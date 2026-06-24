世界高純度陰極銅市場、2032年に2146.40億ドルへ - 年平均成長率（CAGR）3.1％で成長（2026～2032年）
陰極銅とは、銅精鉱を電解精錬法または電解採取法によって生産した高純度銅を指し、精錬銅または精銅とも呼ばれる。GB/T 467-2010、BS EN 1978:1998、ASTM B115はいずれも陰極銅に関する業界標準規格である。現在、陰極銅の製錬プロセスは主に乾式、すなわちフラッシュ製錬と湿式製錬に分けられる。乾式製錬とは、溶融製錬と電解精錬を通じて陰極銅、すなわち電気銅を生産する方法であり、一般的に高品位の硫化銅鉱に適している。その生産量は世界の銅生産量の約85%を占める。湿式製錬は、低品位の複雑鉱や酸化銅鉱などに適しており、この方法で生産される精銅は電解採取銅であり、製錬コストが比較的低い。
高純度陰極銅とは、乾式製錬後の電解精錬、または湿式冶金による電解採取プロセスによって生産される高純度の板状銅製品を指す。通常、銅含有量は99.99%以上に達し、A級銅、電気銅、または精錬陰極銅とも呼ばれる。主な形態は標準陰極板であり、高い導電率、低い不純物含有量、優れた加工性、安定した品質を特徴とする。銅ロッド、銅線、銅帯、銅箔、電子用銅材料、高級合金、半導体設備部品、新エネルギー電気接続材料などを製造するための基礎原料である。
高純度陰極銅は、電解精錬または電解採取によって得られる高純度の銅材料であり、高い導電性、放熱性、延性、低不純物、安定した品質を備えるため、電力インフラ、EV、電子電気機器、建設、産業製造など幅広い分野で基礎素材として使用される。
LP Information調査チームの「世界高純度銅カソード市場の成長予測2026～2032」
（https://www.lpinformation.jp/reports/794675/high-purity-copper-cathode）によれば、2025年の世界高純度銅カソード市場規模は1723.70億米ドルから、2032年には2146.40億米ドルへ成長すると予測されており、2026年から2032年までの年平均成長率（CAGR）は3.1％になると見込まれています。主な成長ドライバーとして、送配電網の更新、電力インフラ投資、再生可能エネルギー設備の拡大が高純度陰極銅の安定需要を支えているほか、EV、駆動モーター、電池、充電設備、電子電気製品の需要拡大が銅消費を継続的に押し上げている。また、建設、空調、機械、工業加工などの分野も一定の需要基盤を形成しており、今後はエネルギー転換、電動化、高端電子製造、グリーン製錬、省エネルギー化への対応が市場競争力を左右する重要な要素となる。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353481/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353481/images/bodyimage2】
高純度陰極銅の主要メーカーは、中国、チリ、米国、日本、欧州、インドなど幅広い地域に分布しており、Jiangxi Copper、Tongling Nonferrous Metals、Yunnan Copper、Codelco、Jinchuan、Freeport-McMoRan、KGHM、Mitsubishi Materials Corporation、JX Nippon Mining & Metals、BHP、Zhejiang Fuye Group、Glencore、Daye Nonferrous Metals、Henan Zhongyuan Gold Smelter、Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet、XGC Group、Aurubis、Southern Copper Corporation、Hindalco Industries Limited、North Copper、Ningbo Shimao Copper Co., Ltd.、Sumitomo Metal、Boliden、Norilsk Nickel、Konkola Copper Mines Plc、Rio Tintoなどが含まれる。競争構図を見ると、Codelco、Freeport-McMoRan、BHP、Rio Tinto、Glencoreなどの国際資源メジャーは鉱山資源、精鉱供給、グローバル販売網に強みを持ち、中国系企業は大規模な国内需要、製錬能力、供給対応力を背景に存在感を高めている。一方、日本や欧州のメーカーは高純度化、品質安定性、顧客認証、環境対応型製錬技術で競争力を発揮している。高純度陰極銅は電力インフラ、EV、電子材料、建設、産業機械向けの基礎素材であるため、今後の競争では資源確保、電解精錬技術、安定供給、ブランド登録、低炭素製錬、下流顧客との長期取引関係が重要な差別化要因となる。
高純度陰極銅とは、乾式製錬後の電解精錬、または湿式冶金による電解採取プロセスによって生産される高純度の板状銅製品を指す。通常、銅含有量は99.99%以上に達し、A級銅、電気銅、または精錬陰極銅とも呼ばれる。主な形態は標準陰極板であり、高い導電率、低い不純物含有量、優れた加工性、安定した品質を特徴とする。銅ロッド、銅線、銅帯、銅箔、電子用銅材料、高級合金、半導体設備部品、新エネルギー電気接続材料などを製造するための基礎原料である。
高純度陰極銅は、電解精錬または電解採取によって得られる高純度の銅材料であり、高い導電性、放熱性、延性、低不純物、安定した品質を備えるため、電力インフラ、EV、電子電気機器、建設、産業製造など幅広い分野で基礎素材として使用される。
LP Information調査チームの「世界高純度銅カソード市場の成長予測2026～2032」
（https://www.lpinformation.jp/reports/794675/high-purity-copper-cathode）によれば、2025年の世界高純度銅カソード市場規模は1723.70億米ドルから、2032年には2146.40億米ドルへ成長すると予測されており、2026年から2032年までの年平均成長率（CAGR）は3.1％になると見込まれています。主な成長ドライバーとして、送配電網の更新、電力インフラ投資、再生可能エネルギー設備の拡大が高純度陰極銅の安定需要を支えているほか、EV、駆動モーター、電池、充電設備、電子電気製品の需要拡大が銅消費を継続的に押し上げている。また、建設、空調、機械、工業加工などの分野も一定の需要基盤を形成しており、今後はエネルギー転換、電動化、高端電子製造、グリーン製錬、省エネルギー化への対応が市場競争力を左右する重要な要素となる。
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高純度陰極銅の主要メーカーは、中国、チリ、米国、日本、欧州、インドなど幅広い地域に分布しており、Jiangxi Copper、Tongling Nonferrous Metals、Yunnan Copper、Codelco、Jinchuan、Freeport-McMoRan、KGHM、Mitsubishi Materials Corporation、JX Nippon Mining & Metals、BHP、Zhejiang Fuye Group、Glencore、Daye Nonferrous Metals、Henan Zhongyuan Gold Smelter、Shenzhen Zhongjin Lingnan Nonfemet、XGC Group、Aurubis、Southern Copper Corporation、Hindalco Industries Limited、North Copper、Ningbo Shimao Copper Co., Ltd.、Sumitomo Metal、Boliden、Norilsk Nickel、Konkola Copper Mines Plc、Rio Tintoなどが含まれる。競争構図を見ると、Codelco、Freeport-McMoRan、BHP、Rio Tinto、Glencoreなどの国際資源メジャーは鉱山資源、精鉱供給、グローバル販売網に強みを持ち、中国系企業は大規模な国内需要、製錬能力、供給対応力を背景に存在感を高めている。一方、日本や欧州のメーカーは高純度化、品質安定性、顧客認証、環境対応型製錬技術で競争力を発揮している。高純度陰極銅は電力インフラ、EV、電子材料、建設、産業機械向けの基礎素材であるため、今後の競争では資源確保、電解精錬技術、安定供給、ブランド登録、低炭素製錬、下流顧客との長期取引関係が重要な差別化要因となる。