領域

・法人定期契約、管理会社、食品工場、飲食店、工務店、不動産会社、個人顧客、紹介元別の売上・粗利構成

・保証残、保証更新、施工履歴、点検写真、報告書、捕獲数推移、クレーム履歴、再施工・是正履歴

・薬剤、SDS、機材、車両、在庫、鍵・入館証管理、夜間対応、緊急出動、外注比率

・防除作業監督者、しろあり防除施工士、ペストコントロール技術者、現場責任者、営業担当、事務担当の体制

・契約台帳、顧客台帳、現場ルート、月次件数、季節波動、繁忙期対応、担当者別の属人化リスク

・管理会社、工務店、食品工場、飲食チェーン、ビルメンテナンス会社、協力会社との関係性

・社名非開示の匿名概要、秘密保持契約、ネームクリア、顧客名・現場名・報告書の段階的な開示方法

■サービス概要

名称：害虫駆除M&A総合センター

URL：https://gaichu-ma-center.jp/

内容：M&A仲介、M&Aアドバイザリー、事業承継サポート、買い手候補探索、企業価値の目安確認、条件整理

対象：シロアリ防除、ハチ駆除、ゴキブリ・ネズミ対策、厨房・食品工場の衛生管理、ビル・マンションの定期防除、防鳥、消毒、環境衛生サービスなど

特徴：害虫駆除・衛生管理業界特化、譲渡企業手数料0円、秘密保持前提、社名・顧客名非開示の初期相談対応、中小M&Aガイドライン遵守

■会社概要

会社名：株式会社M&A Do

本社所在地：〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階

代表者：代表取締役 濱田 啓揮

設立：2021年4月1日

資本金：1,000万円

事業内容：M&A支援事業、スカウト型M&A、事業承継サポート、後継者スカウト、PMIサポート、企業価値評価

配信元企業：株式会社Ｍ＆Ａ Ｄｏ

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