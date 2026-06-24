世界のクラウドプリント管理市場、2035年までに203億8,000万米ドルへと急拡大する見通し
急速なデジタルトランスフォーメーションがクラウドプリントソリューションの力強い成長を牽引
印刷、ワークフローの自動化、文書セキュリティのためにクラウドベースのソリューションを導入する企業が増加する中、世界のクラウドプリント管理市場はかつてない成長を遂げています。2025年に62億2,000万米ドルと評価された同市場は、2026年から2035年の予測期間において年平均成長率（CAGR）12.30%で拡大し、2035年には203億8,000万米ドルに達すると予測されています。
無料サンプルレポートをダウンロード:https://www.astuteanalytica.com/ja/request-sample/cloud-print-management-market
クラウドプリント：現代企業のニーズへの対応
クラウドプリント管理ソリューションの導入は、業務効率化、リモートワーク環境の整備、持続可能な印刷運用の実現を求める企業のニーズによって加速しています。組織が従来のオンプレミス型印刷インフラからクラウドホスト型サービスへと移行するにつれ、一元管理、IT運用負荷の軽減、リアルタイム監視機能といったメリットを享受できるようになります。IT、BFSI（銀行・金融・証券・保険）、医療、教育などの業界では、業務の効率化とコスト削減を図るために、これらのソリューションの導入が進んでいます。
市場拡大を加速させる主な要因
リモートワークおよびハイブリッドワークのトレンド
リモートワークやハイブリッドワークといった働き方の普及に伴い、安全かつアクセスしやすく、拡張性のある印刷ソリューションの必要性が高まっています。クラウドプリント管理を導入すれば、従業員はデータセキュリティやコンプライアンス基準を維持しつつ、場所を問わずに印刷を行うことが可能になります。
セキュリティおよびコンプライアンス要件の強化
機密情報に関する規制が厳格化する中、組織は高度な認証、監査証跡（ログ記録）、暗号化機能を備えたクラウドプリントソリューションを導入しています。これにより、文書の機密性が確保され、データ漏洩のリスクが低減されます。
中小企業（SMB）および大企業セグメントにおける機会
中小企業（SMB）が重要な成長セグメントとして台頭しています。クラウドベースの印刷は、高額なオンプレミスインフラを不要にし、保守の手間を削減するため、予算を重視する組織にとって魅力的な選択肢となっています。
一方、大企業はクラウドプリント管理を活用して、印刷機器の稼働状況の最適化、印刷利用状況の監視、そして複数拠点にわたるコスト削減策の実施を行っています。
市場を牽引する技術革新
クラウドプリント管理プラットフォームでは、AI（人工知能）や分析機能の統合が進んでおり、予知保全、利用状況のインサイト（洞察）、ワークフローの自動最適化といった機能が提供されています。さらに、モバイル印刷への対応、ハイブリッドクラウドソリューション、エンタープライズ・コンテンツ・マネジメント（ECM）システムとの連携などが、これらのソリューションの機能性と世界的な導入をさらに促進しています。地域別の動向：北米とAPACが導入を主導
北米は、クラウド技術の普及、確立されたITインフラ、および規制遵守の要件を背景に、引き続き市場を主導しています。一方、アジア太平洋地域では、デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進、中小企業（SMB）の存在感拡大、政府主導のクラウド導入プログラムなどを原動力として、急速な成長が見られます。
印刷、ワークフローの自動化、文書セキュリティのためにクラウドベースのソリューションを導入する企業が増加する中、世界のクラウドプリント管理市場はかつてない成長を遂げています。2025年に62億2,000万米ドルと評価された同市場は、2026年から2035年の予測期間において年平均成長率（CAGR）12.30%で拡大し、2035年には203億8,000万米ドルに達すると予測されています。
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クラウドプリント：現代企業のニーズへの対応
クラウドプリント管理ソリューションの導入は、業務効率化、リモートワーク環境の整備、持続可能な印刷運用の実現を求める企業のニーズによって加速しています。組織が従来のオンプレミス型印刷インフラからクラウドホスト型サービスへと移行するにつれ、一元管理、IT運用負荷の軽減、リアルタイム監視機能といったメリットを享受できるようになります。IT、BFSI（銀行・金融・証券・保険）、医療、教育などの業界では、業務の効率化とコスト削減を図るために、これらのソリューションの導入が進んでいます。
市場拡大を加速させる主な要因
リモートワークおよびハイブリッドワークのトレンド
リモートワークやハイブリッドワークといった働き方の普及に伴い、安全かつアクセスしやすく、拡張性のある印刷ソリューションの必要性が高まっています。クラウドプリント管理を導入すれば、従業員はデータセキュリティやコンプライアンス基準を維持しつつ、場所を問わずに印刷を行うことが可能になります。
セキュリティおよびコンプライアンス要件の強化
機密情報に関する規制が厳格化する中、組織は高度な認証、監査証跡（ログ記録）、暗号化機能を備えたクラウドプリントソリューションを導入しています。これにより、文書の機密性が確保され、データ漏洩のリスクが低減されます。
中小企業（SMB）および大企業セグメントにおける機会
中小企業（SMB）が重要な成長セグメントとして台頭しています。クラウドベースの印刷は、高額なオンプレミスインフラを不要にし、保守の手間を削減するため、予算を重視する組織にとって魅力的な選択肢となっています。
一方、大企業はクラウドプリント管理を活用して、印刷機器の稼働状況の最適化、印刷利用状況の監視、そして複数拠点にわたるコスト削減策の実施を行っています。
市場を牽引する技術革新
クラウドプリント管理プラットフォームでは、AI（人工知能）や分析機能の統合が進んでおり、予知保全、利用状況のインサイト（洞察）、ワークフローの自動最適化といった機能が提供されています。さらに、モバイル印刷への対応、ハイブリッドクラウドソリューション、エンタープライズ・コンテンツ・マネジメント（ECM）システムとの連携などが、これらのソリューションの機能性と世界的な導入をさらに促進しています。地域別の動向：北米とAPACが導入を主導
北米は、クラウド技術の普及、確立されたITインフラ、および規制遵守の要件を背景に、引き続き市場を主導しています。一方、アジア太平洋地域では、デジタルトランスフォーメーション（DX）の推進、中小企業（SMB）の存在感拡大、政府主導のクラウド導入プログラムなどを原動力として、急速な成長が見られます。