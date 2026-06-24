LメッセージのMCPでAIから配信メッセージの作成が可能に
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353351/images/bodyimage1】
L Message（エルメ）のMCP接続機能が「読み取り」から「書き込み」へ拡張されました。AIとの対話でテキスト・パネルなど複数形式の配信下書きを設計し、管理画面での確認後に配信できます。
株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）は、2026年6月23日（火）に「L Message（エルメッセージ）」のアップデートを実施し、MCP接続機能を拡充しました。今回の拡充により、MCP接続済みのAIサービス側からエルメのメッセージを作成できるようになりました。
■MCP接続機能の拡充について
エルメMCPは、事業者が自社のL Messageに蓄積された配信実績・運用データを任意でAIサービス（ChatGPTやClaudeなど）に連携し、分析から改善提案までを支援する機能です。2026年4月6日（月）の公開時点では、エルメのデータをAI側で「読み取る」機能を提供していました。
今回のアップデートでは、AIサービス側からエルメのメッセージを作成できる機能が追加され、AIとの対話を通じた配信設計が行えるようになりました。
■追加されたメッセージ作成機能の詳細
AIサービス側から作成できるメッセージの種類や仕様は以下の通りです。
・作成可能なメッセージ形式：テキスト、パネル・ボタン、位置情報
・アクション設定や対象の絞り込みを指定してメッセージを作成可能
・作成したメッセージは「下書き」状態で保存されます
※メッセージの配信は、エルメの管理画面から行う必要があります
■エルメMCPについて
エルメMCPは、MCP（Model Context Protocol）と呼ばれるAIサービスが外部ツールのデータに安全にアクセスするための共通規格を活用した機能です。
接続はリモートMCPサーバーURL（https://mcp.lmes.jp/mcp）をお使いのAIサービスのMCP設定画面に入力し、ログイン認証を行うことで利用できます。ChatGPTの「アプリ」機能やClaudeの「コネクタ」機能を通じた公式連携についても準備中で、審査通過後に利用可能となる予定です。
詳細は以下のマニュアルページをご確認ください。
https://lme.jp/manual/mcplink/
L Message（エルメッセージ）について
L Message（エルメ）は、株式会社ミショナが開発したLINE公式アカウントの拡張ツールです。LINE公式アカウントの基本機能に加え、より高度なマーケティング活動を可能にする機能を提供し、事業者のLINE活用における課題を解消します。2020年6月のサービス開始以来、2026年1月時点で導入実績14万件を突破しています。
▼主な機能
・メッセージ配信
・フォーム作成
・予約受付管理
・商品販売、決済
・データ分析
お問い合わせ方法
システムの詳細や導入方法については「L Message（エルメッセージ）マニュアルサイト」にてご案内しております。
お手数をおかけしますが、以下のリンク内の各種窓口よりお問合せいただけますと幸いです。
https://lme.jp/manual/contact/
L Message（エルメッセージ）公式HP
L Message（エルメッセージ）は、以下のリンクからご利用いただけます。
https://lme.jp/?dreamnews
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配信元企業：株式会社ミショナ
L Message（エルメ）のMCP接続機能が「読み取り」から「書き込み」へ拡張されました。AIとの対話でテキスト・パネルなど複数形式の配信下書きを設計し、管理画面での確認後に配信できます。
株式会社ミショナ（本社：福岡県福岡市、代表：鈴木隆宏）は、2026年6月23日（火）に「L Message（エルメッセージ）」のアップデートを実施し、MCP接続機能を拡充しました。今回の拡充により、MCP接続済みのAIサービス側からエルメのメッセージを作成できるようになりました。
エルメMCPは、事業者が自社のL Messageに蓄積された配信実績・運用データを任意でAIサービス（ChatGPTやClaudeなど）に連携し、分析から改善提案までを支援する機能です。2026年4月6日（月）の公開時点では、エルメのデータをAI側で「読み取る」機能を提供していました。
今回のアップデートでは、AIサービス側からエルメのメッセージを作成できる機能が追加され、AIとの対話を通じた配信設計が行えるようになりました。
■追加されたメッセージ作成機能の詳細
AIサービス側から作成できるメッセージの種類や仕様は以下の通りです。
・作成可能なメッセージ形式：テキスト、パネル・ボタン、位置情報
・アクション設定や対象の絞り込みを指定してメッセージを作成可能
・作成したメッセージは「下書き」状態で保存されます
※メッセージの配信は、エルメの管理画面から行う必要があります
■エルメMCPについて
エルメMCPは、MCP（Model Context Protocol）と呼ばれるAIサービスが外部ツールのデータに安全にアクセスするための共通規格を活用した機能です。
接続はリモートMCPサーバーURL（https://mcp.lmes.jp/mcp）をお使いのAIサービスのMCP設定画面に入力し、ログイン認証を行うことで利用できます。ChatGPTの「アプリ」機能やClaudeの「コネクタ」機能を通じた公式連携についても準備中で、審査通過後に利用可能となる予定です。
詳細は以下のマニュアルページをご確認ください。
https://lme.jp/manual/mcplink/
L Message（エルメッセージ）について
L Message（エルメ）は、株式会社ミショナが開発したLINE公式アカウントの拡張ツールです。LINE公式アカウントの基本機能に加え、より高度なマーケティング活動を可能にする機能を提供し、事業者のLINE活用における課題を解消します。2020年6月のサービス開始以来、2026年1月時点で導入実績14万件を突破しています。
▼主な機能
・メッセージ配信
・フォーム作成
・予約受付管理
・商品販売、決済
・データ分析
お問い合わせ方法
システムの詳細や導入方法については「L Message（エルメッセージ）マニュアルサイト」にてご案内しております。
お手数をおかけしますが、以下のリンク内の各種窓口よりお問合せいただけますと幸いです。
https://lme.jp/manual/contact/
L Message（エルメッセージ）公式HP
L Message（エルメッセージ）は、以下のリンクからご利用いただけます。
https://lme.jp/?dreamnews
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/353351/images/bodyimage2】
配信元企業：株式会社ミショナ
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